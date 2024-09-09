Расплата за успех: пять главных красоток России, чья карьера закончилась трагедией

Красотки, которые пережили настоящий кошмар Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Далеко не всегда признание и слава приносят счастье. Иногда корона королевы красоты и заветный титул оборачиваются трагедией. Рассказываем истории девушек, которые пошли на конкурс за лучшей жизнью, но судьба распорядилась иначе.

Юлия Лемигова — последняя «Мисс СССР»

Юля Лемигова родилась в 1972 году в семье советского офицера и с детства загорелась мечтой — стать известной на весь мир и прорваться через железный занавес. Ради своей цели она с малых лет продавала интуристам сувениры у московских гостиниц, пытаясь накопить на билет в Париж.

Взрослея, Юлия становилась всё привлекательней и умело этим пользовалась. В конце 1980-х на обворожительную девушку обратил внимание режиссер Александр Стефанович. Знаменитый ухажер помог ей попасть на на работу в модельное агентство Idols International и позаботился о том, чтобы в 1990 году Юлия попала на конкурсы «Московская красавица» и «Мисс СССР».

Звание самой красивой девушки страны Лемиговой завоевать не удалось: жюри присудили ей второе место. Но после поражения девушке крупно повезло: соперница, получившая титул «Мисс СССР», нарушила условия контракта и не смогла полететь на конкурс «Мисс Вселенная» в Лас-Вегас. Так что от страны отправилась Юлия.

Юля Лемигова на конкурсе «Мисс Вселенная» Источник: Мы из СССР / Vk.com











Оказавшись за границей, Юлия начала успешную карьеру модели: из США она перебралась в заветный Париж, начала сниматься в рекламе и открыла свой салон красоты.

В 1997 году девушка закрутила роман с французским банкиром Эдуардом Стерном. Вскоре красавица забеременела. Когда мужчина узнал о том, что станет отцом, он бросил ради звездной любовницы семью. Роман продлился недолго: Стерн ушел от Юлии, но согласился содержать ребенка.

Источник: Мгновения прошлого / Vk.com











В конце 1999 года у Юлии родился сын Максимилиан. Но в пятимесячном возрасте малыш при странных обстоятельствах скончался от повреждения внутренних органов. Лемигова стала главной подозреваемой, и полиция отправила ее в тюрьму. Там российская красавица провела несколько месяцев, прежде чем стало известно о ее невиновности — в результате расследования выяснилось, что убийство ребенка организовала бывшая жена Стерна, который не нужны были лишние наследники.

После трагедии Юлия Лемигова ушла в тень. Через пять лет погиб и Эдуард Стерн — банкира убила в постели очередная любовница. После этого «Мисс СССР» прозвали «Черной вдовой». Сейчас Лемигова проживает за границей и занимается бизнесом.

Александра Петрова — «Мисс Россия» 1996-го

Саша Петрова родилась в Чебоксарах в 1980 году и мечтала о заветной короне с детства. В 14 лет она начала ходить в школу моды и постоянно участвовала в региональных конкурсах красоты, одерживая одну победу за другой. В 1996 году на конкурсе «Мисс Россия» 16-летняя Саша обошла всех сверстниц и стала самой красивой девушкой страны.

Источник: Alexandra Petrova МИСС РОССИЯ / Vk.com











Став главной красавицей России, Александра Петрова превратилась в настоящую звезду. Девушку приглашали на телевидение, снимали в рекламе, а от предложений стать фотомоделью отбоя не было. Через год Саша победила в международном конкурсе «Мисс Модел Интернэшнл» и завоевала титул «Человек года».

Но в 1998 году у Александры Петровой началась череда неудач. Сначала менеджер девушки погиб при загадочных обстоятельствах, а затем королева красоты проиграла на конкурсах «Мисс Евразия» и «Мисс Вселенная». Красавице по-прежнему предлагали работу, но ее не устраивали условия. Например, Александра отказалась от щедрого контракта с агентством Ford Model, потому что ее попросили похудеть и коротко постричься.

Источник: Alexandra Petrova МИСС РОССИЯ / Vk.com











В итоге девушке пришлось уехать из Москвы в родные Чебоксары. Там красавица начала встречаться с криминальным авторитетом Константином Чувилиным. Этот роман закончился для «Мисс России» трагедией.

Источник: Alexandra Petrova МИСС РОССИЯ / Vk.com











16 февраля 2000 года Александра и Константин вместе со своим другом возвращались домой. В подъезде, у двери в квартиру, их поджидал мужчина с пистолетом. Киллер расстрелял троицу и скрылся. Девушку пытались спасти врачи, но она погибла в карете скорой, не дожив до своего двадцатилетия два дня. Убийцу так и не нашли.

Источник: Alexandra Petrova МИСС РОССИЯ / Vk.com











Светлана Котова — финалистка «Мисс Россия» 1996-го

Светлана Котова 1989 года рождения — еще одна участница конкурса «Мисс Россия» 1996 года. Девушка вышла в финал вместе с Александрой Петровой, но корону так и не получила. Но упущенное первое место не помешало ей подписать контракт с агентством Red Stars и построить успешную модельную карьеру.

Источник: History of Mafia from USSR / Vk.com











Однажды в клубе красавица познакомилась с приятным молодым человеком. Мужчина оказался при деньгах и покорил Светлану. Так девушка начала встречаться с известным в девяностых киллером Александром Солоником.

Когда киллер сбежал от бандитов в Грецию, Светлана Котова стала регулярно его навещать. Встречи проходили как в сказке: охапки роз, красивая вилла на берегу — о чём можно еще мечтать? Но однажды романтический вечер резко прервали приехавшие из России бандиты.

Источник: Криминальная Россия / Vk.com











В феврале 1997 года погибшего Солоника нашли на свалке. 22-летнюю красавицу отыскали лишь спустя три месяца — тело девушки бандиты упаковали в чемодан и зарыли в окрестностях Афин.

Анна Малова — «Мисс Россия» 1998-го

Анна Малова родилась в 1972 году в Ярославле и попала на свой первый конкурс красоты в 20 лет. Девушка поборолась за первое место на сцене Supermodel of the World, но заветного титула так и не получила.

В следующем году удача повернулась к ней лицом: Анна выиграла титул «Мисс Вологда», после чего ее пригласили на всероссийский конкурс. Девушка согласилась и заняла второе место, став второй красоткой России в 1993 году.

Источник: Сплетники / YouTube.com











С этого момента карьера модели пошла в году: девушка начала участвовать в конкурсах красоты по всему миру и переехала во Флориду. Там Анна Малова познакомилась с Дональдом Трампом, а уже через год поселилась в небоскребе Trump Tower на Манхэттене.

В 1998 году Анна Малова всё же получила заветную корону «Мисс Россия» со второй попытки, попала в десятку лучших на конкурсе «Мисс Вселенная», стала лицом многих американских рекламных компаний и вела жизнь светской львицы.

Источник: LAYNA / X.com











Казалось, что у Анны Маловой идеальная жизнь, но всё испортила наркозависимость. В 2010 году на красотку пожаловалась ее психотерапевт: «Мисс Россия» воровала у врача рецептурные бланки, чтобы ей продавали наркотики. Тогда Малова отделалась штрафом, но спустя всего пару месяцев вновь оказалась в руках полиции из-за воровства.

Суд отправил красотку на принудительное лечение, но в клинике Анна буянила и затеяла драку, за что попала в тюрьму.

Спустя два года Анна Малова вышла на свободу. Из-за шумихи в прессе женщина с трудом нашла работу в салоне красоты. О былой славе она не вспоминает, а любые вопросы журналистов игнорирует, оставив прошлое позади.

Элеонора Кондратюк — финалистка «Мисс Сочи» 1998-го

Элеонора Кондратюк родилась в 1980 году в Краснодарском крае. В 18 лет она только начинала свою карьеру в мире моды. Девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Сочи», где заняла третье место и получила приз зрительских симпатий.

Источник: В честь Элеоноры Кондратюк / Vk.com











После конкурса на девушку положил глаз бизнесмен Рубен Григорян.

— Одним апрельским днем мне перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый, более чем двухметрового роста человек и, стесняясь, запинаясь, предложил познакомиться, — вспоминала Элеонора в своих мемуарах. — Я отказалась. Общие знакомые рассказали, он пользуется дурной славой — деньги добывает каким-то нечестным путем.

Источник: В честь Элеоноры Кондратюк / Vk.com











Предприниматель затаил обиду на красавицу и решил расправиться с ней. Григорян нанял трех исполнителей, которые 2 сентября 1999 года облили лицо Элеоноры серной кислотой.

— Это была ни на что не похожая, мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая, разъедающая, жгучая боль! С каждой секундой она становилась всё сильнее и сильнее, всё глубже вонзаясь в тело, — писала Элеонора. — Всё, что могли сделать врачи, — только вводить обезболивающие препараты, в остальном они были бессильны.

Медики считали, что у девушки практически нет шансов спастись, но Элеонора продолжала бороться. Девушка пережила более 200 операций в России и за границей.

Источник: В честь Элеоноры Кондратюк / Vk.com











Трагедия не сломала жизнь Элеоноры: она написала книгу «Я выбрала жизнь», отучилась на психолога и сейчас работает по профессии. Наладилась и личная жизнь бывшей модели: через общих знакомых она познакомилась с ученым-генетиком, с которым сейчас живет в счастливом браке.