«Я лучше в Таиланде отдохну!»: новосибирцы поспорили из-за цены в 35 тысяч на балет

Билеты быстро раскупают, несмотря на цены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы поспорили из-за дорогих билетов на балет «Щелкунчик» (6+) в 35 тысяч рублей. Столько придется потратить, если есть желание попасть как можно ближе к сцене 31 декабря в 18:00. Часть горожан возмутилась столь высокой ценой, а другие, наоборот, поддержали театр.

В НОВАТе корреспонденту НГС объяснили, что 31 декабря показ балета особенный и цена на него всегда была выше. В театре добавили, что сейчас достаточно билетов по вполне приемлемой цене, и попросили зрителей не откладывать покупку. В театре динамическое ценообразование — чем меньше осталось билетов, тем они дороже.

Такое объяснение устроило не всех новосибирцев.

— До свидания — я лучше в Таиланде отдохну со всей семьей, — отметил читатель НГС.

— Когда Кехман еще не успел родиться, посещал НГАТОиБ за 1 рубль, — отметил другой пользователь (НГАТОиБ — прежняя официальная аббревиатура оперного театра, Владимир Кехман — бывший худрук оперного театра — Прим. ред.)

— Может, дедушку Ленина развернуть? — предложил новосибирец.

— Как говорил Эйнштейн, про две бесконечные вещи, то, по-моему, уже давно третья появилась, за которую сомневаться также не приходится, — уверен читатель НГС.

Есть и те, кто считают критику неуместной.

— И прям все такие балетоманы, ценители искусства, — пишет пользователь в ответ возмущающимся ценой.

— И правильно. Содержать театр дорого. Да и артистам за копейки публику развлекать тоже не особо. Платите, господа, — подчеркнул пользователь.

— Справедливости ради — покупают билеты-то. В прошлом году на «Щелкунчике» особо свободных мест не было. Или вот есть другой пример. «Музкомедия» или «Глобус». У них билеты очень гуманно стоят, но и купить билет туда обычно большая проблема. На месяц-два вперед практически всё раскуплено, — отметил новосибирец.