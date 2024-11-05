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Культура истории Под Новосибирском появился монумент с золотым унитазом на канализационной яме

Под Новосибирском появился монумент с золотым унитазом на канализационной яме

Автор этого памятника посвятил его идее мирового буржуизма

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7 комментариев

Золотой унитаз с глазом в треугольнике (как на долларовой банкноте) является входом в выгребную яму, откуда откачиваются канализационные стоки

Под Новосибирском — в поселке Юный Ленинец Мичуринского сельсовета — появился монумент с золотым унитазом, золотым тельцом и человеческой фигурой возле огромного сундука.

Скульптурная композиция расположилась на территории частного дома художника Ивана Сибиряка (настоящее имя Виктор Федченко). Открытие для друзей и помощников состоялось днем 4 ноября.

Золотой телец, буржуй с сундуком золота и золотой унитаз — монумент буржуазному режиму

Автор скульптурной композиции рассказал корреспонденту НГС, что это монумент буржуазному режиму: золотой унитаз, золотой телец с мордой дьявола и буржуй, который чахнет над златом. Художник пояснил, что не согласен с термином капитализм, потому что само «капитал» может иметь много значений: капитал интеллектуальный, духовный, нравственный. А «буржуизм», такое слово употребляет сам Иван Сибиряк, понятен всем: эксплуатация других ради личной выгоды.

Золотой телец с мордой дьявола

— Все началось с унитаза. У меня на этом месте канализационная яма и выход для откачки стоков. Вот я и подумал, как бы это все красиво оформить. Пришел в голову символ современной буржуазии — золотой унитаз. Потом решил, что буржуя надо рядом поставить. А потом выяснил, что за несколько столетий буржуазного режима в мире, никто не удосужился поставить памятник борцам за эту идею. А при их-то деньгах можно было из золота памятник до неба отлить! — смеется художник Иван Сибиряк.

Буржуй, который над златом чахнет

Работа над проектом началась год назад. В ход пошли металлические отходы, которые удалось насобирать с друзьями в округе и две старые стиральные машины. Композиция занимает площадь примерно в 25 квадратных метров частного участка самого художника. В высоту — более двух метров.

Иван Сибиряк в прошлом работал художником на заводе имени Чкалова, на фото памятник самолету Як-9, выполненный по его проекту

Недавно НГС рассказывал, что в промзоне Новосибирска разрастается арт-пространство имени Виктора Цоя — кто его делает и зачем, читайте здесь.

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Монумент Современное искусство Золотой унитаз Художник Иван Сибиряк Золотой телец
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Комментарии
7
кулькулятр
36 минут
У Сбербанка бы поставить.
Гость
46 минут
Концепт почти не уступает пражской скульптуре человека на унитазе... В Праге, прада у человека ещё бутылка "Новичка" присутствует...
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