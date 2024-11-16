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Культура Музыканты из России, Японии, Китая и Монголии: в Новосибирской филармонии пройдет большой Белый фестиваль

Музыканты из России, Японии, Китая и Монголии: в Новосибирской филармонии пройдет большой Белый фестиваль

За две недели пройдет 11 концертов

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2 комментария

Во время фестиваля будет две премьеры

В Новосибирске с 3 по 17 декабря в филармонии пройдет Белый фестиваль (12+). В город приедут современные музыканты из России, Японии, Китая и Монголии.

Как рассказали в пресс-службе Новосибирской филармонии, Белый фестиваль — это масштабный проект с почти 10-летней историей.

— Не отступая от своей концепции, в этом году фестиваль вновь представит самые яркие тенденции современного искусства и актуальную академическую музыку в одиннадцати разножанровых и колоритных концертах, — рассказали в филармонии.

Фестиваль пройдет в Государственном концертном зале имени Каца и на других площадках города и области. А на 10 и 12 декабря запланированы главные перформансы.

В программе 10 декабря пройдет электроакустический перформанс «Ветер перемен» (12+), во время которого зрителей ждут дарк-эмбиент, минимал-джаз и нойз. В Новосибирске будет премьера произведения одного из самых известных отечественных композиторов-минималистов Владимира Мартынова.

— Новое произведение Opus prenatum автор исполнит в тандеме со своей музой — скрипачкой Татьяной Гринденко, а также группой INDEX III — молодым коллективом, звуковые эксперименты которого производят завораживающий эффект, — отметили в пресс-службе филармонии.

А 12 декабря будет мировая премьера авторского проекта «Цветные картины черно-белых клавиш», посвященного 150-летию Николая Рериха. Над ним работали деятели искусства из Москвы и Петербурга: джазовый коллектив LRK Trio, сербско-российский дирижер Душан Вилич, видеохудожник Алексей Чой.

В проекте сочетается музыкальное и изобразительное искусство. Алексей Чой применяет в работе технологии нейросетей. А группа LRK Trio исполнит джаз с оттенками поп-музыки и импрессионизма. Филармонический камерный оркестр под управлением Душана Вилича добавит в концерт пронзительности и мягкости звучания струнных в безупречном исполнении.

О том, чем заняться в Новосибирске в ноябре, НГС рассказывал в большой афише на месяц.

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Комментарии
2
Гость
7 минут
Надо сходить, заодно с Терешковой покалякать за рюмкой чая.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
6 минут
шансон будет в репертуаре?
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