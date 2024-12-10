Минкульт назвал причину отставки директора Новосибирского музыкального театра

В региональном министерстве культуры назвали обстоятельства увольнения Леонида Кипниса с поста директора Новосибирского музыкального театра.
— По решению учредителя на основании пункта 2 части 1 статьи 278 ТК РФ трудовые отношения с Кипнисом Л. М. прекращены на основании приказа Министерства культуры Новосибирской области, — пояснили в Министерстве культуры Новосибирской области.
По данным министерства, сейчас обязанности руководителя взяла на себя Ольга Синицина.
Согласно п. 2 ч. 1 статьи 278 ТК РФ, решение о расторжении трудового договора с руководителем унитарного предприятия принимает собственник организации.
Леонид Кипнис ушел с поста руководителя театра 5 декабря, в разговоре с корреспондентом НГС он отказался называть причины увольнения. Леонид Кипнис возглавлял Новосибирский музыкальный театр с 1995 года.
Ранее Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии.