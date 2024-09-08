Умер президент КВН Александр Масляков: онлайн-репортаж

— Знаете, наверное, я та, кто я есть отчасти благодаря этому человеку. Я с 9-ти лет играю в КВН. С 9-ти лет мечтала попасть к нему. В 2007 впервые увидела вживую и оцепенела. Такой энергетики я в жизни не встречала ни у кого. Очень рада, что довелось поиграть, когда Игру вел именно Он. Через какое-то время я начала работать и видеться с ним часто и, о боги, он знал, как меня зовут!