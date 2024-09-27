Проводили под бурные аплодисменты. Как в Подмосковье прощаются с актером Романом Мадяновым: онлайн

— Было очень грустно, когда он ушел из нашего театра Маяковского. Но я не знаю, что заставило уйти. Может быть, он стал очень много сниматься, ему нужно было время, — рассказала MSK1.RU артистка. — И я помню, что в театре переживали его уход. Он был очень хороший актер, ответственный, очень любил играть. Никогда ни от чего не отказывался. Ему было всё интересно, всё ему было по душе — активный, энергичный, остроумный. Как на сцене, так и в жизни.