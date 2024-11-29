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Культура Не только в Оперном: куда можно сходить на Щелкунчика в Новосибирске

Не только в Оперном: куда можно сходить на Щелкунчика в Новосибирске

Увидеть знаменитую сказку можно на ледовом шоу

739
11 комментариев

«Щелкунчик» в Оперном театре очень популярен в Новосибирске

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Балет «Щелкунчик» в оперном театре Новосибирска — это традиция для многих жителей Новосибирска, а билеты на него полностью скупают задолго до самих спектаклей. Но иногда хочется разнообразия, чего-то нового или просто не такого дорого. НГС посмотрел, где можно получить новогоднее настроение, прикоснувшись к знаменитой сказке.

«Щелкунчик» в кино

В кинотеатре «Победа» будут показывать два фильма-балета «Щелкунчик». Один раз, 22 декабря, можно будет посмотреть «Щелкунчик» (0+) в редакции хореографа Василия Вайнонена. Балет исполняют артисты Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Билеты стоят 500 рублей, но вы сможете увидеть балет в традициях ХIХ века — с развёрнутыми классическими ансамблями Вальса снежинок и Розового вальса, па-де-де главных персонажей и дивертисментом характерных танцев в Стране сластей.

Постановку про взрослую Клару можно увидеть на фильме «Нуреев: Щелкунчик» (6+), который покажут в «Победе» 15 декабря. Билет стоит 500 рублей. Режиссер Рудольф Нуреев в этой постановке уходит от излишней сладости классической версии, всё сильнее делая акцент на мрачноватой, сюрреалистичной, но всё же сказочной картинке

«Щелкунчик» в театре

«Щелкунчика» (0+) в уникальной авторской интерпретации покажут на сцене драматического театра «На левом берегу». Билеты стоят 650 рублей, а премьера пройдет 22 декабря. Поставил историю про девочку Мари режиссер из Орска Денис Радченко.

В ДКЖ 21 декабря можно увидеть историю «Щелкунчик — история Мышиного короля» (0+). И хотя герои в этой постановке знакомые, история там совсем другая. Это классическая детская «елка», в которой Мышиному Королю не хватило место на Елке и он решил её завоевать.

«Щелкунчик» на льду

В новом ЛДС 25 декабря можно сходить на ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+). Выступать будут чемпионы России, а звучать будет музыка Чайковского. Билеты стоят от 400 рублей.

С 3 по 5 января в также в «Сибирь-Арене» будет проходить ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» (0+). Как рассказывают авторы, это удачное прочтение классической истории Гофмана. Зрителям обещаю, новогоднюю сказку, красоту фигурного катания, яркие костюмы и чарующую музыку. Билеты стоят от 1600 рублей.

«Щелкунчик» и музыка

В Кафедральном Соборе Преображения Господня можно послушать органный концерт «Хрустальный Щелкунчик» (6+). Послушать можно за 1000 рублей и больше 3 января.

В Новосибирском театре оперы и балета цены на места на балет «Щелкунчик» (6+) достигли 35 000 рублей. Столько придется потратить, если есть желание попасть как можно ближе к сцене.

Новосибирский театр оперы и балета открыл продажи билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик» (6+) в начале октября. Постановка будет идти в хореографии Григоровича.

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Комментарии
12
Тау
3 минуты
"достигли 35 000 рублей" - неприлично для цены на любой спектакль, такая неугомонная жажда искусства попахивает большими личными проблемами
Гость
1 час
Каждый год всё Щелкунчик да Щелкунчик.... А Лебединое озеро когда?
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