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Культура истории «До меня доходят слухи, что я умер». Куда пропал загадочный Mr. Credo, звезда 90-х

«До меня доходят слухи, что я умер». Куда пропал загадочный Mr. Credo, звезда 90-х

В день рождения артиста показываем его фото без очков

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Редакция E1.RU поздравляет Мистера Кредо с днем рождения!

В конце 90-х таинственный Mr. Credo произвел настоящий фурор в российском шоу-бизнесе. Аравийская куфия и черные очки сделали Александра Махонина (настоящее имя музыканта) одним из самых узнаваемых артистов страны. За всю свою карьеру он написал около 280 песен (да-да, в его творческой копилке далеко не только «Медляк» и «Чудная долина»).

22 ноября певец отмечает день рождения — ему исполняется 52 года. В честь этой даты E1.RU решил рассказать полную историю самой загадочной звезды 90-х.

Мог стать военным, но выбрал хард-рок и хеви-метал

Александр родился в Чудновском районе Украинской ССР в 1972 году. На Урал он переехал в детстве вместе с родителями — сначала они жили в ЗАТО Косулино-1 (сейчас — поселок Уральский), затем перебрались в Свердловск.

Маленький Mr. Credo

Саша любил музыку с ранних лет. В конце 1980-х он стал вокалистом и автором песен в местной рок-группе «Аспект» — тогда был записан первый магнитоальбом в стиле рок.

Родители хотели, чтобы их сын занимался более серьезным делом, и поэтому в 1990 году отправили в Пермский высший командно-инженерный Краснознаменный институт ракетных войск имени маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.

Будущему звездному певцу на этом фото около 18 лет

Через год парень создал вместе со своими сокурсниками рок-группу «Незваные гости». Ребята играли в стиле хард-рок и хеви-метал.

Вскоре Александр бросил учебу и продолжил заниматься музыкой.

Mr. Credo (по всей видимости, крайний справа) со своими сокурсниками

«Для меня самого credo — это творческий выбор, жизненный крест и правда»

В 1993 году Александр Махонин создал группу «Кредо» и взял себе псевдоним «Мистер Кредо». Его вдохновил любимый парфюм латвийского бренда Credo, который очень нравился возлюбленной музыканта. Она часто называла его «мой мистер Кредо».

— В переводе с латинского credo означает «верю», в католической церкви это символ веры, убеждения, в переносном значении — взгляды, убеждения, мировоззрение. Для меня самого credo — это творческий выбор, жизненный крест и правда, — объяснял значение своего псевдонима музыкант.

Группа несколько лет выступала на различных мероприятиях, например, на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. В 1995 году у коллектива вышел первый CD-альбом «Гармония», а также дуэт пригласили на съемки музыкальной передачи «Пилот», где они одержали победу.

Альбом «Гармония» вышел в 1995 году

Артисты сняли два клипа на свои песни «Девочка танцует» и «Девочка-ночь». В 1996 году группа «Кредо» распалась: Александр Махонин сменил имидж и занялся сольной карьерой.

Александр Махонин в 1995 году

Mr. Credo перешел от танцевальной лирики к актуальному техно-рейву с элементами ближневосточной этники. Тогда он надел арабскую куфию и темные очки.

— Это мое творческое восприятие того, что я собирался делать в музыкальном плане. Провидение Господне, творческая вспышка, идея, эврика! — говорил артист в эфире телеканала ОТВ в 2019 году.

В 1997 году звезда выпустил сольный альбом Fantasy, снял клип на одну из песен HSH-Bola и отправился в гастрольный тур по Дальнему Востоку и ближнему зарубежью. Через год вышел альбом «Золотое время».

Обложка альбома Fantasy

В 2002 году музыкант презентовал альбом «Чудная долина», над которым трудился несколько лет. Mr. Credo также снял клип на популярный хит в мини-пустыне под Екатеринбургом. Примерно в 15 километрах от города в Березовском находятся эти «золотые» пески. В YouTube это видео набрало 107 миллионов просмотров.

Последний на данный момент большой хит у Mr. Credo был в 2005 году — песня «Медляк» попала на «Русское радио» и продержалась 24 недели в хит-параде «Золотого граммофона».

Позже певец объяснял, почему у него не выходят новые суперхиты:

— Почему до сих пор поют Hotel California и не поют новых песен группы The Eagles? Потому что то время, непростое время, 90-е годы: бандитизм, перестройка, экономические отношения. Мы всё-таки умели веселиться, умели писать хорошие песни и на наши концерты Mr. Credo, «Руки Вверх!» и еще какие группы люди идут именно за молодостью. Вот именно за тем временем, которое было бесшабашным.

Узнали артиста без очков?

Олеся Слукина: «Рецепт простой — не вступать в интимные отношения»

Имя Mr. Credo в 2000-е годы гремело на всю страну, а вот вокалистку Олесю Слукину узнавали только по голосу. Вы сразу вспомните его, если напоете «Сегодня в белом танце кружимся» (полная история артистки — в этом материале).

Девушка познакомилась с Александром Махониным, когда ей было семнадцать лет. Педагогов музыкального училища имени Чайковского часто просили порекомендовать вокалисток для разных проектов. Когда преподаватель Елена Захарова дала Олесе номер телефона Mr. Credo и сказала, что ему нужен женский вокал, той сначала не очень хотелось звонить.

Олеся познакомилась с Mr. Credo, когда ей было всего 17 лет

Олеся с Mr. Credo регулярно выступали на сцене Екатеринбургского цирка

Mr. Credo она к тому времени знала: первые песни услышала еще в школе, а выступление увидела, когда отмечала последний звонок на Плотинке, и подумала: «Ого, как он необычно выглядит».

Музыкантам понравился вокал девушки, и ее взяли. С песнями «Медляк», «Клен», «Воздушный шар» они покорили миллионы сердец. Несмотря на юный возраст, родители Олеси никогда не запрещали ей исполнять даже те песни, в которых был совсем не «белый» контекст.

— Она пришла ко мне, встала к микрофону и без запинки спела всё, что я хотел. Единственное, чего она тогда не могла понять, что такое «белый снег, который кружится и на зеркало ложится…» — делился в интервью нашим коллегам 59.RU артист.

— Когда я поняла, про что песня, то очень испугалась, что мама услышит и поймет, о чем речь, и запретит мне петь. Я ей говорила: «Мама, это про каток, про снег». Конечно, она не поверила, — вспоминает Олеся с улыбкой в разговоре с E1.RU. — Поначалу меня не брали на гастроли, потому что я была несовершеннолетней, очень из-за этого переживала. Мама писала расписки на каждый концерт.

Первые песни, которые спела Олеся, были «Снег» и «Ламбада». Однако в хитах HSH-Bola и «Давай лавэ» принимала участие не Слукина, а Наталья Медведева. Позже Александр и Наталья перестали сотрудничать: о дальнейшей ее судьбе ничего не известно.

Наталья Медведева пела с артистом буквально несколько лет

Олеся и Mr. Credo работают вместе больше 20 лет. За это время им не раз приписывали роман, но певица уверяет, что они всегда были и остаются друзьями:

— У нас с Александром здоровые отношения, всегда обмениваемся сообщениями. У нас никогда не возникало сложностей. Рецепт простой — не вступать в интимные отношения. Естественно, если люди вместе столько лет на сцене, то обязательно что-то должно было быть, но мы, видимо, исключение из общей массы. Мы столько прошли: и олимпийские стадионы, и маленькие прокуренные клубы в Германии.

Олеся Слукина — голос Mr. Credo

Олесю радует, что песни до сих пор нравятся новому поколению слушателей

«Я не пропагандирую и никогда не пропагандировал наркотики»

Многие хитовые песни Mr. Credo так или иначе обыгрывали тему наркотиков. Артиста нередко обвиняли в пропаганде психотропных веществ, однако он уверял, что, наоборот, призывал к борьбе с ними.

— Я не пропагандирую и никогда не пропагандировал наркотики. Просто я использую имидж антигероя. Вы вспомните, какие фильмы люди любят. Про преступников, про убийц, про бандитов. И на чьей стороне зрители? Явно не на стороне закона! — утверждал артист. — Хотя, в принципе, когда закон в конце побеждает, все довольны: вроде бы и зло наказано, и удовольствие от просмотра получено.

<p>Mr. Credo</p><p>Mr. Credo</p>

Да, когда мне было всего 24 года и я издавал свои первые песни, меня пытались привлечь за пропаганду наркотиков по статье. Да, я пел о них, но сам при этом ничего о них не знал, ничего не пробовал, ничего не употреблял.

Музыканта обвиняли в пропаганде наркотиков

На долгое время музыкант резко пропал. Из-за этого вокруг его личности начало появляться много слухов: кто-то начал думать, что Александр скончался из-за наркотиков и вместо его на сцене выступал другой человек.

— А еще мне доводилось слышать, что якобы я сидел в тюрьме лет 15–20. И что я лечился в реабилитационном центре лет пять… Журналисты много чего придумывают! Мы придумываем песни, а журналисты — темы материалов, — говорил Mr. Credo в интервью нашим коллегам. — Слухи, что я умер, до меня периодически доходят. Я вообще умираю для народа после каждого выхода нового альбома: песни вроде есть, альбом вышел, а меня нигде нет, я не пиарю свои альбомы в телеэфирах, не даю интервью на десятки страниц в гламурных журналах… Вот меня и теряют.

<p>Mr. Credo</p><p>Mr. Credo</p>

Слухи о смерти именно из-за передозировки наркотиками, думаю, напрямую связаны с моим репертуаром: всё-таки соответствующая тема в некоторых песнях звучит, как ни крути.

Судился за «Чудную долину» и пропустил фестиваль в Казахстане

В 2022 году Александр предъявил претензии актеру Михаилу Галустяну и руководству канала ТНТ. Махонин заявил, что в сериале «Бородач» без его ведома был использован один из его главных хитов «Медляк». Тогда он обратился в Верховный суд РФ с иском на многомиллионную сумму за нарушение авторских прав.

Помимо телеканала и Галустяна, под раздачу артиста попали «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и «Одноклассники», в которых был размещен пиратский контент Mr. Credo. После претензий соцсетям пришлось удалить все нелегальные треки.

Песни Mr. Credo удалены с популярных платформ

В этом году Mr. Credo попал в новый скандал — его обвинили в мошенничестве: 13 и 14 июля звезда 90-х должен был выступить на «Ретро Фесте» в Казахстане, но не явился на концерт.

Компания Suarg Astana заплатила музыканту почти 5,5 миллиона рублей, забронировала отель и оформила все билеты на самолет, однако в назначенный день он не смог пересечь границу.

— Заплатили 5,5 миллиона и выполнили все условия по райдеру. В день концерта он сказал, что у него запрет на выезд из России. У нас несколько артистов из России вылетали, все нормально прошли паспортный контроль, а его не выпустили, — рассказывала E1.RU представитель компании. — После он решил полететь через Минск, но там его тоже не выпустили, потому что просрочен загранпаспорт, но он его в принципе не взял.

Сейчас певец не выходит с организаторами на связь — по их словам, он их просто заблокировал. Компания заключала договор с Mr. Credo, правда, расписки за полученные наличными деньги в Москве он так и не дал — это было условием артиста.

— Мы написали заявление в полицию. Юристы были в полиции, заявление принято, будет возбуждено уголовное дело. Мы будем дополнительно подавать в суд о возмещении не только долга, но и морального и репутационного ущерба, — добавила организатор.

В базе данных судебных приставов действительно есть информация о долгах Александра Махонина на сумму более 110 тысяч рублей.

В своем видеообращении Mr. Credo не стал рассказывать о долгах, из-за которых его не выпустили из страны

Хвастается сыном, но скрывает жену

Александр Махонин никогда не делился с журналистами подробностями личной жизни. Известно, что артист женат на той самой девушке, которая вдохновила его на псевдоним Mr. Credo, ее зовут Наталья. У пары есть сын Арсений — ему 29 лет.

— Все мои попытки перетащить его в шоу-бизнес заканчиваются неудачей. Хотя я даже как-то написал для него трек европейского уровня и хотел продвигать как европейский проект. Не хочу хвастаться, но бог наградил моего сына отличными внешними данными, сердца девушек он уже разбивал неоднократно. Думаю, что у него отличные перспективы были бы не только в музыке, но и в кино, — рассказывал Александр в интервью нашим коллегами из Перми.

Арсений получил экономическое образование, но связал свою жизнь со спортом. Он был игроком дублирующего состава клуба по американскому футболу «Спартак». В свободное время Махонин-младший путешествует с супругой Анной, с которой он в отношениях уже восемь лет. Пара сыграла свадьбу в начале лета этого года.

Только посмотрите, как Арсений похож на своего отца

Mr. Credo говорил, что никогда не преследовал цели быть популярным, как, например, Николай Басков или Филипп Киркоров. Однако буквально недавно в соцсетях завирусилась его песня «Вор», которую артист выпустил еще в 2004 году. Трек со словами «Вор замочек открывает» используется в тысячах публикаций, в том числе теми, кто родился уже после выхода этой записи.

В последнее время музыкант заметно снизил активность, пропав из публикаций СМИ (некоторые коллеги Александра даже не знают, как с ним связаться). Однако Mr. Credo продолжает активно вести социальные сети: высказываться на политические темы, критиковать других артистов и делиться селфи.

Прямо сейчас певец встречает день рождения на море.

Так музыкант выглядит сейчас

В последний раз Mr. Credo давал интервью E1.RU в 2014 году, прочитать его можно по ссылке.

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Комментарии
27
Почётный гражданин Левосибирска
34 минуты
Вышел в тираж, значит успокойся и не напоминай о себе. Живи в свою радость. Каждому времени своя музыка.
10436257
14 минут
Какая там раздача, на кого он в суд подавал, вот только-только проверил, везде его песенки есть. И на ютьюбе.
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