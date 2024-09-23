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Культура Как изменились актеры сериала «Остаться в живых», вышедшего 20 лет назад. Видео

Как изменились актеры сериала «Остаться в живых», вышедшего 20 лет назад. Видео

Проект стал культовым, а его успех называли феноменальным

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9 комментариев

Сериал «Остаться в живых» вышел в сентябре 2004 года и стал прорывом для своего времени. Он стал лауреатом «Эмми», «Золотого глобуса» и в общей сложности собрал больше ста наград и премий.

Как изменились актеры сериала за 20 лет — смотрите в видео выше.

История пассажиров рейса 815, попавших в авиакатастрофу и оказавшихся на мистическом острове, привлекла огромное количество фанатов. В сериале сплелись самые разные жанры: фантастика, драма, приключения, детектив, триллер. Но самым нетипичный для сериалов тогда стал нелинейный сюжет — использование флешбэков и флешфорвардов раскрывало прошлое и характеры персонажей. Да и количество этих самых персонажей для телевидения нулевых было непривычным, ведь в «Остаться в живых» их больше десятка, и каждый со своей историей.

Популярность сериала называли феноменальной. Зрители во всему миру пылись разгадать странные шифры, загадки и анаграммы, строили свои теории развития событий.

А вы давно пересматривали «Остаться в живых»? Напишите в комментариях, находили ли что-то похожее.

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Комментарии
9
кысь
46 минут
Некоторые из этих актеров почти и не изменились, некоторые великолепно выглядят, другие не очень... Классный был сериал поначалу, но под конец стал лютой ахинеей и нагромождением из бреда, пересматривать такое невозможно.
Гость
56 минут
Время летит со скоростью света
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