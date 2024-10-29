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Культура «Я лучше в Таиланде отдохну!»: новосибирцы поспорили из-за цены в 35 тысяч на балет

«Я лучше в Таиланде отдохну!»: новосибирцы поспорили из-за цены в 35 тысяч на балет

Хоть стоимость и удивляет, но мнения новосибирцев разделились

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Билеты быстро раскупают, несмотря на цены

Новосибирцы поспорили из-за дорогих билетов на балет «Щелкунчик» (6+) в 35 тысяч рублей. Столько придется потратить, если есть желание попасть как можно ближе к сцене 31 декабря в 18:00. Часть горожан возмутилась столь высокой ценой, а другие, наоборот, поддержали театр.

В НОВАТе корреспонденту НГС объяснили, что 31 декабря показ балета особенный и цена на него всегда была выше. В театре добавили, что сейчас достаточно билетов по вполне приемлемой цене, и попросили зрителей не откладывать покупку. В театре динамическое ценообразование — чем меньше осталось билетов, тем они дороже.

Такое объяснение устроило не всех новосибирцев.

— До свидания — я лучше в Таиланде отдохну со всей семьей, — отметил читатель НГС.

— Когда Кехман еще не успел родиться, посещал НГАТОиБ за 1 рубль, — отметил другой пользователь (НГАТОиБ — прежняя официальная аббревиатура оперного театра, Владимир Кехман — бывший худрук оперного театра — Прим. ред.)

— Может, дедушку Ленина развернуть? — предложил новосибирец.

— Как говорил Эйнштейн, про две бесконечные вещи, то, по-моему, уже давно третья появилась, за которую сомневаться также не приходится, — уверен читатель НГС.

Есть и те, кто считают критику неуместной.

— И прям все такие балетоманы, ценители искусства, — пишет пользователь в ответ возмущающимся ценой.

— И правильно. Содержать театр дорого. Да и артистам за копейки публику развлекать тоже не особо. Платите, господа, — подчеркнул пользователь.

— Справедливости ради — покупают билеты-то. В прошлом году на «Щелкунчике» особо свободных мест не было. Или вот есть другой пример. «Музкомедия» или «Глобус». У них билеты очень гуманно стоят, но и купить билет туда обычно большая проблема. На месяц-два вперед практически всё раскуплено, — отметил новосибирец.

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В Москве цены на билеты на «Щелкунчика» начинаются с 15 тысяч и могут обойтись даже дороже 100 тысяч рублей для тех, кто непременно хочет попасть на этот балет. НГС посмотрел, за что люди готовы платить такие деньги.

ПО ТЕМЕ
НОВАТ Новосибирский оперный театр Балет Щелкунчик Новосибирск Представление Цены на билеты Выступление Владимир Кехман
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