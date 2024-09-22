Настоящая благодать: как 80-летняя сибирячка обучает молодежь необычному музыкальному искусству — видео

Лариса Благовещенская хранит традиции звонарей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Лариса Благовещенская, известная музыковед-кампанолог из Новосибирска, посвятила жизнь возрождению искусства колокольного звона в Сибири. Родившись в Свердловске в 1943 году, она с детства увлекалась музыкой, а позже, обучаясь в консерватории, заинтересовалась колоколами. Статья о поездке в Ростов Великий стала для нее судьбоносной, после чего она решила посвятить себя этому редкому ремеслу. В 1990 году Благовещенская защитила диссертацию на тему колокольного звона и вскоре основала Школу звонарей при Новосибирской православной академии. За годы существования школы она выпустила более 200 учеников, многие из которых стали известными звонарями.

В 1990 году Благовещенская защитила диссертацию на тему колокольного звона и основала Школу звонарей в Новосибирске Источник: NGS.RU

Сейчас Лариса Благовещенская активно работает в Сибирском центре колокольного искусства и помогает сохранять традиции. Вместе со своим учеником Алексеем Талашкиным она занимается сохранением уникального Музея колокольного звона, экспозиция которого включает не только колокола разных эпох, но и уникальные инструменты, такие как двуручная пила или обрезок рельса. Однако музею угрожает снос, и Лариса Дмитриевна борется за его сохранение.

Несмотря на трудности, она продолжает передавать свое мастерство новым поколениям, подчеркивая, что колокольный звон — это не только искусство, но и наука, требующая глубоких знаний. Благовещенская верит, что через звон можно донести до людей светлые чувства, ведь, по ее мнению, когда звонарь полон радости, в звуках рождается настоящая благодать.