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Культура интервью «Старые романтики, которые верят в чудо первой любви». Никита Высоцкий — о новом фильме, последней роли Мадянова и счастье

«Старые романтики, которые верят в чудо первой любви». Никита Высоцкий — о новом фильме, последней роли Мадянова и счастье

О чем и о ком нашумевшая картина «Любовь Советского Союза»(16+) и почему она так понравилась молодым

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22 комментария

В фильме «Любовь Советского Союза» «вождь народов» благоволит актрисе Галине Ковровой и ее мужу, герою-летчику Анатолию Коврову. Их реальным прототипам Сталин действительно благоволил: после выхода на экраны в 1939 году фильма «Девушка с характером» Валентину Серову считали любимой актрисой вождя, а летчик Анатолий Серов получил из рук Сталина звезду Героя Советского Союза за участие в Гражданской войне в Испании

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Масштабная картина «Любовь Советского Союза» уже вторую неделю показывает хорошие сборы в прокате — 327 551 209 руб. (по данным «Бюллетеня кинопрокатчика»), занимая второе место в рейтинге. Почему история о прекрасной и трагической любви популярной актрисы, героического летчика и известного драматурга в 30-х годах прошлого века привлекла столько зрителей сегодня? Почему главным героям фильма придуманы псевдонимы, хотя в них легко угадываются звезда экрана Валентина Серова, летчик Анатолий Серов и поэт Константин Симонов? Об этом журналист MSK1.RU поговорила с одним из режиссеров ленты, продюсером, сценаристом, директором культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никитой Высоцким.

«Кино не должно ориентироваться только на молодых»

— Никита Владимирович, вы довольны тем, как зрители приняли фильм? Цифры сборов в прокате говорят, что интерес к картине высокий по всей стране.

— Нужно признаться, что цифрами сборов в прокате создатели фильмов всегда недовольны. И дело не в конкретных денежных суммах, а в том, что этими цифрами измеряется интерес зрителя к картине, его время, потраченное на фильм. Деньгами он проголосовал за твою работу. И как мы видим, интерес к нашему фильму есть, надеюсь, что он будет только увеличиваться.

Хоть актер Роман Васильев играет драматурга Кирилла Туманова, большинство зрителей понимает, что прототипом героя стал поэт Константин Симонов. Благодаря его любви к актрисе Валентине Серовой родилось одно из прекраснейших стихотворений военных лет — «Жди меня»(12+)

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— В зрительном зале я видела много молодых людей, часть пожилых. С последними понятно — они еще помнят, кто такая актриса Валентина Серова, поэт Константин Симонов. А чем, по-вашему, вы завлекли молодого зрителя? Молодостью самих главных героев? Яркостью, динамичным монтажом?

— Мне исполнилось 60 лет в этом году, было, правда, меньше, когда начинали делать картину. В съемочную группу входили и мои ровесники, и 40-летние, и совсем молодые, например исполнители главных ролей младше, чем мои старшие сыновья. И во время съемок я видел, что эта история цепляет вне зависимости от возраста. Кино сейчас, по данным исследований, это времяпрепровождение для молодых — 17–23 летних. Но на мой взгляд, кинематограф и театр не должны ориентироваться на молодежные вкусы, подстраиваться под тех, кто придет в зал с попкорном. «Любовь Советского Союза» — это взрослое кино. Мы ориентировались на серьезного зрителя.

Я помню, как мы с друзьями ходили в кино: на фильмы Андрея Тарковского, на «Сибириаду»(16+) Андрея Кончаловского. Эти фильмы не назвать развлекательными или ориентированными на молодую аудиторию, но залы были полны и взрослыми, и юными. Вот и наш фильм готов говорить серьезно и с молодыми в том числе, но уверен, он привлечет в залы и более зрелую аудиторию. Желание говорить серьезно требует работы и от зрителя.

Трижды съемочная группа пыталась запустить производство фильма, но не хватало денег на большую картину, требовавшую серьезных декораций, сложных массовых сцен

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Время страшных трагедий и великих свершений

— Судьба актрисы Валентины Серовой, прототипа главной героини фильма Галины Ковровой, весьма трагична, но в фильме вы остановились на недолгом счастливом отрезке ее жизни, почему?

 Да, судьбы у актрис, которые блистали на экранах в 30–40-е, как правило, складывались трагически, но наша история увлекла ее создателей не трагедией, хоть в фильме есть и они. Сергей Снежкин, когда писал сценарий, конечно, отталкивался от реальной истории Валентины Серовой, Анатолия Серова и Константина Симонова, но он ее очень обобщил, добавил другие обстоятельства, поэтому в фильме у главных героев псевдонимы — они не тождественны прототипам. От реальной истории мы перешли к красивой истории, хотя есть не только парадная часть — есть и гибель, и война. Но для нас было очень важно показать, что каждому человеку, вне зависимости от его заслуг или характера, дается первая любовь. Как дар, как возможность счастья! Мы сейчас, к сожалению, уже привыкли к тому, что это первое чувство, как правило, рассыпается, остается там в начале жизни и не воспринимаем его серьезно. А мы, старые романтики, наверное, последнее поколение, которое верит в это чудо первой любви. Именно поэтому в название фильма и вынесено слово «любовь».

Константин Симонов и Валентина Серова участвовали во фронтовых бригадах, выступавших перед бойцами на фронтах Великой Отечественной войны. Семейная жизнь у них не сложилась — они развелись в конце 50-х годов. Константин Симонов снова женился, продолжил писать. Валентина Серова больше не вышла замуж, из-за пристрастия к алкоголю потеряла работу, почти не снималась и была найдена мертвой в своей московской квартире

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— Любовь побеждает всё?

 Можно и так сказать. Большинство сегодняшних историй в кино — это истории успеха: как главный герой, борясь с трудностями и собственным несовершенством, поднимается по социальной лестнице. Причем это, в основном, история успеха мужчины, а не женщины. А мы решили рассказать о жизни молодой женщины, которой судьба дала как дар первую любовь и трагически ее отняла. Но она находит возможность снова быть счастливой. Наш фильм именно об этом — что, несмотря на все трагические обстоятельства, человек может стать счастливым. И сейчас, когда в мире идут процессы, на которые мы, простые люди, не можем повлиять, мне кажется, очень важно показать, что мы тоже можем быть счастливыми, несмотря на страх и потери.

Анатолий Серов порадовался семейной жизни всего год — 11 мая 1939 года герой Гражданской войны в Испании, мастер высшего пилотажа, занимавший в свои 29 лет должность начальника Главной летной инспекции ВВС РККА, разбился во время испытательно-тренировочного полета. Его сын, которого Валентина Серова назвала Анатолием, появился на свет через полгода после гибели отца

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— Оптимизма в фильме действительно много. И 30-е годы в картине скорее счастливые, чем сложные и трагические.

 Да, конечно, это было и время больших трагедий — репрессий, лагерей. Но сосредоточившись на этой печальной стороне времени, мы забываем о другой стороне — свершениях и росте. Вспомните, что за 15 лет со времени Гражданской войны огромная страна совершила невероятный технологический и социальный прыжок. На смену разрухе и упадку пришло динамично развивающееся общество. Да, практически лопатами, но в Москве и Ленинграде было построено метро. Вперед шла наука — мои бабушка и дедушка, студенты МГУ, участвовали в разработке и запуске в 1936 году первых жидкостных ракет. Это было время небывалых взлетов! А советский кинематограф? Ведь он вырос практически на пустом месте — от студии Хонжонкова остались одни огрызки, но в рекордные сроки была создана индустрия кино. Не забывайте и про взлет архитектурной мысли — были построены и спроектированы великолепные здания. Например, Большой кинотеатр напротив Большого театра в Москве. Его возвести не удалось, но в нашем фильме с помощью компьютерной графики мы его построили. Это дает возможность зрителям ощутить время, вспомнить, что страшные трагедии и прекрасные свершения происходят одновременно в одной и той же стране.

«Никто не подозревал, что Роман Мадянов смертельно болен»

— Вы использовали в картине не только компьютерную графику, но и пластический грим, превратив актера Александра Устюгова в копию Иосифа Сталина. Вам нравится пластический грим после фильма «Спасибо, что живой»(16+), в котором Сергей Безруков «стал» Владимиром Высоцким?

— Пластический грим существовал и до образа Высоцкого. Его активно использовали в Голливуде, иногда и у нас, особенно когда нужно было создать каких-то чудовищ или инопланетян. Другое дело, что в виде портретного гримма применяли его редко, вероятно, образ Высоцкого был самым известным случаем его использования. Есть представления, каким должен быть Сталин — множество его фотографий, пусть и отретушированных, описаний современников. В нашей картине Сталин показан глазами главных героев — немного восторженными, он здесь вождь, в которого влюблена вся страна. Можно сказать, воплощение мифа о Сталине. При этом мы все-таки очертили границы этой восторженности, показав и его жестокость.

Роман Мадянов сыграл в фильме роль начальника Главного управления театров, которая стала одной из последних для актера. 25 сентября он скончался от онкологического заболевания легких

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— Не могу не спросить о работе с Романом Мадяновым, который сыграл в картине одну из последних ролей. Вы знали, что он тяжело болен?

— Никто даже представить не мог, что Роман так серьезно болен (актер несколько лет боролся с онкологическим заболеванием легких. — Прим. ред.). Для всех нас его смерть была ударом! Он был одним из лучших актеров своего поколения. Я с ним работал на трех картинах — последний фильм выйдет весной. Мы дорабатывали озвучание «Любови Советского Союза», и он даже тогда ни взглядом, ни интонацией не дал понять, что ему тяжело, что он работает на пределе сил. Невероятный человек! Очень талантливый актер, труженик, а какой дар остроумия! Еще год-два будут выходить на экраны фильмы, в которых он успел сыграть, потому продлится ощущение, что он до сих пор с нами.

— В сравнении с такими профессионалами актеры, сыгравшие главных героев, выглядят слабее.

— Я не соглашусь с такой оценкой — съемочная группа, да и зрители, как я знаю, довольны работой ребят. Нам нужны были молодые актеры, сопоставимые по возрасту со своими героями, чтобы передать всю бешеную энергию молодости, этот водоворот чувств и эмоций. Они действительно прочувствовали всё происходящее, полностью выкладывались на съемочной площадке, да и камера их любила. Поэтому думаю, «Любовь Советского Союза» для них — большой шаг на пути в звезды, хотя у каждого за спиной успешная театральная карьера, сериальная история. Кирилл Кузнецов, сыгравший летчика Анатолия Коврова, много работал в сериалах, полнометражных фильмах, он уже опытный актер. Романа Васильева, исполнившего роль драматурга Кирилла Туманова, прекрасно знает аудитория до 30, ценят за работы в популярных сериалах. Ангелина Стречина — звезда сериалов с высокими рейтингами, популярная актриса, к тому же она ведет блог, на который подписаны тысячи ее поклонников.

— А выйдет ли вслед за фильмом сериал «Любовь Советского Союза», о котором было объявлено?

— Предыдущую картину «Союз спасения» мы сняли, когда не знали, что после нее будет создан еще и сериал. Иногда сначала снимается сериал, а только потом фильм. Если, например, сравнить фильм и сериал «Союз спасения. Время гнева», то это совершенно разные истории. Многое, что мы сняли, не уместилось в хронометраж «Любови Советского Союза», поэтому, возможно, появится и сериал. Но это уже продюсерская история. Для меня же как режиссера главное, что во время финальных съемок я услышал от одного из участников съемочной группы: «Если у нее получилось снова стать счастливой, я тоже смогу». Именно эту уверенность мы и хотели донести до наших зрителей.

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Любовь Советского Союза Никита Высоцкий Валентина Серова Константин Симонов Сталин
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Комментарии
22
Harlan
3 часа
Неужели, Никитос перестал паразитировать на папе? Но "один из режиссёров", безусловно, звучит гордо (примерно, как младший дирижёр).
Гость
4 часа
На фото Сталин в белом и офицер в кителе непонятного фасона. Это достоверные детали?
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