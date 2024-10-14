«Чего бухтеть-то?»: Собчак осудила SHAMAN'а за доказательства о разводе

Певец развелся с женой в воскресенье, 13 октября Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) официально развелся со своей второй женой Еленой Мартыновой. О совместном решении он заявил 26 сентября. Сегодня артист решил доказать правдивость своих слов и опубликовал свидетельство о расторжении брака.

Певец опубликовал свидетельство о разводе Источник: SHAMAN / T.me











Фанаты певца с теплом отнеслись к тому, что SHAMAN решил расставить все точки над i и подтвердил свои слова, сказанные ранее. Однако были и те, кто скептически отнесся к такому шагу.

— И зачем это выкладывать нужно было? — написала Надежда. Причем таким вопросом задались многие, и не только в канале певца.

— Какое-то вот противное и липкое ощущение. С одной стороны, ну развелся и развелся, чего бухтеть-то? С другой стороны, всё это похоже на хвастовство и позирование. И не кого-то, а главного патриотического певца страны. Но судить не нам с вами же, да? — прокомментировала свидетельство о расторжении брака телеведущая Ксения Собчак.

Певца в это время одолевают совсем другими вопросами. Наши коллеги из NN.RU решили узнать, какие девушки ему нравятся. В ответ Ярослав Дронов назвал три критерия.

— Я могу так сказать, здесь я солидарен с моим другом Григорием Лепсом: честность, порядочность, доброта — это главное, что он ищет в спутнице жизни.

Однако искать ее он не торопится. На концерте в честь дня рождения канала МУЗ-ТВ в Кремле он заявил, что не одинок.