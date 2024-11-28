А теперь хором: SHAMAN начнет ездить по школам, чтобы учить детей патриотическим песням

Шаман будет приезжать в разные школы во время гастролей Источник: Полина Листопад / Voronezh1.ru











Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) планирует проводить в школах открытые уроки о патриотизме в песенной форме. С такой инициативой он выступил во время круглого стола в Госдуме на тему «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения».

— Сегодня <…> обсуждали инициативу дополнить школьные программы по музыке патриотическими песнями современных отечественных исполнителей. Это такая простая идея, но сколько в ней силы и потенциала по формированию в юных душах любви к Родине. Через патриотические песни можно не только вспоминать историю нашей страны, но и взращивать в молодых людях гордость за Россию и наш народ, — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

Он надеется, что со следующего учебного года такая практика уже начнет работать в школах.

Более того на пресс-подходе после круглого стола певец заявил, что готов сам заезжать в школы во время гастролей, чтобы заниматься подобными уроками с детьми.

На мероприятии также присутствовал певец Олег Газманов. Пока не ясно, присоединится ли он к SHAMAN'у в туре по учебным заведениям.