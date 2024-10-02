«Это триумф мужского танца»: смотрим на дико красивых танцоров оперного театра из Красноярска

В «опере» начался 47 сезон Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











В красноярском театре оперы и балета стартовал 47-й театральный сезон. В новом году зрителей ждет долгожданная премьера балета Арама Хачатуряна «Спартак». Последний раз спектакль исполняли на сцене красноярского театра больше 10 лет назад. С тех пор зрители ждут его возвращения на сцену.

Артисты вовсю готовятся к премьерам Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Также в октябре на фестивале искусств «Хворостовский» представят концертную версию «Травиаты» Джузеппе Верди в исполнении солистов молодежной труппы Большого театра и гала-концерт солистов трех театров (Большого, Мариинского и красноярского).

Впереди множество премьер Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











В ноябре артисты театра представят оперу Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Новый год начнется с оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Сергея Новикова.

А в 1 мая, в день рождения Виктора Астафьева, состоится мировая премьера оперы Александра Чайковского «Любить на войне» по военным произведениям писателя. В планах также восстановление балетов Людвига Минкуса «Дон Кихот» и «Баядерка», опера «Садко» Николая Римского-Корсакова и «Трубадур» Джузеппе Верди.

Вот и новый сезон Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











На репетициях никто не ругается, наставники дают советы и учат Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Сейчас балетная труппа театра репетирует балет «Спартак» под руководством примы Большого театра, народной артистки России Марии Александровы. Она рассказывает, что все балеты Юрия Григоровича технически сложные из-за большого количества перестроений.

Важно выполнять шаги синхронно Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Репетиции длятся несколько часов Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











— Самое главное — нужно передать смысл, а это сложно. Зритель должен получить удовольствие, восторг, какие-то мысли вынести из этого, на вопросы какие-то себе ответить и просто получить драйв, потому что в этом спектакле основная работа лежит на мужчинах. Мне, как женщине, это безумно нравится. Я люблю, когда мужчины много работают. На самом деле балеты Григоровича тяжелы для всех, и для мужчин, и для женщин. Просто в них очень заложена сильно мужская вообще энергия. Это не вопрос брутальности, это вопрос мужского взгляда на мир, — рассказывает прима-балерина.

Солисты репетируют отдельно Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Удивительно, на что способно человеческое тело Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Надеемся, это не больно Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Одну партию исполняют несколько артистов Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Один из исполнителей партии Спартака Георгий Болсуновский после изнурительной тренировки подтверждает, что зрителей ждет воинственный «мужской» спектакль.

— Это такой апофеоз мужского танца, мужского балета. Потому что в любом случае во многих балетных спектаклях больше танцуют девочки, женские партии больше задействованы, а здесь больше мужских партий. Хороший, крутой, тяжелый мужской балет, мужской танец, — рассказывает Георгий Болсуновский, премьер Красноярского театра оперы и балета, исполнитель партии Спартака.

Премьера запланирована на октябрь Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Нет слов, просто шикарная девушка Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU









