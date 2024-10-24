«Отношусь к себе с любовью»: актриса Паулина Андреева рассказала о своем отношении к браку и мужчинам

Актриса Паулина Андреева Источник: Абдулл Артуев

Паулина Андреева стала героиней ноябрьского номера Marie Claire. В сентябре стартовали съемки полнометражного мюзикла «Алиса в стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла и на стихи Владимира Высоцкого, где актрисе досталась одна из главных ролей — Герцогини. Наши коллеги поговорили с Паулиной Андреевой об ее отношении к жизни, работе, отношениям и детям.

О профессии

— Я актер и сценарист. Еще бы хотела танцевать. У меня был опыт танцевального спектакля «Жизель, или Обманутые невесты» в учебном театре МХТ в постановке Аллы Сигаловой. Выражать драматургию только телом, без единого слова — это очень интересно.

О браке

Этой весной стало известно о расставании Паулины Андреевой с мужем режиссером Федором Бондарчуком. Говоря о своем отношении к браку как институту, актриса отметила его особую ценность.

— Сейчас многие говорят о том, что институт брака умирает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек.

Говоря о детях, Андреева отметила, что ей с ними нравится — она понимает детей и сопереживает им.

— Дети отражают нас, они лучшее наше зеркало. С детьми весело, если суметь расслабиться, сбросить ворох забот, тревог и прочего взрослого багажа.

Паулина поделилась и своими первыми детскими воспоминаниями: в них мама и показ мод. Но кроме изящества в памяти отпечатались и типичные детские хулиганские моменты:

— Я помню себя примерно в 3 года. Я стою в манеже, мама включила мне показ мод на кассете, я, не отрываясь, смотрю на красивых женщин, дефилирующих по подиуму. Следующее воспоминание — когда я решила проверить ладонью степень разогрева горячей сковороды.

Источник: Абдулл Артуев

Об отношении к себе, женщинам и мужчинам

— Я и есть современная женщина. Отношусь к себе с любовью. К другим женщинам — тоже. У нас правда гораздо больше возможностей в современном мире, но и нагрузка стала больше в разы. Помните монолог о женщине из фильма «Барби» с Марго Робби? Вот до баланса нам еще жить и жить. Нам — это не только женщинам, а обществу в целом.

<…> Про современных мужчин я знаю чуть меньше. Я могу предполагать, что им тоже непросто. На них накладываются свои догмы и ожидания из мужского мира. Там тоже не соскучишься, не поплачешь, не расслабишься, в конце концов.

Источник: Абдулл Артуев

Актриса также отметила, что в мужчинах ценит ответственность за слова, дела и за свою жизнь. Что же касается женщин, то Андреева призналась, что не разделяет позицию, когда они полностью вверяют жизнь своему партнеру.

— Как маленькие принцессы, которые не хотят думать об этом сегодня, подумают завтра, и то не факт. Это ограничивает развитие узким кругом женских «обязанностей» — и в любом случае повзрослеть придется.