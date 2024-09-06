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В Новосибирске отменили премьеру фильма про уральского поэта

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Культура «Ждем решение продюсеров»: в Новосибирске отменили премьеру фильма про уральского поэта — причина

«Ждем решение продюсеров»: в Новосибирске отменили премьеру фильма про уральского поэта — причина

Спецпоказ картины про Бориса Рыжего должен был пройти в ближайшие дни

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5 комментариев

Спецпоказ фильма про Бориса Рыжего отменили

В Новосибирске спецпоказ фильма «Рыжий» (18+), который должен был пройти в кинотеатре «Победа» 7 сентября, не состоится. Об этом сказано в группе центра культуры и отдыха во «ВКонтакте».

— Дорогие зрители и гости «Победы», спецпоказ фильма «Рыжий» 7 сентября не состоится по независящим от нас причинам, — сказано в сообщении. — О возможной дате переноса показа картины Семена Серзина мы обязательно сообщим. Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Как сообщают наши коллеги из E1.RU, кроме Новосибирска, премьеру отменили и в других городах: Москве, Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.

Корреспонденты связались с режиссером картины Семеном Серзиным. Пока он воздержался от комментариев и не знает, пройдет ли премьера фильма 12 сентября

Представитель кинотеатра «Пионер» рассказал, что стало причиной отмены.

— К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые. Пока что пришлось перенести те показы, которые должны были пройти в выходные. В понедельник у нас, скорее всего, будет новое объявление, — рассказали телеграм-каналу «E1. Афиша» в сети кинотеатров.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске, позже переехал в Екатеринбург. В сентябре 2020 года на Вторчермете возле дома, где семья Рыжих прожила 11 лет, установили информационный знак с портретом Бориса Рыжего. Прочитайте также истории из жизни легендарного поэта.

В середине августа Новосибирске отменили концерт музыканта Ramil. Исполнитель заявил, что на него «навели порчу».

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

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Борис Рыжий Поэт Фильм Премьера Новосибирск Кинотеатр Победа
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Комментарии
6
Гость
6 сентября 2024, 21:46
Эта Победа кинозалы я туда перестал ходить как открыли в 2008 г. Галерею. Роял парк. Сибирский молл.
Гость
6 сентября 2024, 21:55
Вот и кончилось лето — как тихо оно шелестело на прощанье листвой. Потому и стою оробело в голом сквере моем, на засыпанной снегом дорожке, по колено в любви и тоске. Подожди хоть немножко, хоть немного, прошу. Я еще не успел оглядеться и прижаться щекой. Потому и хватаюсь за сердце, что не видел цветов твоих синих, и желтых, и алых — не срывал их в бою комарином, в руках не держал их. Думал все, что успею еще, добегу и успею, На последней пустой электричке доеду, успею. Оказалось, что я опоздал. Оказалось иначе. Потому и за сердце держусь я. И видимо, плача: «Все могло быть иначе, неделю назад оглянись я — и цветы и, не знаю, такие зеленые, листья»
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