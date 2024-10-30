Оказались подделкой? Что за антиквариат хранится в замке Пугачевой и Галкина*, который они не смогли вывезти из страны

На прошлой неделе певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* попытались вывезти из своей подмосковной резиденции антиквариат. Об этом сообщили несколько источников «Комсомольской правды» и Telegram-канала Shot. Хозяева замка в деревне Грязь много лет собирали коллекцию старинных предметов роскоши. По оценке некоторых экспертов, она может стоить чуть меньше двух миллиардов рублей.
Список антиквариата Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь
По данным «Комсомольской правды» и Shot Алла Пугачева и Максим Галкин* хотели вывезти из замка в деревне Грязь:
семь скульптур, четыре из которых сделаны в 1889 году во Франции. Остальные три выполнены современными мастерами;
старинные французские вазы для фруктов 1840–1842 года;
две французские люстры XIX века;
зеркало в стиле неоренессанс;
две консоли — «Тритон» и «Пан», изготовленные в середине XVIII веке в Италии;
парные канделябры XIX века;
парные консоли из красного дерева с кольцом Медичи, изготовленные в XIX веке в одной из стран Западной Европы;
картины, часть из которых могут представлять культурную ценность. В частности, работы Доминико Пулиго «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» (1520-е годы) и Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей» (первая половина XVII века). Всего планировалось вывезти 21 картину.
Звездные супруги много месяцев не могут забрать к себе в Израиль ценное имущество. На этот раз коллекцию не пропустили сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево. Сказали, что владельцы не предоставили полный пакет документов.
Что нужно для вывоза антиквариата из России
Согласно закону о вывозе и ввозе культурных ценностей, для того, чтобы отправить изделия за пределы Российской Федерации, необходимо получить разрешение от Росохранкультуры и приложить следующие документы:
опись культурных ценностей;
цветные фотографии каждой культурной ценности;
заверенные копии документов, подтверждающие право собственности на изделия, которые вывозятся;
копии документов, подтверждающих стоимость культурных ценностей;
копии документа, удостоверяющего личность;
необходимо также провести государственную экспертизу, по результатам которой будет ясно, можно ли вывозить изделие за пределы страны или нет.
По словам адвоката и специалиста по таможенным вопросам Марата Файзулина, при отсутствии некоторых документов изъять антиквариат невозможно.
— Если вы законно владеете, допустим, картиной известного художника, хотите ее вывезти, но у вас нет соответствующих документов, то вам просто говорят: «Как только всё предъявите, сможете отправить изделия». После этого вы либо их отдаете провожающим, либо помещаете на хранение, — объяснил MSK1.RU эксперт.
На вопрос, что означает законное владение ценностями, Файзулин ответил: их происхождение должно быть понятно. Он напомнил, что иногда антиквариат является частью криминального оборота.
Есть также культурные ценности, которые сейчас находятся в международном розыске. Речь, например, может идти о реликвиях, исчезнувших во времена Великой Отечественной войны. Такие изделия, по словам эксперта по таможенным вопросам, попадаются чаще всего на границе, реже — на внутреннем обороте.
— Иногда из музеев похищают культурные ценности, которые остаются в частных коллекциях. Некоторые люди наслаждаются тем, что владеют шедевром, который при этом никто, кроме них, не видит, — заметил в разговоре с корреспондентом MSK1.RU Марат Файзулин.
Эксперт заметил, что профессиональные коллекционеры всегда делают экспертизу в том числе и для того, чтобы проверить изделие на оригинальность. По его словам, бывали случаи, когда копии культурных ценностей были выполнены лучше подлинника.
Как выяснилось, замечание эксперта MSK1.RU оказалось справедливым. Издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что картины, хранившиеся в доме Пугачевой, могли быть репликами. Их ценность — максимум 10–15 тысяч рублей. По крайней мере, так считает адвокат и коллекционер Александр Добровинский.
— Хозяева этой работы, в данном случае Галкин* и его супруга, должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: «Дайте нам разрешение, потому что мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10–15 тысяч рублей, бьем челом и возносим хвалу малым голландцам, сделанным в Китае», — сказал Добровинский.
Несколько искусствоведов и коллекционеров в разговоре с MSK1.RU отметили, что определить подлинность картин из замка Пугачевой возможно только вживую. Мы поговорили с доктором искусствоведения и специалистом в области западноевропейского искусства XVI–XVIII веков Вадимом Садковым. Он оценил вклад художников, произведения которых предположительно были в коллекции звездной семьи.
— Ян ван Гойен — один из крупнейших мастеров голландского пейзажа. Его творчество хорошо представлено в отечественных музеях: Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Он прекрасный рисовальщик первой половины XVII века. Доминико Пулиго — поздний имитатор Рафаэля Санти. Он творил в XVI веке — в эпоху маньеризма, — объяснил MSK1.RU Вадим Садков.
Масштаб дарования этих художников абсолютно разный.
Эксперт добавил, что с точки зрения вклада в историю искусства ван Гойен — яркая, оригинальная личность. Он инвентор — создатель прибрежного пейзажа, у которых всегда узнаваемые виды. Пулиго же подражатель.
Определить, какая именно картина ван Гойена в доме Пугачевой и Галкина*, трудно. Так как пейзажи, в отличие от сюжетных картин вроде «Богатырей», можно интерпретировать по-разному. Один назовет работу «Вид на город у реки с ветряной мельницей», другой — «Речной пейзаж с ветряной мельницей и развалинами замка». К тому же у голландского творца практически в каждой работе фигурирует ветряная мельница.
По мнению Садкова, картину Яна ван Гойена с большой долей вероятности для Аллы Пугачевой могли привезти из-за рубежа.
В апреле 2023 года шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь. Корреспонденту MSK1.RU он рассказал, что их дом неудобен как для проживания, так и для бизнеса. Правда, после этого неоднократно опровергали информация о новом владельце особняка.
К слову, после эмиграции Алла Борисовна не раз возвращалась в Россию и, по утверждению некоторых СМИ, останавливалась именно в своем замке. О том, что происходило возле резиденции Пугачевой во время ее визита в Москву, мы показывали в репортаже MSK1.RU.
Недавно стало известно, что другой особняк Пугачевой в Подмосковье начали сдавать в аренду. О том, как выглядит еще одна резиденция Примадонны и за сколько в нем можно поселиться, читайте в материале наших коллег.
*Признан в РФ физлицом-иностранным агентом.