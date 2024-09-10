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Культура Развлечения «Я был такой усатый»: Виталий Окороков узнал себя в сериале «Комбинация»

«Я был такой усатый»: Виталий Окороков узнал себя в сериале «Комбинация»

Композитор побывал на премьере, показал нашему корреспонденту фото себя тогдашнего и рассказал, насколько герой на него похож

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1 комментарий

Виталий Окороков лично консультировал съемочную группу

Сериал «Комбинация» (16+) об известной поп-группе, история которой начиналась в Саратове, собирает аншлаги по всей России. Композитор Виталий Окороков побывал на громкой премьере в Москве и поделился с 164.RU впечатлениями от первых серий.

Музыканта играет 30-летний Владимир Канухин. Он окончил Школу-студию МХАТ, мастерскую Дмитрия Брусникина. О нем заговорили после сериалов «Миллионер из Балашихи» (18+) и «Конец света» (18+).

Виталий Окороков считает, что он в юности был именно таким, как показан в сериале.

— У меня двойственные ощущения: с одной стороны, смотрю — играет парень меня, звучит мое имя — Виталий Окороков, а это не я, — улыбается он. — Впечатления интересные. Конечно, хочется «всё и сразу», но пока только идет завязка. Никита Кологривый очень органичен в роли отца, у которого только родилась дочка. Такая красивая мелодрама получается.

Молодой композитор с младшим братом

Виталий Окороков — создатель шлягеров, которые стали визитной карточкой «Комбинации»: Russian Girls, American Boy, «Не забывай», «Бухгалтер» и «Два кусочека колбаски». Композитор смеется, что специально для премьеры сериала приобрел рубашку в тему «двух колбасок».

— В картине есть доля художественного вымысла, потому что я не помню, чтобы конфликтовал со студией звукозаписи, — признаётся он. — Но в целом всё передано детально. Те же самые ячейки от яиц действительно использовались в то время для шумоподавления — известная тема. А я был усатый, именно такой «ботаник». Сериал наделал много шума, мне нравится креативная реклама в Москве, в метро. Проделана большая работа. В общем, надо смотреть!

Композитор делится впечатлениями с актером главной роли — Никитой Кологривым

Напомним, «Комбинация» (16+) — первая в СССР женская поп-группа. Сериал о ней идет в крупном онлайн-кинотеатре. Главные роли в байопике исполнили Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова, а также Никита Кологривый, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный.

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Саратов Сериал Комбинация Премьера
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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 19:57
А кто это и какая такая комбинация?Женское нижнее бельё?
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