Цены на билеты на балет «Щелкунчик» в НОВАТе достигли 35 тысяч рублей

Балет «Щелкунчик» всегда ассоциируется с Новым годом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском театре оперы и балета цены на места на балет «Щелкунчик» (6+) достигли 35 000 рублей. Столько придется потратить, если есть желание попасть как можно ближе к сцене.

В среднем сейчас цены на предновогоднюю неделю начинаются с 4000 за билет, есть места по 500 рублей для инвалидов. Самые дорогие выставлены на 31 декабря на показ в 18:00. Цена начинается с 6000 рублей и достигает 35 000 рублей за билет на нулевой ряд — тот, что ближе всего к сцене.

Самые дешевые места на 31 декабря — в первый ярус за 6000 рублей Источник: novat.ru









