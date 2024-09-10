«Я был такой усатый»: Виталий Окороков узнал себя в сериале «Комбинация»

Виталий Окороков лично консультировал съемочную группу Источник: Виталий Окороков











Сериал «Комбинация» (16+) об известной поп-группе, история которой начиналась в Саратове, собирает аншлаги по всей России. Композитор Виталий Окороков побывал на громкой премьере в Москве и поделился с 164.RU впечатлениями от первых серий.

Музыканта играет 30-летний Владимир Канухин. Он окончил Школу-студию МХАТ, мастерскую Дмитрия Брусникина. О нем заговорили после сериалов «Миллионер из Балашихи» (18+) и «Конец света» (18+).

Виталий Окороков считает, что он в юности был именно таким, как показан в сериале.

— У меня двойственные ощущения: с одной стороны, смотрю — играет парень меня, звучит мое имя — Виталий Окороков, а это не я, — улыбается он. — Впечатления интересные. Конечно, хочется «всё и сразу», но пока только идет завязка. Никита Кологривый очень органичен в роли отца, у которого только родилась дочка. Такая красивая мелодрама получается.

Молодой композитор с младшим братом Источник: Виталий Окороков











Виталий Окороков — создатель шлягеров, которые стали визитной карточкой «Комбинации»: Russian Girls, American Boy, «Не забывай», «Бухгалтер» и «Два кусочека колбаски». Композитор смеется, что специально для премьеры сериала приобрел рубашку в тему «двух колбасок».

— В картине есть доля художественного вымысла, потому что я не помню, чтобы конфликтовал со студией звукозаписи, — признаётся он. — Но в целом всё передано детально. Те же самые ячейки от яиц действительно использовались в то время для шумоподавления — известная тема. А я был усатый, именно такой «ботаник». Сериал наделал много шума, мне нравится креативная реклама в Москве, в метро. Проделана большая работа. В общем, надо смотреть!

Композитор делится впечатлениями с актером главной роли — Никитой Кологривым Источник: Виталий Окороков









