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Культура А теперь хором: SHAMAN начнет ездить по школам, чтобы учить детей патриотическим песням

А теперь хором: SHAMAN начнет ездить по школам, чтобы учить детей патриотическим песням

Школьники будут учить современный репертуар

179
3 комментария

Шаман будет приезжать в разные школы во время гастролей

Источник:

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) планирует проводить в школах открытые уроки о патриотизме в песенной форме. С такой инициативой он выступил во время круглого стола в Госдуме на тему «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения».

— Сегодня <…> обсуждали инициативу дополнить школьные программы по музыке патриотическими песнями современных отечественных исполнителей. Это такая простая идея, но сколько в ней силы и потенциала по формированию в юных душах любви к Родине. Через патриотические песни можно не только вспоминать историю нашей страны, но и взращивать в молодых людях гордость за Россию и наш народ, — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

Он надеется, что со следующего учебного года такая практика уже начнет работать в школах.

Более того на пресс-подходе после круглого стола певец заявил, что готов сам заезжать в школы во время гастролей, чтобы заниматься подобными уроками с детьми.

На мероприятии также присутствовал певец Олег Газманов. Пока не ясно, присоединится ли он к SHAMAN'у в туре по учебным заведениям.

Участники круглого стола поддержали инициативу Дронова. Они надеются, что уже сейчас учителя начнут не только обсуждать музыку, но и петь патриотические песни с детьми.

ПО ТЕМЕ
SHAMAN Ярослав Дронов Патриотизм Песни Открытый урок
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Комментарии
4
лёлик я
3 минуты
Представляю шамана с перней я узкий в современном классе🤣🤣🤣
лёлик я
4 минуты
Сначала дети купят за полтораху масло, а потом спою как это прекрасно🤣
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