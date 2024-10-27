НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-в.

 753мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81

СРОЧНО

В Новосибирской области заявили о нападении собаки на ребенка

Ипотека под 25%
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Криминальная экология
Как давать карманные деньги
Красотка из бизнес-джета
В душ в соседний дом
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Новости в Telegram
Культура «Нельзя артистам ложиться в гроб». Звезда российского кино Ирина Пегова — о смерти Романа Мадянова

«Нельзя артистам ложиться в гроб». Звезда российского кино Ирина Пегова — о смерти Романа Мадянова

Актриса снималась вместе с ним в нескольких картинах

142
Написать комментарий

Роман Мадянов сыграл Кузьмича в фильме «Битва пап»

Месяц назад, 25 сентября не стало актера театра и кино Романа Мадянова. Ему было 62 года. В последние несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием. Недавно вышел фильм «Битва пап» (12+), где он сыграл Кузьмича. Народная артистка России Ирина Пегова и продюсер Александр Златопольский поделились с E1.RU воспоминаниями о Романе Мадянове.

— Я с ним неоднократно снималась. Много раз. Повезло, что мы очень дружили, — говорит Ирина Пегова.

По ее словам, у актера был свой знаменитый напиток — красная настойка, которая называлась мадяновка.

— Придешь в гримерочку — а у тебя стоит мадяновка. Как правило, это был пузыречек из-под шампуня или одеколона. Эту настойку он сам готовил. Я, естественно, ее не пила, не употребляю крепкие напитки. Но сейчас крайне об этом жалею. Обычно я кому-то эту настойку дарила и теперь жалею, что не осталось ни одной мадяновки.

<p>Ирина Пегова </p><p>Ирина Пегова </p>

Добрейшей души человек. Таланта у него было безмерно.

И это [смерть актера] подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. На нашем проекте он лез туда. Нельзя этого делать. Конечно, я не верю в такие приметы. Но жалко, большая потеря, — говорит актриса.

Продюсер Александр Златопольский тоже с теплом вспоминает, как работал с Романом Мадяновым:

— Великолепный актер, волшебный. У них такое взаимодействие с Людмилой Артемьевой! Они давали сумасшедшую энергетику, колоссальное влияние на атмосферу. И я еще раз подчеркиваю двумя чертами: юмор колоссальный, который выдает и тот, и другая.

<p>Александр Златопольский</p><p>Александр Златопольский</p>

Про Романа Мадянова, конечно, долго можно рассказывать. Такие актеры остаются жить в ролях.

Я благодарен судьбе, что успел снять его в своей картине как продюсер. Естественно, получал невероятное удовольствие от игры, потому что я тоже взаимодействовал с ним в кадре, у нас было много совместных сцен, — отмечает наш собеседник.

Ранее о работе, о том, каким был Роман Мадянов, рассказывали другие его друзья и коллеги. В большом материале мы писали, как жил и чем запомнился заслуженный артист России.

ПО ТЕМЕ
Роман Мадянов Ирина Пегова Народная артистка России Заслуженный артист России Актер Актриса Воспоминания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
С левого берега
1 минута
Хороший актер, запоминающийся.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой»: семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,39

Евгения,42

Екатерина,37

Татьяна,43

ОЛЕГ,65

Арина Морозова,27

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление