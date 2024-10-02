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Культура «Это триумф мужского танца»: смотрим на дико красивых танцоров оперного театра из Красноярска

«Это триумф мужского танца»: смотрим на дико красивых танцоров оперного театра из Красноярска

Мы подглядели за артистами на репетиции

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1 комментарий

В «опере» начался 47 сезон

В красноярском театре оперы и балета стартовал 47-й театральный сезон. В новом году зрителей ждет долгожданная премьера балета Арама Хачатуряна «Спартак». Последний раз спектакль исполняли на сцене красноярского театра больше 10 лет назад. С тех пор зрители ждут его возвращения на сцену.

Артисты вовсю готовятся к премьерам

Также в октябре на фестивале искусств «Хворостовский» представят концертную версию «Травиаты» Джузеппе Верди в исполнении солистов молодежной труппы Большого театра и гала-концерт солистов трех театров (Большого, Мариинского и красноярского).

Впереди множество премьер

В ноябре артисты театра представят оперу Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Новый год начнется с оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Сергея Новикова.

А в 1 мая, в день рождения Виктора Астафьева, состоится мировая премьера оперы Александра Чайковского «Любить на войне» по военным произведениям писателя. В планах также восстановление балетов Людвига Минкуса «Дон Кихот» и «Баядерка», опера «Садко» Николая Римского-Корсакова и «Трубадур» Джузеппе Верди.

Вот и новый сезон

На репетициях никто не ругается, наставники дают советы и учат

Сейчас балетная труппа театра репетирует балет «Спартак» под руководством примы Большого театра, народной артистки России Марии Александровы. Она рассказывает, что все балеты Юрия Григоровича технически сложные из-за большого количества перестроений.

Важно выполнять шаги синхронно

Репетиции длятся несколько часов

— Самое главное — нужно передать смысл, а это сложно. Зритель должен получить удовольствие, восторг, какие-то мысли вынести из этого, на вопросы какие-то себе ответить и просто получить драйв, потому что в этом спектакле основная работа лежит на мужчинах. Мне, как женщине, это безумно нравится. Я люблю, когда мужчины много работают. На самом деле балеты Григоровича тяжелы для всех, и для мужчин, и для женщин. Просто в них очень заложена сильно мужская вообще энергия. Это не вопрос брутальности, это вопрос мужского взгляда на мир, — рассказывает прима-балерина.

Солисты репетируют отдельно

Удивительно, на что способно человеческое тело

Надеемся, это не больно

Одну партию исполняют несколько артистов

Один из исполнителей партии Спартака Георгий Болсуновский после изнурительной тренировки подтверждает, что зрителей ждет воинственный «мужской» спектакль.

— Это такой апофеоз мужского танца, мужского балета. Потому что в любом случае во многих балетных спектаклях больше танцуют девочки, женские партии больше задействованы, а здесь больше мужских партий. Хороший, крутой, тяжелый мужской балет, мужской танец, — рассказывает Георгий Болсуновский, премьер Красноярского театра оперы и балета, исполнитель партии Спартака.

Премьера запланирована на октябрь

Нет слов, просто шикарная девушка

В Новосибирском театре оперы и балеты начались продажи на первые в сезоне показы балета «Щелкунчик» (6+) которые состоятся 3 и 4 октября. Из-за того, что первые представления проходят не в предновогодний сезон, цены на билеты приемлемые. НГС изучил афишу театра и выяснил, во сколько обойдется поход на балет.

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Комментарии
1
Сибиряк Подновосибирский
37 минут
Это все, конечно, очень блаародно, а вот как там насчет баб?
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