«Ушел непобежденным»: как жил и чем болел Александр Масляков — видео

Он пришел на телевизионный кастинг в 1964 году и сразу стал ведущим КВН. Когда в 1972 году программу закрыли, Александр Васильевич не покинул телевидение — вел другие программы. А в 80-х зрители вновь услышали знаменитое: «Мы начинаем КВН». С тех пор и до 2022 года Масляков был бессменным ведущим передачи. Он получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и дал путевку в мир шоу-бизнеса многим известным сейчас комикам.