«Зрители будут судить о нашем времени по ее ролям». В Москве простились с актрисой Светланой Светличной

В московском Доме кино прошло прощание с актрисой Светланой Светличной, после чего ее похоронили на Троекуровском кладбище. Артистка умерла после продолжительной болезни 16 ноября на 85-м году жизни.
На церемонию пришли как близкие ушедшей, так и ее коллеги. MSK1.RU рассказывает, как прошло прощание.
«Пока мы помним, она с нами»
Церемония прощания состоялась в большом кинозале, где поставили портрет юной Светличной. Процессию вела генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Она объяснила журналистам, почему с актрисой прощаются именно в Доме кино.
— Нельзя с ней не попрощаться в доме, который был для нее родным, — сказала Гущина.
Одним из первых на церемонию пришел Алексей Ивашов — старший сын Светличной. При жизни он нечасто общался с мамой: семейные ссоры принесли ему три инсульта. Будучи школьником, Ивашов тоже начал карьеру артиста, но позже остановился на профессии стоматолога.
Проводить актрису в последний путь пришли вице-президент Гильдии актеров кино России Борис Токарев, а еще актеры Валерий Баринов и Александр Панкратов-Черный. Последний рассказал журналистам, как тяжело переживала актриса кончину своего супруга Владимира Ивашова, который ушел из жизни в 1995 году.
— Она всегда любила, чтобы ее приглашали на фестивали и встречи, ездила по всем городам. Радовалась, что ее узнают, аплодируют, дарят цветы, — рассказал Панкратов-Черный.
Валерий Баринов вспоминал, что после смерти супруга Светличная носила его рубашки и галстуки.
Коллеги Светличной по очереди произносили небольшие речи об умершей. Актриса Алена Кравец рассказала, что Светлана никогда ни на что не жаловалась, хотя жизнь у нее была «очень-очень непростая».
Актер Валерий Баринов вспомнил, что Светличная почти не играла трагические роли, зато даже в эпизодических ролях она оставляла яркий след и рисовала впечатляющий портрет своей героини. Актер Сергей Рублев объяснил это так: «[У Светличной] не было много больших главных ролей, но, как она говорила, она — королева эпизода». Многие собравшиеся отмечали, что потенциала артистки хватило бы на большее количество ярких ролей.
Вице-президент Гильдии актеров Борис Токарев вспомнил фразу «провожать в последний путь». По его мнению, Светличную сегодня «провожали в вечность»:
— Зрители будут судить о нашем времени по ее ролям. Это и есть вечность. Мы помним. Пока мы помним, она с нами, — сказал Токарев.
В конце церемонии на проекторе появилась нарезка кадров из работ актрисы. После этого открытая церемония завершилась. Рядом с гробом остались только близкие Светличной.
Вскоре после конца прощания гроб с телом Светланы Светличной вынесли из Дома кино под бурные аплодисменты и крики «Браво». Процессия отправилась на Троекуровское кладбище, где должны были похоронить актрису.
Изначально актрису собирались похоронить рядом с мужем и сыном на Ваганьковском кладбище, но на могильном участке не хватило места.
Приехали проститься из других городов
На Троекуровском кладбище Светличную провожали фанаты из других городов.
— В фильме «Неподсуден» (6+) я поразилась ее речи, — сказала Любовь из Иваново. — Она говорила спокойно, интеллигентно. Потом был фильм «Бриллиантовая рука» (18+). Запомнились ее отношения с Прохором Шаляпиным. Кажется, она к нему относилась как к сыну.
Светличную похоронили рядом с актерами Сергеем Юрским и Валентином Гафтом, а неподалеку от места захоронения расположена могила Анастасии Заворотнюк.
Рядом с надгробием положили венки от журналиста Александра Митрошенкова и управы района Ясенево, в котором жила актриса. В интервью «АиФ» она рассказывала, что после смерти мужа решила продать трехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте и купить жилье поменьше.
— Решила тогда, что на разницу обеспечу жильем и себя, и Алексея, старшего сына, и Олега, младшего, — вспоминала Светличная. — Когда я увидела подобранную для меня двушку в Ясеневе, сразу же поняла — это мое, лучше места не найти. Честно говоря, я в центре не хотела бы жить. Здесь у меня один вид из окна чего стоит! Когда сюда переехала, впервые в жизни увидела три радуги одновременно. Вы когда-нибудь такое наблюдали — да так, что просто из окна?
О смерти Светличной стало известно 16 ноября. Актриса ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Мы рассказывали, какие роли артистки остались в памяти россиян и какие трудности ей пришлось преодолевать.