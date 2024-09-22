НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 748мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

Готовиться ли новосибирцам к новым авариям

Что интересного в стране
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Главные тренды сезона
Сибиряки переехали в США
Обман на платформе для геймеров
Новости в Telegram
Культура истории Настоящая благодать: как 80-летняя сибирячка обучает молодежь необычному музыкальному искусству — видео

Настоящая благодать: как 80-летняя сибирячка обучает молодежь необычному музыкальному искусству — видео

Лариса Благовещенская основала Школу звонарей и стала главной по колоколам в Сибири

695
5 комментариев

Лариса Благовещенская хранит традиции звонарей

Лариса Благовещенская, известная музыковед-кампанолог из Новосибирска, посвятила жизнь возрождению искусства колокольного звона в Сибири. Родившись в Свердловске в 1943 году, она с детства увлекалась музыкой, а позже, обучаясь в консерватории, заинтересовалась колоколами. Статья о поездке в Ростов Великий стала для нее судьбоносной, после чего она решила посвятить себя этому редкому ремеслу. В 1990 году Благовещенская защитила диссертацию на тему колокольного звона и вскоре основала Школу звонарей при Новосибирской православной академии. За годы существования школы она выпустила более 200 учеников, многие из которых стали известными звонарями.

В 1990 году Благовещенская защитила диссертацию на тему колокольного звона и основала Школу звонарей в Новосибирске

Сейчас Лариса Благовещенская активно работает в Сибирском центре колокольного искусства и помогает сохранять традиции. Вместе со своим учеником Алексеем Талашкиным она занимается сохранением уникального Музея колокольного звона, экспозиция которого включает не только колокола разных эпох, но и уникальные инструменты, такие как двуручная пила или обрезок рельса. Однако музею угрожает снос, и Лариса Дмитриевна борется за его сохранение.

Несмотря на трудности, она продолжает передавать свое мастерство новым поколениям, подчеркивая, что колокольный звон — это не только искусство, но и наука, требующая глубоких знаний. Благовещенская верит, что через звон можно донести до людей светлые чувства, ведь, по ее мнению, когда звонарь полон радости, в звуках рождается настоящая благодать.

Ранее мы рассказывали о физике-старовере из Сибири.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
История Народная премия НГС Культура Религия Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Ичочо
30 минут
Отменить теорию Дарвина, так как она не сходится с религиозными сказками и определить всех в звонарей! Верной дорогой идете, товагищи!
Гость
1 час
Ждём-с появления "коучей" по гуслям, лаптям, и ложкам. И строителей традиционных русских изб по соседству с Агафьей Лыковой...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Знакомства

d_d,43

Алёна,48

Дмитрий,46

FronT,51

Лена,57

viktor krikauzou,42

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление