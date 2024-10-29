Цены на билеты на балет «Щелкунчик» в НОВАТе достигли 35 тысяч рублей

В Новосибирском театре оперы и балета цены на места на балет «Щелкунчик» (6+) достигли 35 000 рублей. Столько придется потратить, если есть желание попасть как можно ближе к сцене.
В среднем сейчас цены на предновогоднюю неделю начинаются с 4000 за билет, есть места по 500 рублей для инвалидов. Самые дорогие выставлены на 31 декабря на показ в 18:00. Цена начинается с 6000 рублей и достигает 35 000 рублей за билет на нулевой ряд — тот, что ближе всего к сцене.
В НОВАТе корреспонденту НГС объяснили, что 31 декабря показ балета особенный и цена на него всегда была выше. В театре добавили, что сейчас достаточно билетов по вполне приемлемой цене, и попросили зрителей не откладывать покупку. В театре динамическое ценообразование — чем меньше осталось билетов, тем они дороже.