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Культура Умер Александр Масляков онлайн-трансляция Умер президент КВН Александр Масляков: онлайн-репортаж

Умер президент КВН Александр Масляков: онлайн-репортаж

Телеведущему было 82 года

775
16 комментариев

На 83-м году жизни умер телеведущий и президент КВН Александр Масляков.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут увековечить память Александра Маслякова. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников сказал, что со смертью главы КВН «ушла целая эпоха».

— Очень жалко, что это произошло. Ушла целая эпоха. Благодаря Александру Васильевичу было взращено больше число талантливых ребят. Приношу свои соболезнования семье Александра Васильевича. Это невосполнимая утрата для всех нас, — написал он.

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева поблагодарила Александар Маслякова за то, что он создал вселенную КВН.

— Знаете, наверное, я та, кто я есть отчасти благодаря этому человеку. Я с 9-ти лет играю в КВН. С 9-ти лет мечтала попасть к нему. В 2007 впервые увидела вживую и оцепенела. Такой энергетики я в жизни не встречала ни у кого. Очень рада, что довелось поиграть, когда Игру вел именно Он. Через какое-то время я начала работать и видеться с ним часто и, о боги, он знал, как меня зовут!

Для квнщиков это всегда было большой гордостью. Все мои друзья, моя работа, мои умения — благодаря КВНу и этому, действительно Великому, человеку. Столько лет держать такую махину в своих руках, быть в центре юмористической вселенной, вырастить по сути юмористическое ТВ в нашей стране — я не знаю как он это смог, — написала она в Telegram-канале.

Еще раз спасибо за все. Листаю ленту своих друзей и вижу только благодарности. Все мы есть друг у друга, потому что мы все хотели попасть к Нему. И как сказал Сос Плиев: вы сейчас в самой Высшей Лиге, Александр Васильевич

Ксения Корнева выложила фотографию с Александром Масляковым

Юлий Гусман - об Александре Маслякове

В разговоре с MSK1.RU бессменный ведущий КВН и лучший друг Маслякова Юлий Гусман назвал коллегу самым выдающимся телеведущим и душой Клуба весёлых и находчивых.

— Его любила вся страна и все русскоязычные люди на земле. Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник, — сказал Гусман.

По словам Гусмана, Масляков известен благодаря выступлениям на экранах, но еще он был «замечательным и удивительным мужем».

— Немного банально так говорить, потому что его и его талант не вернуть. Но остались тысячи записей его проектов. И я думаю, что он останется абсолютной звездой как на экране, так и на небосклоне нашей отечественной культуры.

Гусман выразил соболезнования супруге Маслякова Светлане, его родным и близким: «Это огромное несчастье, которое всем предстоит пережить».

Бывший участник КВН «Уральские пельмени» и актер кино Сергей Светлаков выразил свои соболезнования.

— Большая утрата…этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились, спасибо и вечная память, — написал Светлаков.

От инженера до телеведущего: биография Александра Маслякова

Александр Масляков родился он в 1941 году в Свердловске. Его отец Василий был летчиком, штурманом и участником Великой Отечественной войны. Сначала семья жила в Ленинграде, но потом была эвакуирована на Урал. По дороге в Свердловск и родился Александр. Его мама Зинаида доехала с новорожденным до Челябинска, где жили их родственники. Именно там прошло детство маленького Саши.

— Если говорить, что меня связывает с Екатеринбургом, тут история такая. Началась война, отец ушел на фронт, а мама с будущим мной и близкими родственниками поехала в эвакуацию на Урал. И вот в Свердловске я и родился. Так что с этим городом у меня «коренные» связи, — рассказывал Александр Масляков в интервью E1.RU.

После окончания войны семья проживала в Баку, Кутаиси, а затем и в Москве. Еще будучи студентом четвертого курса энергетического факультета Московского института инженеров транспорта, Масляков начал работать на телевидении. По своей основной профессии Александр Васильевич проработал всего год и шесть дней. А в конце 90-х телеведущий создал творческое объединение «АМиК» (Александр Масляков и компания), которое дало билет в будущее многим известным сегодня личностям: Сергею Светлакову, Гарику Харламову, Михаилу Галустяну, Павлу Воле и другим.

Чем болел телеведущий

Telegram-каналы Mash и Shot сообщали, что телеведущий боролся с раком легкого. По их данным, у Александра Маслякова была неоперабельная опухоль, которую обнаружили после того, как он переболел COVID-19 зимой 2022 года. С того времени телеведущий прекратил вести телеигру КВН.

О смерти руководителя КВН сообщили представители клуба. Они выразили свои соболезнования.

— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить, — говорится в сообщении.

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КВН Смерть Александр Масляков Телеведущий
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Комментарии
16
Бессонница
8 сентября 2024, 23:47
Все там будем.
Гость
8 сентября 2024, 23:31
Жаль что сын не в отца и игру не потянул увы !
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