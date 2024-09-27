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Культура Проводили под бурные аплодисменты. Как в Подмосковье прощаются с актером Романом Мадяновым: онлайн

Проводили под бурные аплодисменты. Как в Подмосковье прощаются с актером Романом Мадяновым: онлайн

Звезде сериала «Солдаты» было 62 года

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2 комментария

Сегодня в подмосковных Бронницах проходит прощание со звездой сериала «Солдаты», актером Романом Мадяновым. Ему было 62 года, артист долгое время страдал от онкологии. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует.

О том, как проходит прощание, MSK1.RU рассказывает в режиме онлайн.

Роман Мадянов-младший рассказал журналистам, что его отец жил работой.

— Сцена и камера — это была его жизнь, его работа. И он не мог без этого жить. он до самого конца продолжал съемки и искренне скучал по сцене, — рассказал он.

Для сына Мадянов был лучшим другом.

 — Я помню, как мы с отцом отправились на лодке на рыбалку. Я был с ним, мы долго плавали по реке, сделали лагерь. Как папа говорил, я всегда хотел есть, и съел все наши запасы, — вспомнил Роман.

Сергей Гармаш выразил соболезнования родственникам Романа Мадянова. Он долго общался с его женой Натальей и их сыном.

Гроб с телом Романа Мадянова погрузили в катафалк и увозят на кладбище в Раменском. Вокруг собрались все, кто пришел проститься с актером.

Роман Мадянов-младший держит крест, который позже установят на могиле его отца.

Актер Федор Добронравов также пришел проститься со своим другом.

Проститься со своим другом пришел актер театра и кино Сергей Векслер. В разговоре с журналистами он был немногословен.

— Большое горе у нас у всех, — сказал он.

Актер и режиссер Александр Стриженов рассказал, что в прокат не вышло еще несколько фильмов с участием Романа Мадянова.

— Четыре или пять фильмов выйдут с Романом Сергеевичем, в Доме Кино будут премьеры. Но главным его проектом последние месяцы было здоровье, он верил, что все будет прекрасно, — рассказал он журналистам.

Помещение внутри храма не очень большое, а вот желающих попрощаться много. Люди оставляют цветы на постаменте, где поставили фотографию Мадянова, а затем проходят к гробу.

Марат Башаров был близким другом Романа Мадянова. Он считает его великим артистом.

— Великий человек ушел, великий партнер, актер, папа, коллега, где-то маленький ребенок, сын, брат. Конечно, он останется всегда в нашей памяти.

Незадолго до смерти Мадянова Башаров приглашал его на рыбалку.

— Буквально за несколько дней мы созванивались с Романом Сергеевичем по видеосвязи и мы с Ромой договорились, что через пару дней едем на рыбалку, на Оку. Вот, и прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушел от нас, — рассказал Башаров.

<p>Марат Башаров</p><p>Марат Башаров</p>

Он был готов всегда к рыбалке, к охоте и к работе, вот что самое главное.

К храму с букетом красных роз приехал актер Марат Башаров. Рядом с ним — его новая возлюбленная Анастасия Борисова.

У входа в храм Архангела Михаила собралась длинная очередь. Многие пришли с цветами. Среди желающих проститься — друзья и знакомые артиста, а также поклонники.

Актер театра на Таганке Александр Баринов рассказал MSK1.RU, что Мадянов никогда не жаловался на свое здоровья.

— Даже когда мы встречались в конце марта, он мне говорит: «Саня, прости, у меня тут ужин», так он шутил по поводу таблеток. Их нужно было принимать по расписанию, — вспомнил Баринов.

Прощание с Романом Мадяновым проходит в городе Бронницы Московской области, в храме Архангела Михаила. А похороны артиста пройдут в селе Малахово Раменского городского округа.

Проститься с Мадяновым приехали актеры Борис Щербаков и Сергей Гармаш.

Друзья и коллеги Романа Мадянова вспомнили в разговоре с MSK1.RU о последних днях жизни артиста, совместной работе и рассказали, каким человеком он был.

Михаил Горевой благодарен Роману Мадянову за игру в его спектакле.

— Как режиссер я родился в том числе и благодаря ему, он в меня поверил, — признался Горевой. — И спектакль наш «Люди и мыши» — 25 лет мы его играли! Это был один из первых антрепризных проектов. За что, конечно, я ему благодарен и буду благодарен. Этот человек — светлый портал в моей жизни.

Актриса театра и кино Светлана Немоляева вспомнила, что его уход из драматического театра им. Маяковского стал большой потерей.

— Было очень грустно, когда он ушел из нашего театра Маяковского. Но я не знаю, что заставило уйти. Может быть, он стал очень много сниматься, ему нужно было время, — рассказала MSK1.RU артистка. — И я помню, что в театре переживали его уход. Он был очень хороший актер, ответственный, очень любил играть. Никогда ни от чего не отказывался. Ему было всё интересно, всё ему было по душе — активный, энергичный, остроумный. Как на сцене, так и в жизни.

Я знаю, что он больной был, болячки его одолевали. Такое событие — это гром среди ясного неба.

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