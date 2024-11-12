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Культура Нового Штирлица не найти? Зато можно сгенерировать! Как с помощью нейросетей хотят воскресить советское кино

Нового Штирлица не найти? Зато можно сгенерировать! Как с помощью нейросетей хотят воскресить советское кино

Константин Эрнст заявил, что в новой экранизации приключений разведчика главную роль «сыграет» дипфейк Вячеслава Тихонова

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2 комментария

Вячеслав Тихонов ушел из жизни в 2009 году

Первый канал собирается экранизировать произведения о Штирлице. Главную роль в проекте «исполнит» искусственный интеллект в образе актера Вячеслава Тихонова, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Как к этому относятся наследники легендарного советского артиста и что думают эксперты — в материале MSK1.RU.

Многосерийная военная драма «Семнадцать мгновений весны» (12+) режиссера Татьяны Лиозновой вышла на телеэкраны в 1973 году. Главную роль — советского разведчика, который работает в Германии под псевдонимом Штирлиц, — сыграл актер Вячеслав Тихонов.

В основу сюжета лег роман Юлиана Семенова. Штирлицу посвящены более десяти произведений писателя. Благодаря фильму Штирлиц стал самым знаменитым образом разведчика в советской и постсоветской культуре. Тихонов получил множество госнаград и стал кумиром своего времени.

«Взгляд в будущее» или в прошлое?

О планах возвращения к легендарному советскому образу стало известно 4 ноября. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, выступая на симпозиуме «Создавая будущее» в Москве, заявил, что купил права на повести Юлиана Семенова, рассказывающие о приключениях Штирлица. По его словам, подготовка к съемкам ведется уже год.

— Мы отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица, — рассказал он. — Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны.

За это время, как объяснил Эрнст, команда так и не смогла найти подходящего артиста. Выход из ситуации нашли нестандартный — вернуть на экраны ушедшего из жизни в 2009 году Вячеслава Тихонова с помощью искусственного интеллекта.

— Мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс, — сказал продюсер.

Создатель персонажа Юлиан Семенов ушел из жизни в 1993 году. Память о нем поддерживают две дочери Дарья и Ольга. Именно у них Первый канал, по словам гендиректора, «купил практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева (Штирлица)».

Одобрил бы идею Тихонов?

Резонансную новость о возможном появлении Штирлица в кино в виде дипфейка прокомментировала дочь Вячеслава Тихонова — актриса и кинопродюсер Анна Тихонова. По ее словам, народный артист СССР очень скрупулезно относился к выбору сценариев и режиссеров и вряд ли бы согласился сниматься в продолжении «17 мгновений» у кого-то, кроме Татьяны Лиозновой.

Режиссера культового фильма тоже уже нет в живых. Татьяна Лиознова, помимо «Семнадцати мгновений весны», сняла такие известные работы, как «Три тополя на Плющихе» (12+) и «Карнавал» (12+). Она прожила 87 лет и скончалась в 2011 году.

— Константин Эрнст со мной переговоры не вел. Обо всём я узнала из СМИ, — опубликовала комментарий дочери артиста кинокритик Сусанна Альперина. — Примерно год назад на переговоры со мной вышел продюсер и режиссер Артем Чащихин-Тоидзе. Он рассказал, что его команда собиралась даже переснимать «Семнадцать мгновений весны», что вообще кощунственно.

Лучше бы лет на 50 запретить переснимать подобные шедевры. Но, слава богу, Эрнст по каким-то причинам закрыл им этот проект.

Тогда, по словам Тихоновой, команда решила экранизировать другое произведение Юлиана Семенова о Штирлице — цикл романов «Экспансия», по сюжету которого разведчик работает в Испании и Южной Америке во времена начала холодной войны.

— Они и сказали, мол, играть Штирлица некому, и мы хотим использовать дипфейк. И я отказала, — сказала Анна Тихонова. — Они даже прислали мне почитать первую серию, слабо написанную, и с тех пор со мной не связывались.

Режиссер Татьяна Лиознова и актер Вячеслав Тихонов на съемочной площадке

Дочь актера рассказала, что в прошлом году сама подавала документы в Министерство обороны, чтобы снять фильм по одному из произведений Юлиана Семенова, и даже прошла отбор.

— Тем удивительней мне было узнать из прессы, что все права в срочном порядке куплены Первым каналом. В нашем фильме мы, кстати, тоже планировали появление Штирлица, — отметила Анна. — Но только в виде, как сейчас говорят «пасхалки», сюрприза и напоминания.

«Не хотелось бы увидеть муляж, куклу»

Неоднозначно новость о воскрешении Штирлица при помощи нейросетей восприняла и общественность. Так, депутат Госдумы, член комитета по культуре Елена Драпеко осудила использование образа Вячеслава Тихонова.

— С точки зрения морали, я считаю, это предосудительно. <…> Мы так привыкли уже к Тихонову в его ролях, что нам не хотелось бы увидеть муляж вместо него, куклу. Я думаю, что это вызовет разочарование у зрителя, — заявила парламентарий в разговоре с news.ru.

Алексей Парфун, модератор того самого обсуждения, на котором Константин Эрнст заявил о планах воссоздания Штирлица, рассказал MSK1.RU, что при нынешних технологиях зритель, скорее всего, не заметит разницы.

— В обществе есть какая-то неочевидная боязнь перед технологиями, которая меня очень удивляет, — признался медиаменеджер. —  Цифровой грим ничем не отличается от грима обычного. Пластический грим активно используется в кино, когда до неузнаваемости меняется внешность артиста. Есть огромное множество примеров. Сама традиция маски вообще уходит корнями в глубокую древность — в Грецию, театр Кабуки и много куда еще. Это абсолютно понятный инструмент. Просто сейчас современные технологии позволяют делать этот грим с помощью нейросетей. Вот и вся разница.

Алексей Парфун — директор рекламного агентства Agenda Media Group. Вошел в топ-1000 российских менеджеров, по версии «Коммерсантъ». В своих соцсетях рассказывает об использовании ИИ в маркетинге.

Ранее мы в отдельном материале рассказывали, как прошли последние годы народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. А также разбирались, как режиссеру Татьяне Лиозновой удалось создать главный сериал СССР.

А вам бы понравился оживший Тихонов в роли Штирлица?

Нет, это ужасно
Все равно к этому все идет
Мне все равно
Да, отличная идея!

ПО ТЕМЕ
Штирлиц Нейросети ИИ Искусственный интеллект Вячеслав Тихонов Константин Эрнст Первый канал Юлиан Семенов
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Комментарии
3
жму 200
3 минуты
своего ничего лучше придумать не могут, вот и страдают фигнёй.
Гость
6 минут
Страна, которая пытается воскресить далекое прошлое, не имеет никакого будущего.
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