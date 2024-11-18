«Он любил жизнь и хотел жить». Каким запомнили экс-солиста «На-На» Владимира Левкина его коллеги по группе

Каким запомнили экс-солиста «На-На» Владимира Левкина его коллеги по группе Источник: marusialyovkina / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)











В воскресенье, 17 ноября, ушел из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет. По предварительным данным, он скончался от последствий рака крови, с которым артист боролся долгое время. Об этом сообщил нашим коллегам из StarHit.ru концертный директор артиста.

MSK1.RU рассказывает, каким запомнили Владимира Левкина его коллеги.

«Он любил жизнь и хотел жить»

По словам экс-солиста группы «На-На» Павла Соколова, новость о смерти Левкина его шокировала. Артистов долгие годы связывала тесная дружба, которой не помешал уход Владимира из группы.

— Говорить мне сейчас очень тяжело. Когда я только пришел в коллектив, Володя мне во всём очень помогал. Никогда этого не забуду. Даже помогал делать уроки. Я ведь тогда еще был подростком, — рассказывает Соколов.

По словам Павла, они с Владимиром недавно виделись. Соколов и подумать не мог, что их встреча окажется последней.

— Он любил жизнь и хотел жить. Героически боролся с онкологией. И у него было много творческих планов. А виделись мы буквально недавно. Совершенно случайно встретились на Арбате. У Володи было отличное чувство юмора. И тогда он много шутил, у него было очень хорошее настроение, — рассказал MSK1.RU Соколов.

Володя был классным парнем — добрым, отзывчивым, искренним и всегда за всё переживал. И он был прекрасным артистом и режиссером. Я искренне радовался его творческим успехам. Павел Соколов экс-солист группы «На-На»

«Расставание с ним было тяжелым»

По словам продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, Левкина очень любила публика.

— Первое, на что я обращал внимание, когда брал артистов в группу, это внешность. Ведь есть очень много замечательных артистов, но они не стали общенациональными любимцами, потому что им не повезло с лицом. Левкину повезло. Девочки его обожали. У него была целая армия фанаток, — рассказал MSK1.RU Алибасов.

В 1998 году на пике популярности Левкин ушел из «На-На». С тех пор в отношениях между продюсером и экс-солистом произошел серьезный раскол.

— Я Левкина не выгонял. Он проработал в группе «На-На» целых десять лет, а потом совершенно неожиданно принял такое решение. Я не слышал и не видел его с тех пор, как он покинул наш коллектив. Поэтому причины его смерти я не знаю. Но знаю точно, что Володя долго боролся с онкологией и потом ее победил. Но, видимо, не до конца, — вспоминает продюсер.

Мы с ним не ругались, но расставание было очень тяжелым. И потом мы всячески избегали встречи друг с другом. Бари Алибасов продюсер группы «На-На»

«Мы были как братья»

Валерия Юрина и Владимира Левкина связывала многолетняя дружба. О смерти товарища, с которым они совсем недавно выступали на одной сцене, экс-солист группы «На-На» узнал от журналистов.

— С Вовкой я знаком с 1989 года, мы с ним были как братья, общались каждый день и много раз вместе выступали. Буквально недавно провели большой концерт на корабле, пели «нанайские» песни, был полный зал. Пришли, в том числе, давние поклонницы группы. Cловно прощальный концерт Вовки, — вспоминает с MSK1.RU Юрин.

По его словам, в тот вечер Левкин был бодр и весел, зажигал на сцене как в 90-е годы и чувствовал себя отлично. Валерий уверен, что начавшаяся у артиста пневмония спровоцировала давнюю болезнь.

— Когда Вовка лежал в больнице, я его, конечно, навещал и после выписки отвез его домой. Тогда мы все думали, что онкологию он поборол, но ни одна химия еще не вылечила больных раком. Это можно даже не спрашивать у врачей. Cудя по всему, у Вовки эта зараза где-то осталась, — cчитает он.

Отношения у нас всегда были замечательными, мы никогда не ругались, лишь иногда спорили по творческим моментам. Когда такое было, то быстро приходили к общему знаменателю. Валерий Юрин экс-солист группы «На-На»

Незадолго до смерти Левкина друзья планировали устроить гастрольный тур.

— Я предложил Вовке организовать гастроли, где бы мы с ним выступали вместе как первые солисты группы «На-На», и хотели еще кого-нибудь пригласить из бывших «нанайцев». Вовка был не против, но боялся реакции на это Бари Алибасова, но я его успокаивал, говорил, что всё будет хорошо. Увы… — рассказывает MSK1.RU Юрин.