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Культура «Вижу отражение своей мечты». Феномен Надежды Кадышевой, которая стала новой поп-иконой зумеров и обошла SHAMAN'а

«Вижу отражение своей мечты». Феномен Надежды Кадышевой, которая стала новой поп-иконой зумеров и обошла SHAMAN'а

Почему нынешнее молодое поколение выбирает ретромузыку

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В июле Надежда Кадышева появилась на синей дорожке фестиваля VK Fest. Певицу сопровождал сын Григорий Костюк. Звездная семья исполнила на фестивале ту самую песню «Плывет веночек», взорвавшую интернет

Забыв про «Джагу-джагу», девочки и мальчики в соцсетях теперь запевают песню про веночек. MSK1. RU вместе с экспертами разгадывает это явление.

Золушка нашей эстрады

— Конечно, Надежда Никитична очень рада, что стала популярна у молодежи, мы все очень рады! — говорит Владислав, отвечающий за сотрудничество и организацию концертов Надежды Кадышевой и группы «Золотое кольцо». — Залы на концертах полные, песни играют в соцсетях, на телевидении поют — это очень приятно. Но дать интервью по поводу всплеска популярности Надежда Никитична сейчас не сможет. Вот после концерта в Воронеже она запишет комментарий, где всё расскажет, и мы выложим его в соцсетях. Так что следите, будет интересно.

Кажется, Надежда Кадышева тоже вступила в игру и решила разговаривать с молодыми поклонниками на понятном им языке соцсетей. И ее можно понять — такой реюнион выпадает не каждой певице, особенно когда новых песен почти и нет. И вдруг на старые проверенные хиты пришли новые слушатели: в «ТикТоке» девочки и мальчики поют и танцуют под песню «Плывет веночек», Карина Кокс с тем же «Веночком» выбирает образ Кадышевой для шоу Первого канала «Точь-в-точь», а диджеи соревнуются в конкурсе на лучший ремикс композиции. Каждый зумер может пропеть: «Вижу отражение своей мечты» и дальше по тексту композиции, которая неожиданно связала поколения и по новой раскрутила карьеру 65-летней исполнительницы, которая с группой «Золотое кольцо» честно отработала на сцене 38 лет.

Карина Кокс в образе Надежды Кадышевой исполнила ее завирусившуюся в соцсетях композицию «Плывет веночек» на шоу Первого канала

— Распространение музыки в социальных сетях — спонтанный процесс, подвести под него какую-то логическую базу очень сложно, но можно попытаться найти объяснение внезапной популярности песен Надежды Кадышевой, — говорит музыкальный критик Илья Легостаев. — Например, тем, что с определенной регулярностью у публики появляется интерес к исполнителям фольклорной музыки. Подавать фольклор можно по-разному. Например, в лубочном исполнении, как у Надежды Бабкиной. Это может быть попытка найти максимально аутентичное звучание, как у группы «Иван Купала». А может быть и современная подача, например, как у Пелагеи. Или как у набирающей популярность Татьяны Куртуковой с ее песней «Матушка». Композиция «Матушка», которую слушатели чаще называют «Белая березонька», тоже ворвалась в топы популярности из соцсетей, куда ее и еще несколько композиций выложила певица. В нынешнем году песня уже попала в топ-10 Shazam, «VK Музыка», «Яндекс Музыка» и Apple Music.

— Прежде путь к популярности шел через официальное радио, телевидение и печать. Сейчас же очень много точек входа, — говорит музыкальный критик Илья Легостаев. — Да, телевидение тоже остается важным каналом, но теперь у каждого инфлюенсера есть свое средство массовой информации в социальной сети. Вокруг него люди сбиваются по интересам в большие группы и формируют тренды. Есть тренды постоянные, такие как Slavic chic — дубленки, меховые шапки, образ «Снежной королевы». Он то возникает, то забывается, но существует в мировой моде и культуре. А есть микротренды, например, популярность довольно экзотической певицы и ее композиции «Плывет венок».

Народная артистка России Надежда Кадышева с мужем, Заслуженным артистом России Александром Костюком, основателем ансамбля «Золотое кольцо»

Экстравагантность костюмов Надежды Кадышевой однозначно привлекает молодую аудиторию, хотя родители, на чьи годы пришлась популярность певицы, скорее, не принимали подобную стилизацию русского народного костюма, более уместную в кабаре. Но начинали свой творческий путь Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» в конце 80-х как раз за пределами России, бывало, что и в кабаре, а пестрыми нарядами старалась привлечь не только русскоязычную публику США и Европы, но и местных жителей.

Надежду Кадышеву можно смело назвать «Золушкой», превратившейся в царицу

Вообще, Надежду Кадышеву можно смело назвать «Золушкой», превратившейся в царицу: девочка, родившаяся в селе, выросшая в интернате, потому что после смерти мамы отец привел в дом мачеху с ее детьми, работавшая ткачихой на фабрике, смогла не бросить пение, поступить в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, отучиться в Гнесинке и стать солисткой ансамбля, который создал для нее муж. Путь, достойный уважения представителями любого поколения.

«Механизм популярности в соцсетях — загадка»

— Надя — популярная певица, она создала себе образ, не похожий ни на кого, у нее, безусловно, есть своя аудитория, — говорит музыкальный критик Сергей Соседов. — Но ее внезапная популярность у молодежи, на мой взгляд, лежит не в области музыки, а в области социологии, в области психологии поведения масс в социальных сетях. Вот такие специалисты должны изучать подобные явления. Я, к сожалению, не понимаю, как функционирует механизм, который делает популярными те или иные песни, фразы, движения. Вспомните «Муси-пуси» Кати Лель, которую девочки и мальчики пели в «ТикТоке». Почему вдруг? И почему через месяц всё это забылось? Если вы спросите самих зумеров, они вам тоже ничего не смогут объяснить, потому что они сами — объект изучения, подопытные кролики, а не аналитики.

По мнению Сергея Соседова, зумерами руководит не интерес к музыке, а зависимость от соцсетей, потребность постоянно производить какой-то контент. И в это дело идет всё.

— Как-то Ольга Бузова показала мне ролики, в которых за основу была взята фраза из моего выступления на телевидении, — рассказывает Сергей Соседов. — Почему она стала такой популярной, до сих пор не понимаю, но суть была в том, что я эмоционально произносил слова: «Пух и перья полетят!» И ребята в соцсетях забавлялись тем, что снимали короткие видео под эту фразу, артикулируя так, чтобы казалось, что это они ее произносят. Совершенно распространенное в советское время выражение «Пух и перья полетят», даже в какой-то степени штамп, но для молодых оно оказалось новым и необычным. И Оля Бузова, которая мне эти ролики показала, тут же предложила снять видео под эти слова вместе. Я, конечно, согласился, но до сих пор механизм популярности в соцсетях для меня остается какой-то непонятной лотереей. Думаю, Надя Кадышева точно так же сейчас ломает голову, почему несколько ее песен неожиданно завирусились, как говорят молодые.

«Зумеры — ретрослушатели»

Возможно, популярность в соцсетях пока не поддается четкому анализу, но ее последствия очевидны — увеличение прослушиваний, больше проданных билетов на концерты — разброс стоимости билетов на выступление Кадышевой от 1,5 до 4,5 тысячи рублей. По данным сервиса music.yandex.ru, у певицы Надежды Кадышевой сейчас 1 327 262 слушателя в месяц, у ее группы «Золото кольцо» — 1 194 610 слушателей. Вместе получается больше двух с половиной миллионов. До лидеров, таких как Anna Asti почти с восемью миллионами слушателей, далеко, а вот SHAMAN с его 226 152 слушателями уже позади.

И пока популярность растет, нужно успеть ее монетизировать. По данным телеграм-канала Shot, Надежда Кадышева увеличила гонорар за выступление с 1,5 миллиона рублей до 7 миллионов. К сожалению, никто из известных промоутеров и организаторов концертов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Не стал обсуждать гонорары и менеджмент самой Надежды Никитичны. Хотя логика в этом есть — скоро новогодние корпоративы и, например, большие IT-компании, где много молодых сотрудников, зависающих в соцсетях и по долгу службы тоже, вполне могут стать заказчиками такого нестандартного, но популярного в моменте артиста.

— Это может прозвучать парадоксально, но зумеры и слушатели до 30 лет во многом ретропублика, — считает музыкальный критик Илья Легостаев. — Они с интересом воспринимают советскую эстраду, хиты 90-х. Во многом из-за того, что современность не предлагает им интересную альтернативу. В конце прошлого века каждое десятилетие выдавало принципиально новые музыкальные направления, а сегодня российская популярная музыка довольно скучна. И Надежда Кадышева выглядит экзотикой на фоне довольно однообразного музыкального ландшафта, из ее песен можно делать веселый контент, чем зумеры и пользуются. А вот сколько продлится эта популярность — кто знает, «Веночек плывет» по очень быстрой реке меняющихся трендов.

Пять самых популярных песен Надежды Кадышевой

  1. «Напилася я пьяна».

  2. «Я не колдунья».

  3. «Течет ручей».

  4. «Широка река».

  5. «Плывет веночек».

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