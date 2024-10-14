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Культура В России учредили новую национальную кинопремию

В России учредили новую национальную кинопремию

Первые награды вручат весной 2025-го

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В России появится новая премия в области кинематографии

В России учредили новую национальную премию в области кинематографии. Об этом на общем собрании российской гильдии продюсеров объявил ее президент, заслуженный деятель искусств Ренат Давлетьяров.

— Гильдия продюсеров России учредила новую премию за достижения в области кинематографии, и весной 2025 года пройдет церемония вручения первых наград, — рассказал Давлетьяров.

В расширенном заседании гильдии участвовали директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта РФ Дмитрий Давиденко, замначальника управления развития киноиндустрии и анимации Московского департамента культуры Самвел Казарян, представители прессы и бизнеса в сфере кинематографии, а также известные продюсеры, в том числе Алексей Учитель, Вадим Галыгин и другие.

Гости мероприятия приняли участие в дискуссии «Роль общественных организаций в новой реальности кинопроизводства». Было предложено выделить в специальные программы финансирования кинопроектов социально значимые темы. По мнению президента российской гильдии продюсеров, приоритетными направлениями для целевой государственной поддержки должны стать детские, исторические и военно-патриотические кинофильмы.

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