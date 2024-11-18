Два развода, измена жены и борьба с онкологией. Что известно о жизни и смерти экс-солиста «На-На» Владимира Левкина

Что известно о жизни и смерти экс-солиста «На-На» Владимира Левкина Источник: Ирина Левкина, vladimirlyovkin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Москве скончался экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Ему было 57 лет. По предварительным данным, он умер от последствий рака крови, с которым боролся долгое время. Об этом нашим коллегам из StarHit.ru сообщил концертный директор артиста.

MSK1.RU рассказывает, что известно о жизни и смерти Владимира Левкина.

Служил на Севере и играл рок

Отец Владимира Левкина был военным, поэтому детство мальчик провел в Потсдаме. Прожив несколько лет в ГДР, семья вернулась в Москву. С музыкой Владимир познакомился в 6 лет — тогда же и произошел творческий дебют на сцене.

По возвращении в Россию Владимир заинтересовался игрой на гитаре, которую самостоятельно освоил. Будучи подростком, он с друзьями создал группу «Ртутное озеро». Ребята репетировали дома друг у друга и выступали на местных дискотеках.

После окончания школы Левкин поступил в энергетический вуз. В те годы обучение в институте не давало отсрочки от армии, и парень пошел служить. Но и там он нашел возможность заниматься музыкой.

— Служил на Северном флоте, в пригороде Мурманска, в судоремонтном батальоне и возглавлял группу «Горизонт». Естественно, мы там пели какие-то вещи типа «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», а потом командиры уходили, и мы пели уже всё, что хотели, — вспоминал он.

Вернувшись из армии, Левкин подал документы в училище им. Гнесиных. Тогда-то и случился один из ключевых поворотов в жизни артиста.

Владимир во время службы в армии Источник: vladimirlyovkin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«В год было 900 концертов»

Услышав о кастинге в диско-поп-проект Бари Алибасова, Владимир решил съездить на смотр в качестве эксперимента. Парень даже не представлял, что из 700 претендентов продюсер выберет только его и Александра Запорожца.

— Первое, на что я обращал внимание, когда брал артистов в группу, это внешность. Ведь есть очень много замечательных артистов, но они не стали общенациональными любимцами, потому что им не повезло с лицом. Левкину повезло. Девочки его обожали. У него была целая армия фанаток, — рассказывал MSK1.RU Алибасов.

Группа «На-На» на площади звезд в Москве Источник: Бари Алибасов / Wikimedia Commons











Вскоре к ним присоединились бывшие участники «Интеграла» Валерий Юрин и Марина Хлебникова. Уже через пару дней стартовали репетиции, длившиеся по 15 часов. Уже в июне 1989-го группа «На-На» впервые выступила на музыкальном фестивале с композициями «Пустынный пляж» и «Девчонка с Машмета».

К концу 1991-го сложился «золотой» состав коллектива: Левкин, Политов, Асимов и Жеребкин. Квартет обрел безумную популярность, за которую пришлось расплачиваться свободным временем.

— Мы на самом деле ничего не видели, просто ничего, — подчеркивал Владимир Левкин. — У нас было по пять выступлений в день. До сих пор, наверное, никто не перебил, да и не перебьет. В один год у группы «На-На» было 900 концертов.

Владимир Левкин (слева) и Валерий Юрин (справа) Источник: из личного архива экс-солиста «На-На» Валерия Юрина











После «На-На»

Летом 1998-го у Левкина закончился контракт с Алибасовым. Возобновлять артист его не стал.

— Я Левкина не выгонял. Он проработал в группе «На-На» целых десять лет, а потом совершенно неожиданно принял такое решение, — отметил в разговоре с MSK1.RU Алибасов.

После этого Владимир начал сниматься в кино, выпустил сольный альбом «Шаги к себе», издал несколько сборников стихов и даже попробовал себя на телевидении. Позже его пригласили в панк-коллектив Кеdbl — там он был не только музыкантом, но продюсером и менеджером. Покинуть сцену артиста заставила тяжелая болезнь.

В 2003 году Левкину диагностировали рак лимфатической системы. Многие считали, что спровоцировать болезнь могла поездка коллектива в Чернобыль. «На-на» провела там в 1994 году три дня, много фотографировалась. Но никакой превентивной терапии тогда артисты не получили. Врачи не давали гарантий, ведь заболевание было уже в четвертой стадии. Артисту пришлось пройти через девять курсов химиотерапии и перенести серьезную операцию.

Певец долгое время был в ремиссии, но спустя 10 лет онкология вновь дала о себе знать. Владимир прошел курс химиотерапии, ему сделали пересадку костного мозга. Это помогло победить рак во второй раз. В 2013 году певец признавался, что ему даже на концерты приходилось приносить с собой целый чемодан с лекарствами и шприцами.

Владимир Левкин в 2005 году Источник: Alexey Vasnetsov/Global Look Press











Дважды развелся и женился на фанатке

Как и другим солистам «На-На», Левкину запрещалось афишировать свою личную жизнь. Пока поклонницы грезили о солисте, он был счастлив в браке. В начале 90-х Владимир и его возлюбленная Марина поженились, а спустя три года у пары родилась дочка Виктория. Брак просуществовал пять лет, и в 1997 году Марина и Владимир развелись. Как писали в СМИ, девушку тяготила такая тайная жизнь.

В холостяках Левкин пробыл недолго, спустя год он женился на Оксане Олешко — девушка входила в подтанцовку «На-На». После того как об отношениях стало известно Бари Алибасову, он уволил ее. Позже Оксану пригласили в группу HI-FI. Семейное счастье омрачила тяжелая болезнь Владимира и измена со стороны девушки. В 2003 году пара развелась. Близкие певца отмечали, что вторая супруга хотела сделать карьеру и использовала для этого солиста популярного коллектива, а получив желаемое, уничтожила его морально.

В тяжелый период Левкина поддерживала модель Алина Яровикова. Телеведущая и музыкант съехались, солист рассказывал в интервью, насколько благодарен ей за то, что она вытащила его с того света. Тем не менее в брак сожительство не вылилось — пара рассталась спустя шесть лет отношений.

Женщиной жизни для Левкина стала Маруся Ичетовкина. На одной из фан-встреч мужчина заметил среди давних поклонницы новую девушку. Как пишет StarHit.ru, она призналась Владимиру, что в 11 лет влюбилась в солиста «На-На» и всем успехам обязана ему, ведь всегда стремилась стать достойной своего кумира.

Встретив Левкина, Маруся практически сбежала из-под венца — девушка отменила свадьбу с женихом ради экс-солиста «На-На». Их с Левкиным отношения развивались стремительно — спустя год пара поженилась, в 2012 году у них родилась дочь Ника.

«Лети, мое солнышко»

15 ноября музыканта госпитализировали с подозрением на пневмонию. На следующий день Левкина перевели в реанимацию. Утром 17 ноября артист скончался в Боткинской больнице. По предварительным данным, причиной смерти стал лейкоз, с которым артист боролся долгое время. Трагическую весть сообщила его жена Маруся.

— Лети, мое солнышко, — написала она прощальный пост в память о супруге.

Несмотря на обострение заболевания, Левкин до последнего продолжал выступать на концертах вместе с женой и посещать мероприятия. На публике он появлялся в темных очках. В октябре на премьере фильма «Право на лево» (16+) он рассказал журналистам, что недавно перенес операцию, и уверял, что опасаться за его здоровье не стоит.

Как сообщил концертный директор Левкина, похороны и прощание с Владимиром Левкиным пройдут 19 ноября. Место проведения пока не сообщалось.