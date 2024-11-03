«Чтоб тебя на земле не теряли…» Почему юбилей Александра Градского не примирил его детей, а театр лишат имени

Александр Градский и его 38-летняя дочь Мария Градская на съемках шоу «Голос» Первого канала. Кадр из программы Источник: шоу «Голос» / Первый канал











Сегодня, 3 ноября, народному артисту России, певцу, композитору Александру Градскому исполнилось бы 75 лет. Замечательный музыкант не дожил до юбилейной даты всего несколько лет: он скончался 28 ноября 2021 года от ишемического инсульта, вызванного перенесенным коронавирусом. Все поклонники музыканта сегодня вспоминают его прекрасный голос, любимые песни, его мудрые решения на телешоу Первого канала «Голос». Но, к сожалению, и семейные распри, которые развернулись на судах за наследство певца. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Ничто на земле не проходит бесследно»

Песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», исполненная Александром Градским для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе» в 1976 году, стала визитной карточкой певца. И многие строчки из нее перекликаются с жизнью самого Александра Борисовича. Он действительно искренне любил, он действительно с детства верил в себя. И с верой в собственные силы смог уже в 17 лет создать один из первых в стране рок-ансамблей — «Скоморохи», который почти двадцать лет, до конца 80-х, выступал с неизменным успехом. А сам параллельно рос и оттачивал свой многогранный дар, не умещавшийся в рамки одного музыкального коллектива.

Александр Градский не только писал музыку и песни для кинофильмов, но и снимался в небольших ролях. Например, сыграл знатного римлянина в картине 1973 года «Визит вежливости» Источник: Kino-teatr.ru











Музыкальную школу Градский окончил по классу скрипки, в Академии музыки имени Гнесиных — факультет академического пения, а в Московской государственной консерватории имени Чайковского учился композиции у знаменитого Тихона Хренникова. Он был профессионален во всём, за что брался. Мог сочинять музыкальные сюиты на стихи Николая Рубцова или Владимира Набокова, писать музыку и песни для кинофильма «Романс о влюбленных» и исполнять арию рыбы-пилы для детского мультика. Человек-оркестр — это о нем.

«Как искренне любили»

Большой человек с большим голосом — таким он представал перед зрителями. В его жизни кипели большие страсти, его наградила судьба большой любовью. Жен у этого большого человека было тоже много — четыре. Первый брак с Натальей Градской он сам называл «молодежным поступком», и продлился он недолго. Второй раз под венец он повел красавицу-актрису Анастасию Вертинскую. Но двум творческим людям оказалось сложно в одной семье, и через четыре года они развелись. Третью жену, Ольгу Градскую, студентку МГУ, он встретил в театре. Они прожили вместе 21 год. В семье родились двое детей — Даниил, которому сейчас 43 года, и Мария, которой сегодня 38 лет. Последней любовью Александра Борисовича стала актриса Марина Коташенко. Музыкант увидел белокурую красавицу из окна автомобиля, познакомился и уже не отпустил. В этом союзе на свет появились тоже двое детей — сыновья Александр и Иван, которым сейчас 9 и 6 лет. К сожалению, Александр Борисович не успел вырастить мальчиков, но осознавая, что уже сильно болен, успел лишь оформить официальный брак с их мамой.

С последней женой Мариной Источник: aborgradsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Градский всегда старался держать личную жизнь в тени. Избегал излишней публичности, в интервью говорил о творчестве, музыке, не ходил на ток-шоу, избегал внимания прессы. Лишь раз он изменил своим принципам, согласившись стать наставником в шоу «Голос» на Первом канале в 2012 году. У него была своя цель — найти исполнителей для театра «Градский Холл», который он медленно, но верно строил в центре Москвы с 1991 года. Солистов он нашел. Театр в 2014 году открыл. Они и выйдут на сцену театра в день 75-летнего юбилея с программой «Любимые песни Александра Градского». Билеты уже распроданы.

Правда, имя Градского его театру носить осталось считаные месяцы. Как написал сын певца Даниил Градский на своей странице во «ВКонтакте»: «Под занавес жаркого лета Департамент культуры города Москвы издал приказ № 717/ОД от 26.08.2024, согласно которому театр Александра Градского „Градский Холл“ к концу года перестанет существовать. Его присоединят к театру-мастерской Алексея Рыбникова и назовут пошлым „Центром исполнительских искусств на Добрынинской“».

— Да, очень жаль, что имя Александра Борисовича не будет звучать в названии театра, — говорят в окружении певца. — После смерти музыканта театр очень поддерживал и сейчас продолжает поддерживать его вдову и младших детей, которые постоянно бывают в театре. В нем продолжают работать люди, для которых Александр Градский останется любимым музыкантом, другом и учителем.

«Первый тайм мы уже отыграли»

А поддержка Марине Градской понадобилась почти сразу после смерти знаменитого мужа. Всю жизнь Александр Борисович много работал. Он написал три рок-оперы, три рок-балета, музыку и песни к 40 кинофильмам и мультипликационным фильмам, записал более 40 студийных альбомов, а число песен трудно даже сосчитать. Еще в середине 80-х Градский составил из песен и музыкальных композиций прекрасную программу, с которой объездил всю страну. Итогом постоянного труда стали хорошие заработки музыканта, которые он вкладывал в недвижимость, а позже — в свой театр. После смерти Градского, который не оставил завещания, его наследство начали делить. К сожалению, в суде: старшие дети Александра Борисовича не считали, что равные части для четырех детей и вдовы — это справедливо. В спор вмешалась их мать, Ольга Семеновна Градская, которая тоже требовала часть наследства, несмотря на то что они с музыкантом развелись более 20 лет назад и тогда же решили все имущественные вопросы. Смерть музыканта не сплотила его детей, а развела по разные стороны баррикад.

— Самым большим желанием моего мужа было, чтобы все его дети общались, любили и поддерживали друг друга. Он очень переживал из-за того, что старшие дети не принимают братьев, и очень надеялся, что что-то изменится, — подчеркивала Марина Градская. Но даже после окончания судов ничего не изменилось.

— По решению Тверского районного суда г. Москвы наследственное имущество было разделено между всеми наследниками в равных долях, данное решение Марина Владимировна считает справедливым и обоснованным, оно не ущемило имущественных прав и законных интересов ни одного из наследников. Однако с таким решением не согласны старшие дети и их мать, желая преимущества перед младшими детьми Александра Борисовича, они инициируют всё новые и новые судебные дела. В том числе и по оспариванию указанного решения. Ими были поданы соответствующие апелляционные жалобы, в удовлетворении которых Московский городской суд им полностью отказал, посчитав позицию Марины Владимировны и младших детей законной и обоснованной, — рассказала MSK1.RU адвокат Марины Градской, известный юрист, Лариса Широкова. — Это если говорить сухим юридическим языком. А по-человечески — очень обидно за Марину Владимировну и детей. Это скромная, интеллигентная семья. После ухода из жизни Александра Борисовича Марина для сыновей единственная опора, кормилец и мать, которая должна поставить их на ноги, дать им образование, вырастить их. Ей и так тяжело и горько, и сложно, и именно в это время ее хладнокровно рвет на части другая сторона, втягивая в новые судебные тяжбы, полностью лишая детей покоя.

«И юность ушедшая всё же бессмертна»

Вдова Мария Градская за несколько дней до юбилея музыканта установила памятник на его могиле на Ваганьковском кладбище Источник: Andreyflor / Vk.com

Еще одним камнем преткновения — почти в прямом смысле — стал памятник на могиле певца. Несколько лет наследники не могли прийти к общему решению. Компромисс всё не наступал, и перед юбилеем Марина Градская установила тот памятник, который сочла достойным. К могильной плите в виде крышки рояля и портрету Александра Борисовича и придут 3 ноября многочисленные поклонники музыканта, его близкие. Хотя детям от первого брака и их матери нравился совсем другой проект — огромная каменная глыба с вырезанным на ней концертным занавесом и профилем певца.

— До установки памятника Марина Владимировна неоднократно, в том числе и через СМИ, обращалась к старшим детям с предложением о совместной работе над памятником. Такие обращения были полностью проигнорированы, — говорит адвокат Лариса Широкова. — Марина не один год ждала их инициативы или действительной озабоченности этим вопросом, однако всё тщетно. Могила всё это время продолжала стоять без памятника, что, конечно, расстраивало саму Марину, коллег и поклонников таланта Александра Борисовича.

По словам адвоката Марины Градской, у вдовы есть полное право распоряжаться могилой певца и устанавливать на ней тот памятник, который она считает достойным. В итоге Марина Владимировна выполнила свой долг перед супругом и их сыновьями, памятник был установлен.

— Довольны или недовольны памятником старшие дети, нам ничего не известно, — резюмировала Лариса Широкова.

Дети от первого брака и их мама Ольга Градская видели на могиле Александра Борисовича огромную каменную глыбу в виде памятника. Скульптор Вадим Церковников, к короткому они обратились, увидел в глыбе рояль и концертный занавес с профилем музыканта Источник: телеканал «Россия-1», «Малахов+»











К большому облегчению вдовы, наконец-то закончено дело о ее ограблении. Напомним, 16 января 2022 года в «Лексус» Марины Градской врезались неизвестные, а когда она вышла из машины, напали на нее, ударив по голове. Угрожая, они заставили вдову музыканта вернуться в загородный дом и вынесли сумку с 96 миллионами рублей, которые она накануне перевезла из сейфа в их городской квартире. Довольно быстро задержали одного из нападавших — гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова. Его осудили на 8 лет колонии строгого режима. Еще трое участников ограбления смогли скрыться в Таджикистане и Белоруссии. О деле сначала много писали, но затем расследование шло без огласки. Теперь оно закрыто.

— Весь период судебных тяжб, публичных скандалов, которые устраивала другая сторона, Марину Владимировну и сыновей очень поддерживали и поддерживают друзья и ученики Александра Борисовича — круг близких людей семьи после смерти музыканта сохранился. Равно как и их с Александром Борисовичем семейные принципы: несмотря на публичность, оберегать частную жизнь, сохранять доброе имя, — говорит адвокат.

Сын Александра Градского Даниил не только работал вместе с отцом в его театре «Градский Холл», но и прошел слепые прослушивания в команду Александра Борисовича, устроив ему сюрприз. От дальнейшего участия в шоу «Голос» 43-летний Даниил отказался Источник: Первый канал, «Голос»











Мы связались с сыном Александра Борисовича, 43-летним Даниилом Градским, чтобы узнать, как старшие дети будут отмечать 75-летие отца, есть ли надежда на примирение с последней семьей Александра Борисовича и как Даниил относится к тому, что «Градский Холл» с Нового года перестанет носить это имя? Даниил Александрович выразил надежду, что, возможно, новому руководству театра станет совестно и название останется. Он также выразил свое недовольство памятником, который установила Марина Градская на могиле его папы. А также был непреклонен в отношении последней семьи отца. Но в конце разговора запретили публиковать его прямую речь, что мы и вынуждены сделать во избежание суда.

Как поделили наследство

Что получили после раздела имущества Марина Градская и младшие сыновья певца:

дом в коттеджном поселке Наро-Фоминского района площадью 1172 кв. м;

несколько нежилых помещений в центре Москвы на Тверской улице и Никитском бульваре общей площадью 600 кв. м;

несколько земельных участков в Подмосковье общей площадью 4700 кв. м.

Что получили после раздела имущества старшие дети певца Даниил и Мария:

усадьбу в закрытом коттеджном поселке Наро-Фоминского района площадью 1533 кв. м;

земельные участки в Подмосковье площадью 4000 кв. м;

квартиру в Москве в ЖКХ на Мосфильмовской улице.