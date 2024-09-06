«Ждем решение продюсеров»: в Новосибирске отменили премьеру фильма про уральского поэта — причина

Спецпоказ фильма про Бориса Рыжего отменили Источник: kinopoisk.ru











В Новосибирске спецпоказ фильма «Рыжий» (18+), который должен был пройти в кинотеатре «Победа» 7 сентября, не состоится. Об этом сказано в группе центра культуры и отдыха во «ВКонтакте».

— Дорогие зрители и гости «Победы», спецпоказ фильма «Рыжий» 7 сентября не состоится по независящим от нас причинам, — сказано в сообщении. — О возможной дате переноса показа картины Семена Серзина мы обязательно сообщим. Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Как сообщают наши коллеги из E1.RU, кроме Новосибирска, премьеру отменили и в других городах: Москве, Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.

Корреспонденты связались с режиссером картины Семеном Серзиным. Пока он воздержался от комментариев и не знает, пройдет ли премьера фильма 12 сентября



Представитель кинотеатра «Пионер» рассказал, что стало причиной отмены.

— К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые. Пока что пришлось перенести те показы, которые должны были пройти в выходные. В понедельник у нас, скорее всего, будет новое объявление, — рассказали телеграм-каналу «E1. Афиша» в сети кинотеатров.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске, позже переехал в Екатеринбург. В сентябре 2020 года на Вторчермете возле дома, где семья Рыжих прожила 11 лет, установили информационный знак с портретом Бориса Рыжего. Прочитайте также истории из жизни легендарного поэта.