«Всё, что она делает, мне нравится». Павел Деревянко рассказал о своей новой избраннице Зое, семье и дочках

Павел Деревянко уверен, что новый сериал удивит зрителя Источник: Наталья Бурухина











Недавно в Нижнем Новгороде завершились съемки комедийного сериала «Три сестры» с отсылками к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова. Главную роль в сериале сыграет Лариса Гузеева, молодого бойфренда ее героини — Павел Деревянко. Нашим коллегам из NN.RU посчастливилось побывать на съемочной площадке проекта, понаблюдать за процессом создания сериала и пообщаться с одним из самых популярных актеров российского кинематографа, Павлом Деревянко. Он признался нам, что если бы не стал в свое время звездой экрана, то нашел бы свое призвание в медицине.

— Почему вы согласились принять участие в съемках сериала «Три сестры» — привлек сценарий?

— Компания «Медиаслово», которая занимается съемками, — мои большие друзья. Я с ними сотрудничаю уже много лет, хорошо знаю команду — Данилу Шарапова, Митю Орлова. Как-то так повелось, что я участвовал в очень многих проектах этой компании. Ну и потом, у меня достаточно забавный персонаж, массажист Никита. Массажиста я еще не играл, и когда меня раньше спрашивали, чем бы я занимался, если бы не своей профессией, я понимал, что пошел бы дальше, чем массаж — я бы людей лечил, и именно руками. Я очень чувствую людей.

— Друзья и приятели говорили, что у вас хорошая энергетика. Они себя после этого хорошо чувствовали?

— Да, и это были, в основном, приятельницы…

— Чем, на ваш взгляд, сериал удивит зрителя?

— Не могу пока не могу раскрывать карты, нужно дождаться выхода проекта. Но скажу, насколько хорош актерский ансамбль, насколько хороша наша режиссер Маруся Трубникова — это ее первый подобный проект. Но думаю, что сериал удивит оригинальностью, все-таки известную историю переписали на современный лад.

— Чеховское и сериальное «В Москву! В Москву!» — насколько вам близко? Понятно, что киноиндустрия, именитые театры сосредоточены в столице. Но вы много разъезжаете по стране, видите провинциальные города — мелькала где-нибудь мысль: «Эх, здесь бы жить»?

— «В Москве, в Москве!» Я обожаю свой родной город Таганрог, очень люблю туда ездить. Но постоянно жить и работать хотел бы только в Москве. Причем больше нигде вообще, ни в одном городе мира. Я во многих странах побывал, в том числе и в Америке, во многих штатах, но в Москве всё равно лучше.

Во время съемок Источник: Наталья Бурухина











— Некоторое время назад вы приобрели участок на Алтае — он останется для вас местом отдыха?

— Я надеюсь, останется. Это история матери моих детей, Дарьи Анатольевны. В свое время именно она хотела этого, когда у нас были близкие отношения. У нас и сейчас прекрасные отношения, волшебные. Но сейчас у меня есть любимая моя Зоечка, привет ей большой, сейчас в Москве меня ждет… Тогда Даша просто всё это скреативила. Приехала на Алтай, взяла всё в свои руки. Ну а я, естественно, материальные вопросы как мужчина закрыл. А теперь там дом, да. В новом доме я еще не был. Они сейчас как раз там — Даша и дочки. Алтай — место действительно безумной энергетики и красоты, чистоты воздуха, прекрасных людей, силы, спокойствия. Здорово, что у нас появилось там свое место силы. Даша еще хочет открыть там свое дело — будет печь хлеб. Надеюсь, всё у нее получится.

Источник: Городские порталы

— Какую роль вам очень хотелось бы сыграть? Не считаете ли вы, что в российском кинематографе сейчас некий сценарный кризис?

— Да, у нас присутствует сценарный кризис. Но какие-то проекты, правда, выстреливают. Время от времени получается удачно поработать с талантливым драматургом. Но в основном сценарии оставляют желать лучшего…

Я был бы не против сыграть даже маньяка. Несколько лет назад мне захотелось играть негодяев, «бэд гаев», так скажем. И у меня немножко получается это делать. В основном персонажи, конечно, со штампом комедийных «отклонений». А хочется сыграть полноценных плохих ребят…

Собственно, у меня вот этот год прекрасный! Я уже сыграл одного беса в фильме «Бес попутал». Три дня назад у нас был последний съемочный день в этом проекте. И зимой у нас будет еще один «Бес», насколько я понимаю. И он будет совсем уже жесткий. Хочется много сделать очень и в разных жанрах поработать. И так же много прекрасных, добрых образов еще сыграть.

Съемки проходили в последние дни жаркого лета Источник: Наталья Бурухина











— А вы не суеверный человек, не боитесь играть нечистую силу?

— В том-то и дело, что я не суеверный, и это хорошо. Если ты не боишься что-то делать и входить в непривычный образ, то пробуй, ничего тебе за это и не будет. Всё абсолютно в нашей голове, в наших руках, всё дело в нас.

— Ваши дочки — творческие личности или, может быть, наоборот, проявляют склонность к точным наукам?

— Старшая, Варвара, как хотела, так и продолжает хотеть быть кулинаром, поваром. Она собирается учиться во Франции, в лучшей кулинарной школе мира. Младшая, Саша, увлеклась графическим дизайном. Я ей подарил планшет с функцией рисования. И она делает разные презентации, постоянно какие-то упаковки рисует. Мне нравится, что они в достаточно юном возрасте уже испытывают интерес к какой-то профессиональной деятельности.

Дети актера увлекаются кулинарией и графическим дизайном Источник: Наталья Бурухина











— Ваша новая возлюбленная Зоя Фуць — дизайнер одежды. Насколько вам самому важно следовать модным трендам? Самый дорогой костюм, который вы приобретали, — когда и по какому случаю?

— В последнее время я часто забираю костюмы и какие-то рубашки, брюки, обувь с рекламных съемок или иных проектов. Так что давненько ничего новенького не покупал.

А что касается моей прекрасной Зои, у нее очень крутой вкус. Мне очень нравится то, что она делает: играет ли музыку (она и диджеить может очень хорошо), разрабатывает ли одежду, занимается ли едой — она и готовит хорошо! Всё, что она делает, мне нравится. Я думаю, у Зои впереди большое будущее.

Дату выхода сериала пока не анонсируют Источник: Наталья Бурухина











— Съемки — довольно изнуряющий процесс. Что вам помогает держать прекрасную физическую форму?

— Я не фанат спортзала, и я много ем — чем больше, тем лучше. Просто природа вместе с родителями подарила мне такое хорошее тело. Отзывчивое! Стоит потренироваться два-три-четыре раза, и можно месяц ничего не делать. Я вот не тренировался уже больше месяца, а тем не менее (демонстрирует бицепс. — Прим. авт.).

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