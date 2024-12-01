Юбилей Дмитрия Марьянова: молодая вдова снова замужем, условный срок директора центра, где его погубили, окончен

С будущей женой — психологом Ксенией Бик — Дмитрий Марьянов познакомился на гастролях в Харькове, а через три года перевез ее с дочкой Анфисой от предыдущих отношений в Москву Источник: Ксения Бик / Facebook* (* организация, запрещенная на территории РФ)











На Химкинском кладбище могилу актера Дмитрия Марьянова можно узнать сразу — полоса разноцветных стекол переливается на сером граните, как и положено радуге, всеми ее цветами. Многие поклонники не приняли такой «веселый» обелиск. Но близкие актера и его друзья видели в нем не только напоминание о фильме «Выше радуги», который сделал 15-летнего школьника Диму Марьянова невероятно популярным, но и выражение характера самого артиста, который до конца жизни так и остался романтическим подростком Аликом Радугой — веселым, влюбчивым, жаждущим острых ощущений и постоянного праздника. Эта жажда была его движущей энергией и его проклятьем. MSK1.RU вспоминает любимого актера.

Первый большой успех пришел к школьнику Диме Марьянову в 15 лет — он сыграл в фильме «Выше радуги» главную роль романтика и фантазера Алика Радуги Источник: кадр из фильма «Выше радуги»

Простой в работе и разлад в семье

Владислав Галкин, Андрей Панин, Андрей Краско — вот лишь самые известные коллеги Дмитрия Марьянова, которые, как и он, знали, что им нужно срочно отказываться от алкогольной зависимости. У каждого была своя причина как можно быстрее бросить пить. У Дмитрия Марьянова, пожалуй, самая опасная и непредсказуемая — блуждающий тромб в ноге, «бомба», которая в любой момент могла разорвать его вены изнутри. Конечно, в НИИ имени Бурденко ему поставили не только этот тяжелый диагноз, но и специальный блокиратор, который удерживал тромб. И объяснили, что с алкоголем это состояние не совместимо. Артист смог взять себя в руки: полгода был как стеклышко, начал снова заниматься спортом, постепенно приходил в форму, снижал лишний вес, из-за которого комплексовал в последние годы. Но снова сорвался.

У друзей актера и его близких до сих пор разные версии событий, которые, по их мнению, заставили Дмитрия Марьянова вернуться к привычному сценарию запоев и выхода из них. Коллеги считают, что в том роковом 2017 году у актера образовался простой — не было интересных ролей, нечем было отвлечь себя от желания выпить. У знаменитой фигуристки Ирины Лобачевой, которая после расставания с Дмитрием сохранила с ним теплые отношения, уверенность, что причиной очередного запоя стали нелады в семье — ссоры с женой Ксенией Бик, разговоры о разводе, новое увлечение актера. Человек он был очень любвеобильный — сильные чувства давали ему энергию для жизни и работы.

«Он не мог долго жить с одной женщиной»

Ксения Бик стала единственной официальной супругой актера — они поженились в 2015 году Источник: кадр из программы «Прощание» телеканала «ТВ Центр»











— Я не склонна обсуждать эту тему, — ответила MSK1.RU вдова актера Ксения Бик на вопрос, собирается ли она на могилу Дмитрия Марьянова в день его 55-летнего юбилея?

— Для меня кладбище — это святое место, что-то очень интимное, что уже нельзя выносить на люди. Поэтому я стараюсь бывать на могиле у Димы во внеурочное время, когда нет каких-то дат и нет шансов столкнуться с чужими людьми, — говорила она порталу Woman.ru.

Так что вспоминать покойного мужа Ксения будет без чужих глаз. И не в компании его родных — после многолетних судов за наследство с отцом актера и его сыном Даниилом они напрочь испортили отношения, которые и при жизни Марьянова не были особо теплыми.

Даниил Марьянов, сын актера от гражданского брака с моделью Ольгой Аносовой, тоже связал свою жизнь с кинематографом и стал режиссером Источник: кадр из программы «Прощание» телеканала «ТВ Центр»











Познакомились молоденькая психолог Ксения Бик и известный актер во время его гастролей в Харькове. Дмитрий заметил в зрительном зале красивое лицо, а после спектакля подошел к девушке. Через три года «гостевых» отношений Ксения вместе с дочкой Анфисой переехала к Дмитрию в Москву. Дмитрий даже утверждал, что Анфиса — его дочка, так привязался он к своим «девочкам». Впервые пошел в ЗАГС, впервые продержался в отношениях больше пяти лет. Главной проблемой, как и во всех предыдущих союзах, было его пьянство и поступки, которые он совершал в этом состоянии: от аварий до измен.

— Дима всю жизнь был любвеобильным мужчиной, менял подруг. Он не мог долго жить с одной женщиной, находил очередную. И с последней женой у него не всё клеилось. Если бы он от нее ушел, она бы осталась ни с чем. Ксения и вцепилась в него, видя, что он богат. Всё делала с дальним прицелом, — говорила kp.ru чемпионка мира по спортивным танцам Ирина Лобачева после смерти Марьянова.

С чемпионкой Европы и мира фигуристкой Ириной Лобачевой Дмитрий Марьянов познакомился на программе «Ледниковый период». Их творческий и человеческий союз продлился три года Источник: кадр из передачи Первого канала «Гала-концерт „Ледникового периода“», 2008 год











Удивительным был тот факт, что реабилитационный центр «Феникс» в Лобненском районе Подмосковья посоветовали актеру и его семье какие-то дальние знакомые. Странно было и то, что Дмитрия Марьянова провожал в центр незнакомый ему адвокат. Это выяснилось уже во время судебных разбирательств:

— Дмитрий странно попал в этот «Феникс», его сопровождал адвокат, которого он не знал, — рассказывала юрист Виктория Крылова, представлявшая в суде интересы сына актера, Даниила Марьянова. — Далее мне прислали сообщение, что тот юрист должен был решить вопрос с завещанием.

Понять жену актера было можно — тромб и алкоголь не гарантировали, что Дмитрий продержится долго. Реабилитационный центр давал хоть какую-то надежду. А завещание — уверенность в завтрашнем дне. Но никакого завещания актер не составил — не успел. Когда актер попал в центр, а по сути — в изоляцию, где пациентов запирали без средств связи с внешним миром, пока не «переломаются», у него начались серьезные проблемы. Из-за внутримышечных уколов феназепама и галоперидола, как выяснилось уже на следствии, причем медицинской лицензией и медперсоналом учреждение не располагало, у актера начались сильные боли в ноге.

— Дима был такой человек, который терпел до последнего. У него была куча болячек, которые он получил, когда трюки в кино выполнял. Он выворачивал ноги, сворачивал спину, разбивал голову. Обычный человек лежал бы на кровати и стонал, а Дима принимал обезболивающее и шел работать, — рассказывал друг актера, писатель и драматург Родион Белецкий.

И если боли были настолько сильными, что пациент начал кричать и буянить, знающие Марьянова не стали бы сомневаться в его критическом состоянии. Но в том-то и дело, что знающих рядом не было. А сотрудники «Феникса» были заняты не спасением человека, а спасением репутации центра.

В 2021 году, после многих лет разбирательств, суд счел, что глава центра «Феникс» Оксана Богданова виновна в том, что не разрешила персоналу вызвать скорую для актера, заставила везти его на легковой машине до ближайшей больницы. В дороге у Дмитрия случился «сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери». В клинике актера спасти не смогли. 15 октября весельчака и балагура, любимца женщин, талантливого актера и доброго человека не стало. Дмитрию Марьянову было всего 47 лет.

Центры «Феникс» — по всей стране

Общий шок от потери, от неверия в произошедшую трагедию, словно по сценарию из дешевой «чернухи», сменился жаждой справедливости. Попыткой разобраться в причинах гибели актера. Найти виновных и наказать их.

Следствие, а затем и суд добрались до приговора только в 2021 году. За это время директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, обвиняемая в гибели актера, вышла замуж, забеременела и к моменту вынесения приговора стала многодетной матерью с двумя маленькими детьми на руках и в ожидании третьего. Это обстоятельство повлияло на приговор — три года условно и компенсация в 1 миллион рублей сыну Марьянова, Даниилу. Свою вину Богданова не признала.

— Успокоит ли меня, что Оксана Богданова сядет надолго? Вернет ли мне это мужа? Вернет ли это людям любимого артиста? Исчезнут ли в России после этого подобные учреждения? Ответ на все вопросы — нет, — говорила Ксения Бик после приговора.

По ее мнению, месть не может принести успокоения. А трое детей, оставшись без мамы, расплачивались бы за чужой поступок.

Действительно, подобные заведения не исчезли. По запросу в поисковике «реабилитационный центр „Феникс“» появляются страницы десятка подобных заведений по всей стране. Кто и как лечит в них наркозависимых или алкоголиков, знают немногие. Срок наказания директора того самого «Феникса» уже погашен, Оксана Богданова продолжает жить обычной жизнью. А Ксения Брик, боровшаяся с зависимостью актера, нашла новую любовь — в 2022 году она вышла замуж за журналиста Сергея Соболева. Хоть в судах за наследство ей досталась, помимо автомобиля, мотоцикла, денег на счетах, однокомнатная квартира, она переехала с дочкой и мужем в Подмосковье — начинать новую жизнь вдали от мест, где она была счастлива с Дмитрием Марьяновым.

Редкий для карьеры актера костюмный фильм «Графиня де Монсоро», в котором он сыграл фаворита короля Источник: кадр из фильма «Графиня де Монсоро»

Только у поклонников ничего не изменилось — они так же продолжают любить талантливого актера. Девочки восьмидесятых — Алика из «Выше радуги» и симпатичного негодяя из «Дорогой Елены Сергеевны». Зрители девяностых — студента Вадима из картины «Любовь», фаворита короля из «Графини де Монсоро» или снайпера из «Досье детектива Дубровского». Те, кто помоложе, — Макса Паладина из сериала «Боец» и следователя Савельева из телефильма «Личная жизнь следователя Савельева». А те, кто видел Дмитрия в театре, — от спектаклей «Квартета И» до постановок Независимого театрального проекта — в восторге от его живой энергетики и обаяния. Наверное, поэтому у него на могиле всегда цветы и стаканчик с чем-то горячительным, вне зависимости от дат. Просто так, потому что был, радовал и ушел раньше срока.