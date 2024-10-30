НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -2

2 м/c,

зап.

 753мм 96%
Подробнее
0 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44

СРОЧНО

Когда в Новосибирске установится снежный покров

Экономия на Южном транзите
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Битва за склад в селе
Зимний дайджест моды
Авиарейсы по райцентрам
Что делать с брошенными авто
Честно о бизнесе в OZON
Новости в Telegram
Культура подробности Оказались подделкой? Что за антиквариат хранится в замке Пугачевой и Галкина*, который они не смогли вывезти из страны

Оказались подделкой? Что за антиквариат хранится в замке Пугачевой и Галкина*, который они не смогли вывезти из страны

Звездные супруги несколько месяцев пытаются забрать к себе в Израиль свое ценное имущество

285
Написать комментарий

В замке Аллы Пугачевой много старинных предметов роскоши

На прошлой неделе певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* попытались вывезти из своей подмосковной резиденции антиквариат. Об этом сообщили несколько источников «Комсомольской правды» и Telegram-канала Shot. Хозяева замка в деревне Грязь много лет собирали коллекцию старинных предметов роскоши. По оценке некоторых экспертов, она может стоить чуть меньше двух миллиардов рублей.

Список антиквариата Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь

По данным «Комсомольской правды» и Shot Алла Пугачева и Максим Галкин* хотели вывезти из замка в деревне Грязь:

  • семь скульптур, четыре из которых сделаны в 1889 году во Франции. Остальные три выполнены современными мастерами;

  • старинные французские вазы для фруктов 1840–1842 года;

  • две французские люстры XIX века;

  • зеркало в стиле неоренессанс;

  • две консоли — «Тритон» и «Пан», изготовленные в середине XVIII веке в Италии;

  • парные канделябры XIX века;

  • парные консоли из красного дерева с кольцом Медичи, изготовленные в XIX веке в одной из стран Западной Европы;

  • картины, часть из которых могут представлять культурную ценность. В частности, работы Доминико Пулиго «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» (1520-е годы) и Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей» (первая половина XVII века). Всего планировалось вывезти 21 картину.

Звездные супруги много месяцев не могут забрать к себе в Израиль ценное имущество. На этот раз коллекцию не пропустили сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево. Сказали, что владельцы не предоставили полный пакет документов.

Что нужно для вывоза антиквариата из России

Согласно закону о вывозе и ввозе культурных ценностей, для того, чтобы отправить изделия за пределы Российской Федерации, необходимо получить разрешение от Росохранкультуры и приложить следующие документы:

  • опись культурных ценностей;

  • цветные фотографии каждой культурной ценности;

  • заверенные копии документов, подтверждающие право собственности на изделия, которые вывозятся;

  • копии документов, подтверждающих стоимость культурных ценностей;

  • копии документа, удостоверяющего личность;

  • необходимо также провести государственную экспертизу, по результатам которой будет ясно, можно ли вывозить изделие за пределы страны или нет.

По словам адвоката и специалиста по таможенным вопросам Марата Файзулина, при отсутствии некоторых документов изъять антиквариат невозможно.

— Если вы законно владеете, допустим, картиной известного художника, хотите ее вывезти, но у вас нет соответствующих документов, то вам просто говорят: «Как только всё предъявите, сможете отправить изделия». После этого вы либо их отдаете провожающим, либо помещаете на хранение, — объяснил MSK1.RU эксперт.

Замок в деревне Грязь охраняется

На вопрос, что означает законное владение ценностями, Файзулин ответил: их происхождение должно быть понятно. Он напомнил, что иногда антиквариат является частью криминального оборота.

Есть также культурные ценности, которые сейчас находятся в международном розыске. Речь, например, может идти о реликвиях, исчезнувших во времена Великой Отечественной войны. Такие изделия, по словам эксперта по таможенным вопросам, попадаются чаще всего на границе, реже — на внутреннем обороте.

— Иногда из музеев похищают культурные ценности, которые остаются в частных коллекциях. Некоторые люди наслаждаются тем, что владеют шедевром, который при этом никто, кроме них, не видит, — заметил в разговоре с корреспондентом MSK1.RU Марат Файзулин.

Эксперт заметил, что профессиональные коллекционеры всегда делают экспертизу в том числе и для того, чтобы проверить изделие на оригинальность. По его словам, бывали случаи, когда копии культурных ценностей были выполнены лучше подлинника.

Картина «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» написана современником Леонардо да Винчи

Как выяснилось, замечание эксперта MSK1.RU оказалось справедливым. Издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что картины, хранившиеся в доме Пугачевой, могли быть репликами. Их ценность — максимум 10–15 тысяч рублей. По крайней мере, так считает адвокат и коллекционер Александр Добровинский.

— Хозяева этой работы, в данном случае Галкин* и его супруга, должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: «Дайте нам разрешение, потому что мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10–15 тысяч рублей, бьем челом и возносим хвалу малым голландцам, сделанным в Китае», — сказал Добровинский.

Несколько искусствоведов и коллекционеров в разговоре с MSK1.RU отметили, что определить подлинность картин из замка Пугачевой возможно только вживую. Мы поговорили с доктором искусствоведения и специалистом в области западноевропейского искусства XVI–XVIII веков Вадимом Садковым. Он оценил вклад художников, произведения которых предположительно были в коллекции звездной семьи.

— Ян ван Гойен — один из крупнейших мастеров голландского пейзажа. Его творчество хорошо представлено в отечественных музеях: Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Он прекрасный рисовальщик первой половины XVII века. Доминико Пулиго — поздний имитатор Рафаэля Санти. Он творил в XVI веке — в эпоху маньеризма, — объяснил MSK1.RU Вадим Садков.

Масштаб дарования этих художников абсолютно разный.

Эксперт добавил, что с точки зрения вклада в историю искусства ван Гойен — яркая, оригинальная личность. Он инвентор — создатель прибрежного пейзажа, у которых всегда узнаваемые виды. Пулиго же подражатель.

Определить, какая именно картина ван Гойена в доме Пугачевой и Галкина*, трудно. Так как пейзажи, в отличие от сюжетных картин вроде «Богатырей», можно интерпретировать по-разному. Один назовет работу «Вид на город у реки с ветряной мельницей», другой — «Речной пейзаж с ветряной мельницей и развалинами замка». К тому же у голландского творца практически в каждой работе фигурирует ветряная мельница.

По мнению Садкова, картину Яна ван Гойена с большой долей вероятности для Аллы Пугачевой могли привезти из-за рубежа.

Картина «Речной пейзаж с ветряной мельницей и развалинами замка»

В апреле 2023 года шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь. Корреспонденту MSK1.RU он рассказал, что их дом неудобен как для проживания, так и для бизнеса. Правда, после этого неоднократно опровергали информация о новом владельце особняка.

К слову, после эмиграции Алла Борисовна не раз возвращалась в Россию и, по утверждению некоторых СМИ, останавливалась именно в своем замке. О том, что происходило возле резиденции Пугачевой во время ее визита в Москву, мы показывали в репортаже MSK1.RU.

Недавно стало известно, что другой особняк Пугачевой в Подмосковье начали сдавать в аренду. О том, как выглядит еще одна резиденция Примадонны и за сколько в нем можно поселиться, читайте в материале наших коллег.

*Признан в РФ физлицом-иностранным агентом.

ПО ТЕМЕ
Алла Пугачева Замок Антиквариат Картина Таможня
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,35

Vesna,36

Александра,35

Сергей,35

Гербера,56

Оксана,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление