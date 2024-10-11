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Культура «Как воры, без шума»: поклонники возмутились тайными похоронами актера, сыгравшего Виталия Наливкина

«Как воры, без шума»: поклонники возмутились тайными похоронами актера, сыгравшего Виталия Наливкина

На погребение Андрея Неретина съемочная группа собирала деньги у подписчиков

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Андрея Неретина, прославившегося благодаря ролью председателя исполкома Уссурийска Виталия Наливкина в скетч-шоу на YouTube, тайно похоронили в селе Воздвиженка Уссурийского края.

Актер скончался 5 октября. Предварительной причиной называют оторвавшийся тромб.

Нетерин остался без работы после того, как в 2022 году съемки шоу остановили — из-за ролика, в котором «народный депутат» взрывает остановку, на авторов заели уголовное дело по статье «Хулиганство». Актер устраивался сторожем, но из-за воспалившегося сустава оказался практически заперт в холодной комнатушке барака. Подписчики Андрея насобирали ему денег на операцию по замене тазобедренного сустава, но через два месяца после лечения он скончался.

Команда YouTube-канала BARAKuda открыла сбор на похороны актера, вот только проститься подписчики и знакомые Андрея с ним не смогли.

— Не объявляли ни о панихиде, ни о чем. Просто, как воры, без шума, не привлекая внимания, похоронили председателя, — высказался Андрей Фесик в телеграм-канале Андрея Неретина.

Авторы BARAKuda объяснили столько камерное прощание с актером тем, что не хотели устраивать из этого шоу. Но подписчиков удивило еще и то, что через сутки после похорон сбор на них так и не был закрыт.

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Наливкин единственный народный депутат был
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