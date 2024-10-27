«Нельзя артистам ложиться в гроб». Звезда российского кино Ирина Пегова — о смерти Романа Мадянова

Роман Мадянов сыграл Кузьмича в фильме «Битва пап» Источник: Kinopoisk.ru











Месяц назад, 25 сентября не стало актера театра и кино Романа Мадянова. Ему было 62 года. В последние несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием. Недавно вышел фильм «Битва пап» (12+), где он сыграл Кузьмича. Народная артистка России Ирина Пегова и продюсер Александр Златопольский поделились с E1.RU воспоминаниями о Романе Мадянове.

— Я с ним неоднократно снималась. Много раз. Повезло, что мы очень дружили, — говорит Ирина Пегова.

По ее словам, у актера был свой знаменитый напиток — красная настойка, которая называлась мадяновка.

— Придешь в гримерочку — а у тебя стоит мадяновка. Как правило, это был пузыречек из-под шампуня или одеколона. Эту настойку он сам готовил. Я, естественно, ее не пила, не употребляю крепкие напитки. Но сейчас крайне об этом жалею. Обычно я кому-то эту настойку дарила и теперь жалею, что не осталось ни одной мадяновки.

Добрейшей души человек. Таланта у него было безмерно. Ирина Пегова актриса, народная артистка России

И это [смерть актера] подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. На нашем проекте он лез туда. Нельзя этого делать. Конечно, я не верю в такие приметы. Но жалко, большая потеря, — говорит актриса.

Продюсер Александр Златопольский тоже с теплом вспоминает, как работал с Романом Мадяновым:

— Великолепный актер, волшебный. У них такое взаимодействие с Людмилой Артемьевой! Они давали сумасшедшую энергетику, колоссальное влияние на атмосферу. И я еще раз подчеркиваю двумя чертами: юмор колоссальный, который выдает и тот, и другая.

Про Романа Мадянова, конечно, долго можно рассказывать. Такие актеры остаются жить в ролях. Александр Златопольский продюсер

Я благодарен судьбе, что успел снять его в своей картине как продюсер. Естественно, получал невероятное удовольствие от игры, потому что я тоже взаимодействовал с ним в кадре, у нас было много совместных сцен, — отмечает наш собеседник.