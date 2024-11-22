«До меня доходят слухи, что я умер». Куда пропал загадочный Mr. Credo, звезда 90-х

Редакция E1.RU поздравляет Мистера Кредо с днем рождения! Источник: архив E1.RU











В конце 90-х таинственный Mr. Credo произвел настоящий фурор в российском шоу-бизнесе. Аравийская куфия и черные очки сделали Александра Махонина (настоящее имя музыканта) одним из самых узнаваемых артистов страны. За всю свою карьеру он написал около 280 песен (да-да, в его творческой копилке далеко не только «Медляк» и «Чудная долина»).

22 ноября певец отмечает день рождения — ему исполняется 52 года. В честь этой даты E1.RU решил рассказать полную историю самой загадочной звезды 90-х.

Мог стать военным, но выбрал хард-рок и хеви-метал

Александр родился в Чудновском районе Украинской ССР в 1972 году. На Урал он переехал в детстве вместе с родителями — сначала они жили в ЗАТО Косулино-1 (сейчас — поселок Уральский), затем перебрались в Свердловск.

Маленький Mr. Credo Источник: Мистер Кредо / Vk.com

Саша любил музыку с ранних лет. В конце 1980-х он стал вокалистом и автором песен в местной рок-группе «Аспект» — тогда был записан первый магнитоальбом в стиле рок.

Родители хотели, чтобы их сын занимался более серьезным делом, и поэтому в 1990 году отправили в Пермский высший командно-инженерный Краснознаменный институт ракетных войск имени маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.

Будущему звездному певцу на этом фото около 18 лет Источник: Мистер Кредо / Vk.com

Через год парень создал вместе со своими сокурсниками рок-группу «Незваные гости». Ребята играли в стиле хард-рок и хеви-метал.

Вскоре Александр бросил учебу и продолжил заниматься музыкой.

Mr. Credo (по всей видимости, крайний справа) со своими сокурсниками Источник: Мистер Кредо / Vk.com

«Для меня самого credo — это творческий выбор, жизненный крест и правда»

В 1993 году Александр Махонин создал группу «Кредо» и взял себе псевдоним «Мистер Кредо». Его вдохновил любимый парфюм латвийского бренда Credo, который очень нравился возлюбленной музыканта. Она часто называла его «мой мистер Кредо».

— В переводе с латинского credo означает «верю», в католической церкви это символ веры, убеждения, в переносном значении — взгляды, убеждения, мировоззрение. Для меня самого credo — это творческий выбор, жизненный крест и правда, — объяснял значение своего псевдонима музыкант.

Группа несколько лет выступала на различных мероприятиях, например, на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. В 1995 году у коллектива вышел первый CD-альбом «Гармония», а также дуэт пригласили на съемки музыкальной передачи «Пилот», где они одержали победу.

Альбом «Гармония» вышел в 1995 году Источник: music.apple.com

Артисты сняли два клипа на свои песни «Девочка танцует» и «Девочка-ночь». В 1996 году группа «Кредо» распалась: Александр Махонин сменил имидж и занялся сольной карьерой.

Александр Махонин в 1995 году Источник: Мистер Кредо / Vk.com











Mr. Credo перешел от танцевальной лирики к актуальному техно-рейву с элементами ближневосточной этники. Тогда он надел арабскую куфию и темные очки.

— Это мое творческое восприятие того, что я собирался делать в музыкальном плане. Провидение Господне, творческая вспышка, идея, эврика! — говорил артист в эфире телеканала ОТВ в 2019 году.

В 1997 году звезда выпустил сольный альбом Fantasy, снял клип на одну из песен HSH-Bola и отправился в гастрольный тур по Дальнему Востоку и ближнему зарубежью. Через год вышел альбом «Золотое время».

Обложка альбома Fantasy Источник: Мистер Кредо / Vk.com











В 2002 году музыкант презентовал альбом «Чудная долина», над которым трудился несколько лет. Mr. Credo также снял клип на популярный хит в мини-пустыне под Екатеринбургом. Примерно в 15 километрах от города в Березовском находятся эти «золотые» пески. В YouTube это видео набрало 107 миллионов просмотров.

Последний на данный момент большой хит у Mr. Credo был в 2005 году — песня «Медляк» попала на «Русское радио» и продержалась 24 недели в хит-параде «Золотого граммофона».

Позже певец объяснял, почему у него не выходят новые суперхиты:

— Почему до сих пор поют Hotel California и не поют новых песен группы The Eagles? Потому что то время, непростое время, 90-е годы: бандитизм, перестройка, экономические отношения. Мы всё-таки умели веселиться, умели писать хорошие песни и на наши концерты Mr. Credo, «Руки Вверх!» и еще какие группы люди идут именно за молодостью. Вот именно за тем временем, которое было бесшабашным.

Узнали артиста без очков? Источник: Мистер Кредо / Vk.com











Олеся Слукина: «Рецепт простой — не вступать в интимные отношения»

Имя Mr. Credo в 2000-е годы гремело на всю страну, а вот вокалистку Олесю Слукину узнавали только по голосу. Вы сразу вспомните его, если напоете «Сегодня в белом танце кружимся» (полная история артистки — в этом материале).

Девушка познакомилась с Александром Махониным, когда ей было семнадцать лет. Педагогов музыкального училища имени Чайковского часто просили порекомендовать вокалисток для разных проектов. Когда преподаватель Елена Захарова дала Олесе номер телефона Mr. Credo и сказала, что ему нужен женский вокал, той сначала не очень хотелось звонить.

Олеся познакомилась с Mr. Credo, когда ей было всего 17 лет Источник: Александр Махонин / Vk.com











Олеся с Mr. Credo регулярно выступали на сцене Екатеринбургского цирка Источник: Мистер Кредо / Vk.com











Mr. Credo она к тому времени знала: первые песни услышала еще в школе, а выступление увидела, когда отмечала последний звонок на Плотинке, и подумала: «Ого, как он необычно выглядит».

Музыкантам понравился вокал девушки, и ее взяли. С песнями «Медляк», «Клен», «Воздушный шар» они покорили миллионы сердец. Несмотря на юный возраст, родители Олеси никогда не запрещали ей исполнять даже те песни, в которых был совсем не «белый» контекст.

— Она пришла ко мне, встала к микрофону и без запинки спела всё, что я хотел. Единственное, чего она тогда не могла понять, что такое «белый снег, который кружится и на зеркало ложится…» — делился в интервью нашим коллегам 59.RU артист.

— Когда я поняла, про что песня, то очень испугалась, что мама услышит и поймет, о чем речь, и запретит мне петь. Я ей говорила: «Мама, это про каток, про снег». Конечно, она не поверила, — вспоминает Олеся с улыбкой в разговоре с E1.RU. — Поначалу меня не брали на гастроли, потому что я была несовершеннолетней, очень из-за этого переживала. Мама писала расписки на каждый концерт.

Первые песни, которые спела Олеся, были «Снег» и «Ламбада». Однако в хитах HSH-Bola и «Давай лавэ» принимала участие не Слукина, а Наталья Медведева. Позже Александр и Наталья перестали сотрудничать: о дальнейшей ее судьбе ничего не известно.

Наталья Медведева пела с артистом буквально несколько лет Источник: Александр Махонин / Vk.com











Олеся и Mr. Credo работают вместе больше 20 лет. За это время им не раз приписывали роман, но певица уверяет, что они всегда были и остаются друзьями:

— У нас с Александром здоровые отношения, всегда обмениваемся сообщениями. У нас никогда не возникало сложностей. Рецепт простой — не вступать в интимные отношения. Естественно, если люди вместе столько лет на сцене, то обязательно что-то должно было быть, но мы, видимо, исключение из общей массы. Мы столько прошли: и олимпийские стадионы, и маленькие прокуренные клубы в Германии.

Олеся Слукина — голос Mr. Credo Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Олесю радует, что песни до сих пор нравятся новому поколению слушателей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











«Я не пропагандирую и никогда не пропагандировал наркотики»

Многие хитовые песни Mr. Credo так или иначе обыгрывали тему наркотиков. Артиста нередко обвиняли в пропаганде психотропных веществ, однако он уверял, что, наоборот, призывал к борьбе с ними.

— Я не пропагандирую и никогда не пропагандировал наркотики. Просто я использую имидж антигероя. Вы вспомните, какие фильмы люди любят. Про преступников, про убийц, про бандитов. И на чьей стороне зрители? Явно не на стороне закона! — утверждал артист. — Хотя, в принципе, когда закон в конце побеждает, все довольны: вроде бы и зло наказано, и удовольствие от просмотра получено.

Да, когда мне было всего 24 года и я издавал свои первые песни, меня пытались привлечь за пропаганду наркотиков по статье. Да, я пел о них, но сам при этом ничего о них не знал, ничего не пробовал, ничего не употреблял. Mr. Credo музыкант

Музыканта обвиняли в пропаганде наркотиков Источник: архив E1.RU











На долгое время музыкант резко пропал. Из-за этого вокруг его личности начало появляться много слухов: кто-то начал думать, что Александр скончался из-за наркотиков и вместо его на сцене выступал другой человек.

— А еще мне доводилось слышать, что якобы я сидел в тюрьме лет 15–20. И что я лечился в реабилитационном центре лет пять… Журналисты много чего придумывают! Мы придумываем песни, а журналисты — темы материалов, — говорил Mr. Credo в интервью нашим коллегам. — Слухи, что я умер, до меня периодически доходят. Я вообще умираю для народа после каждого выхода нового альбома : песни вроде есть, альбом вышел, а меня нигде нет, я не пиарю свои альбомы в телеэфирах, не даю интервью на десятки страниц в гламурных журналах… Вот меня и теряют.

Слухи о смерти именно из-за передозировки наркотиками, думаю, напрямую связаны с моим репертуаром: всё-таки соответствующая тема в некоторых песнях звучит, как ни крути. Mr. Credo музыкант

Судился за «Чудную долину» и пропустил фестиваль в Казахстане

В 2022 году Александр предъявил претензии актеру Михаилу Галустяну и руководству канала ТНТ. Махонин заявил, что в сериале «Бородач» без его ведома был использован один из его главных хитов «Медляк». Тогда он обратился в Верховный суд РФ с иском на многомиллионную сумму за нарушение авторских прав.

Помимо телеканала и Галустяна, под раздачу артиста попали «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и «Одноклассники», в которых был размещен пиратский контент Mr. Credo. После претензий соцсетям пришлось удалить все нелегальные треки.

Песни Mr. Credo удалены с популярных платформ Источник: Мистер Кредо / Vk.com

В этом году Mr. Credo попал в новый скандал — его обвинили в мошенничестве: 13 и 14 июля звезда 90-х должен был выступить на «Ретро Фесте» в Казахстане, но не явился на концерт.

Компания Suarg Astana заплатила музыканту почти 5,5 миллиона рублей, забронировала отель и оформила все билеты на самолет, однако в назначенный день он не смог пересечь границу.

— Заплатили 5,5 миллиона и выполнили все условия по райдеру. В день концерта он сказал, что у него запрет на выезд из России. У нас несколько артистов из России вылетали, все нормально прошли паспортный контроль, а его не выпустили, — рассказывала E1.RU представитель компании. — После он решил полететь через Минск, но там его тоже не выпустили, потому что просрочен загранпаспорт, но он его в принципе не взял.

Сейчас певец не выходит с организаторами на связь — по их словам, он их просто заблокировал. Компания заключала договор с Mr. Credo, правда, расписки за полученные наличными деньги в Москве он так и не дал — это было условием артиста.

— Мы написали заявление в полицию. Юристы были в полиции, заявление принято, будет возбуждено уголовное дело. Мы будем дополнительно подавать в суд о возмещении не только долга, но и морального и репутационного ущерба, — добавила организатор.

В базе данных судебных приставов действительно есть информация о долгах Александра Махонина на сумму более 110 тысяч рублей.

В своем видеообращении Mr. Credo не стал рассказывать о долгах, из-за которых его не выпустили из страны Источник: celentano_almaty / instagram.com (деятельность соцсети запрещена в РФ)

Хвастается сыном, но скрывает жену

Александр Махонин никогда не делился с журналистами подробностями личной жизни. Известно, что артист женат на той самой девушке, которая вдохновила его на псевдоним Mr. Credo, ее зовут Наталья. У пары есть сын Арсений — ему 29 лет.

— Все мои попытки перетащить его в шоу-бизнес заканчиваются неудачей. Хотя я даже как-то написал для него трек европейского уровня и хотел продвигать как европейский проект. Не хочу хвастаться, но бог наградил моего сына отличными внешними данными, сердца девушек он уже разбивал неоднократно. Думаю, что у него отличные перспективы были бы не только в музыке, но и в кино, — рассказывал Александр в интервью нашим коллегами из Перми.

Арсений получил экономическое образование, но связал свою жизнь со спортом. Он был игроком дублирующего состава клуба по американскому футболу «Спартак». В свободное время Махонин-младший путешествует с супругой Анной, с которой он в отношениях уже восемь лет. Пара сыграла свадьбу в начале лета этого года.

Только посмотрите, как Арсений похож на своего отца Источник: arsenii_makhonin / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Mr. Credo говорил, что никогда не преследовал цели быть популярным, как, например, Николай Басков или Филипп Киркоров. Однако буквально недавно в соцсетях завирусилась его песня «Вор», которую артист выпустил еще в 2004 году. Трек со словами «Вор замочек открывает» используется в тысячах публикаций, в том числе теми, кто родился уже после выхода этой записи.

В последнее время музыкант заметно снизил активность, пропав из публикаций СМИ (некоторые коллеги Александра даже не знают, как с ним связаться). Однако Mr. Credo продолжает активно вести социальные сети: высказываться на политические темы, критиковать других артистов и делиться селфи.

Прямо сейчас певец встречает день рождения на море.

Так музыкант выглядит сейчас Источник: Mr.Credo Мистер Кредо Ч@родей Vexilloid / Vk.com