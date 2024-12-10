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Культура Минкульт назвал причину отставки директора Новосибирского музыкального театра

Минкульт назвал причину отставки директора Новосибирского музыкального театра

Леонид Кипнис сложил свои полномочия 5 декабря

2 971
35 комментариев

Театром он руководил с 1995 года

Источник:

В региональном министерстве культуры назвали обстоятельства увольнения Леонида Кипниса с поста директора Новосибирского музыкального театра.

— По решению учредителя на основании пункта 2 части 1 статьи 278 ТК РФ трудовые отношения с Кипнисом Л. М. прекращены на основании приказа Министерства культуры Новосибирской области, — пояснили в Министерстве культуры Новосибирской области.

По данным министерства, сейчас обязанности руководителя взяла на себя Ольга Синицина.

Согласно п. 2 ч. 1 статьи 278 ТК РФ, решение о расторжении трудового договора с руководителем унитарного предприятия принимает собственник организации.

Леонид Кипнис ушел с поста руководителя театра 5 декабря, в разговоре с корреспондентом НГС он отказался называть причины увольнения. Леонид Кипнис возглавлял Новосибирский музыкальный театр с 1995 года.

Ранее Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии.

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Комментарии
35
275239151
1 час
И что нового мы узнали из этой статьи?
Татьяна 53
1 час
Прекращены понятно, а причина нет
Читать все комментарии
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