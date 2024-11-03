«Чтоб тебя на земле не теряли…» Почему юбилей Александра Градского не примирил его детей, а театр лишат имени

Сегодня, 3 ноября, народному артисту России, певцу, композитору Александру Градскому исполнилось бы 75 лет. Замечательный музыкант не дожил до юбилейной даты всего несколько лет: он скончался 28 ноября 2021 года от ишемического инсульта, вызванного перенесенным коронавирусом. Все поклонники музыканта сегодня вспоминают его прекрасный голос, любимые песни, его мудрые решения на телешоу Первого канала «Голос». Но, к сожалению, и семейные распри, которые развернулись на судах за наследство певца. Подробности — в материале MSK1.RU.
«Ничто на земле не проходит бесследно»
Песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», исполненная Александром Градским для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе» в 1976 году, стала визитной карточкой певца. И многие строчки из нее перекликаются с жизнью самого Александра Борисовича. Он действительно искренне любил, он действительно с детства верил в себя. И с верой в собственные силы смог уже в 17 лет создать один из первых в стране рок-ансамблей — «Скоморохи», который почти двадцать лет, до конца 80-х, выступал с неизменным успехом. А сам параллельно рос и оттачивал свой многогранный дар, не умещавшийся в рамки одного музыкального коллектива.
Музыкальную школу Градский окончил по классу скрипки, в Академии музыки имени Гнесиных — факультет академического пения, а в Московской государственной консерватории имени Чайковского учился композиции у знаменитого Тихона Хренникова. Он был профессионален во всём, за что брался. Мог сочинять музыкальные сюиты на стихи Николая Рубцова или Владимира Набокова, писать музыку и песни для кинофильма «Романс о влюбленных» и исполнять арию рыбы-пилы для детского мультика. Человек-оркестр — это о нем.
«Как искренне любили»
Большой человек с большим голосом — таким он представал перед зрителями. В его жизни кипели большие страсти, его наградила судьба большой любовью. Жен у этого большого человека было тоже много — четыре. Первый брак с Натальей Градской он сам называл «молодежным поступком», и продлился он недолго. Второй раз под венец он повел красавицу-актрису Анастасию Вертинскую. Но двум творческим людям оказалось сложно в одной семье, и через четыре года они развелись. Третью жену, Ольгу Градскую, студентку МГУ, он встретил в театре. Они прожили вместе 21 год. В семье родились двое детей — Даниил, которому сейчас 43 года, и Мария, которой сегодня 38 лет. Последней любовью Александра Борисовича стала актриса Марина Коташенко. Музыкант увидел белокурую красавицу из окна автомобиля, познакомился и уже не отпустил. В этом союзе на свет появились тоже двое детей — сыновья Александр и Иван, которым сейчас 9 и 6 лет. К сожалению, Александр Борисович не успел вырастить мальчиков, но осознавая, что уже сильно болен, успел лишь оформить официальный брак с их мамой.
Градский всегда старался держать личную жизнь в тени. Избегал излишней публичности, в интервью говорил о творчестве, музыке, не ходил на ток-шоу, избегал внимания прессы. Лишь раз он изменил своим принципам, согласившись стать наставником в шоу «Голос» на Первом канале в 2012 году. У него была своя цель — найти исполнителей для театра «Градский Холл», который он медленно, но верно строил в центре Москвы с 1991 года. Солистов он нашел. Театр в 2014 году открыл. Они и выйдут на сцену театра в день 75-летнего юбилея с программой «Любимые песни Александра Градского». Билеты уже распроданы.
Правда, имя Градского его театру носить осталось считаные месяцы. Как написал сын певца Даниил Градский на своей странице во «ВКонтакте»: «Под занавес жаркого лета Департамент культуры города Москвы издал приказ № 717/ОД от 26.08.2024, согласно которому театр Александра Градского „Градский Холл“ к концу года перестанет существовать. Его присоединят к театру-мастерской Алексея Рыбникова и назовут пошлым „Центром исполнительских искусств на Добрынинской“».
— Да, очень жаль, что имя Александра Борисовича не будет звучать в названии театра, — говорят в окружении певца. — После смерти музыканта театр очень поддерживал и сейчас продолжает поддерживать его вдову и младших детей, которые постоянно бывают в театре. В нем продолжают работать люди, для которых Александр Градский останется любимым музыкантом, другом и учителем.
«Первый тайм мы уже отыграли»
А поддержка Марине Градской понадобилась почти сразу после смерти знаменитого мужа. Всю жизнь Александр Борисович много работал. Он написал три рок-оперы, три рок-балета, музыку и песни к 40 кинофильмам и мультипликационным фильмам, записал более 40 студийных альбомов, а число песен трудно даже сосчитать. Еще в середине 80-х Градский составил из песен и музыкальных композиций прекрасную программу, с которой объездил всю страну. Итогом постоянного труда стали хорошие заработки музыканта, которые он вкладывал в недвижимость, а позже — в свой театр. После смерти Градского, который не оставил завещания, его наследство начали делить. К сожалению, в суде: старшие дети Александра Борисовича не считали, что равные части для четырех детей и вдовы — это справедливо. В спор вмешалась их мать, Ольга Семеновна Градская, которая тоже требовала часть наследства, несмотря на то что они с музыкантом развелись более 20 лет назад и тогда же решили все имущественные вопросы. Смерть музыканта не сплотила его детей, а развела по разные стороны баррикад.
— Самым большим желанием моего мужа было, чтобы все его дети общались, любили и поддерживали друг друга. Он очень переживал из-за того, что старшие дети не принимают братьев, и очень надеялся, что что-то изменится, — подчеркивала Марина Градская. Но даже после окончания судов ничего не изменилось.
— По решению Тверского районного суда г. Москвы наследственное имущество было разделено между всеми наследниками в равных долях, данное решение Марина Владимировна считает справедливым и обоснованным, оно не ущемило имущественных прав и законных интересов ни одного из наследников. Однако с таким решением не согласны старшие дети и их мать, желая преимущества перед младшими детьми Александра Борисовича, они инициируют всё новые и новые судебные дела. В том числе и по оспариванию указанного решения. Ими были поданы соответствующие апелляционные жалобы, в удовлетворении которых Московский городской суд им полностью отказал, посчитав позицию Марины Владимировны и младших детей законной и обоснованной, — рассказала MSK1.RU адвокат Марины Градской, известный юрист, Лариса Широкова. — Это если говорить сухим юридическим языком. А по-человечески — очень обидно за Марину Владимировну и детей. Это скромная, интеллигентная семья. После ухода из жизни Александра Борисовича Марина для сыновей единственная опора, кормилец и мать, которая должна поставить их на ноги, дать им образование, вырастить их. Ей и так тяжело и горько, и сложно, и именно в это время ее хладнокровно рвет на части другая сторона, втягивая в новые судебные тяжбы, полностью лишая детей покоя.
«И юность ушедшая всё же бессмертна»
Еще одним камнем преткновения — почти в прямом смысле — стал памятник на могиле певца. Несколько лет наследники не могли прийти к общему решению. Компромисс всё не наступал, и перед юбилеем Марина Градская установила тот памятник, который сочла достойным. К могильной плите в виде крышки рояля и портрету Александра Борисовича и придут 3 ноября многочисленные поклонники музыканта, его близкие. Хотя детям от первого брака и их матери нравился совсем другой проект — огромная каменная глыба с вырезанным на ней концертным занавесом и профилем певца.
— До установки памятника Марина Владимировна неоднократно, в том числе и через СМИ, обращалась к старшим детям с предложением о совместной работе над памятником. Такие обращения были полностью проигнорированы, — говорит адвокат Лариса Широкова. — Марина не один год ждала их инициативы или действительной озабоченности этим вопросом, однако всё тщетно. Могила всё это время продолжала стоять без памятника, что, конечно, расстраивало саму Марину, коллег и поклонников таланта Александра Борисовича.
По словам адвоката Марины Градской, у вдовы есть полное право распоряжаться могилой певца и устанавливать на ней тот памятник, который она считает достойным. В итоге Марина Владимировна выполнила свой долг перед супругом и их сыновьями, памятник был установлен.
— Довольны или недовольны памятником старшие дети, нам ничего не известно, — резюмировала Лариса Широкова.
К большому облегчению вдовы, наконец-то закончено дело о ее ограблении. Напомним, 16 января 2022 года в «Лексус» Марины Градской врезались неизвестные, а когда она вышла из машины, напали на нее, ударив по голове. Угрожая, они заставили вдову музыканта вернуться в загородный дом и вынесли сумку с 96 миллионами рублей, которые она накануне перевезла из сейфа в их городской квартире. Довольно быстро задержали одного из нападавших — гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова. Его осудили на 8 лет колонии строгого режима. Еще трое участников ограбления смогли скрыться в Таджикистане и Белоруссии. О деле сначала много писали, но затем расследование шло без огласки. Теперь оно закрыто.
— Весь период судебных тяжб, публичных скандалов, которые устраивала другая сторона, Марину Владимировну и сыновей очень поддерживали и поддерживают друзья и ученики Александра Борисовича — круг близких людей семьи после смерти музыканта сохранился. Равно как и их с Александром Борисовичем семейные принципы: несмотря на публичность, оберегать частную жизнь, сохранять доброе имя, — говорит адвокат.
Мы связались с сыном Александра Борисовича, 43-летним Даниилом Градским, чтобы узнать, как старшие дети будут отмечать 75-летие отца, есть ли надежда на примирение с последней семьей Александра Борисовича и как Даниил относится к тому, что «Градский Холл» с Нового года перестанет носить это имя? Даниил Александрович выразил надежду, что, возможно, новому руководству театра станет совестно и название останется. Он также выразил свое недовольство памятником, который установила Марина Градская на могиле его папы. А также был непреклонен в отношении последней семьи отца. Но в конце разговора запретили публиковать его прямую речь, что мы и вынуждены сделать во избежание суда.
Как поделили наследство
Что получили после раздела имущества Марина Градская и младшие сыновья певца:
дом в коттеджном поселке Наро-Фоминского района площадью 1172 кв. м;
несколько нежилых помещений в центре Москвы на Тверской улице и Никитском бульваре общей площадью 600 кв. м;
несколько земельных участков в Подмосковье общей площадью 4700 кв. м.
Что получили после раздела имущества старшие дети певца Даниил и Мария:
усадьбу в закрытом коттеджном поселке Наро-Фоминского района площадью 1533 кв. м;
земельные участки в Подмосковье площадью 4000 кв. м;
квартиру в Москве в ЖКХ на Мосфильмовской улице.
Между всеми наследниками поровну разделены деньги на счетах певца. Также все наследники будут получать равные доли дохода от использования авторских прав на произведения музыканта.