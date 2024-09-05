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Культура Развлечения «Показали меня такой „оторвой“»: певица Татьяна Иванова о своем образе в сериале «Комбинация»(16+)

«Показали меня такой „оторвой“»: певица Татьяна Иванова о своем образе в сериале «Комбинация»(16+)

Солистка рассказала о том, насколько произведение соответствует действительности

876
5 комментариев

Татьяна Иванова и исполнительница ее роли Елизавета Базыкина на премьере сериала в Москве

В одном из популярных платных стриминговых сервисов вышел пилотный выпуск сериала «Комбинация»(16+). Произведение посвящено эпохе конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда саратовская группа «Комбинация» обрела настоящую популярность в СССР и затем в независимой России.

Одна из участниц группы, Татьяна Иванова, 3 сентября побывала на премьере сериала в одном из кинотеатров Москвы. В своем телеграм-канале она опубликовала впечатления от просмотра:

— Вчера доехала всё-таки на премьеру! Несмотря на то, что заклинило спину. Зато весь вечер ходила с идеальной осанкой, — написала певица. На вопрос подписчика, какие у нее ощущения от просмотра, певица ответила:

— Ощущение параллельной реальности. Странно видеть «себя» на экране.

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Наши саратовские коллеги из 164.RU тоже уже посмотрели первую серию, но оставлять много спойлеров не стали. Подробности — в их материале.

Скажем только, что Татьяна Иванова (ее играет актриса Елизавета Базыкина) показана как девушка своенравная и достаточно агрессивная. Она много курит и ругается матом. Молодой композитор Виталий Окороков (Владимир Канухин) и только что уволившийся из милиции начинающий продюсер Александр Шишинин (Никита Кологривый) встречают ее на дискотеке прогулочного теплохода «Волга-2».

Корреспондент 164.RU связался с Татьяной Ивановой и решил узнать ее впечатления от сериала, насколько он достоверно передал вайб той эпохи.

— Насколько в вас «попала» первая серия «Комбинации»?

— Во-первых, это художественный фильм, а не документальное кино. Поэтому, безусловно, какие-то попадания есть, какие-то прямо точные, отдельные моменты, ну а где-то были режиссерские моменты. Это всё-таки художественная история. Ну много чего соответствует действительности.

Фотография молодых участниц группы «Комбинация»

Встреча спустя много лет. Russian girls всё же задорные

— А что прямо точно попало, как это происходило на самом деле? Какие сцены?

— Ну не знаю прямо так сразу. Видеоряд Саратова точно попал. Потому что снимали в таких локациях, что прямо то самое время [и ничего не изменилось]. Мне тяжело объективно анализировать, потому что я с другой точки зрения смотрю. Не просто как зритель, а как участник тех событий. Конечно, я сравниваю, как было на самом деле, что получилось из этой истории. Я считаю, что она получилась интересной.

— Был ли уже тогда теплоход «Волга-2» с дискотекой? И насколько он был популярным?

— Конечно, был! Много было таких корабликов, и они по Волге ходили. Место было достаточно популярным.

— Правда ли, что вы были такой «оторвой», как показано в сериале, и что дрались на дискотеках?

— Драки на дискотеках были, но я во всех, прямо в каждой, конечно же, не участвовала. Но да, были драки, но в этом ничего такого удивительного не было в то время абсолютно. Показали меня такой «оторвой»… Не могу сказать, что я была настолько «пацанка» такая. Но что-то есть [похожее на реальность].

До этого интервью с Татьяной Ивановой делали наши коллеги из NN.RU.

ПО ТЕМЕ
Саратов Группа Комбинация Сериал Комбинация Татьяна Иванова Премьера фильма
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Комментарии
5
Гость
5 сентября 2024, 18:44
АК не уставал повторять: все женское бытие на уровне ее плоти всегда сопряжено с бесстыдством. глупость лживость развратность ничего другого в бабе нет
Гость
5 сентября 2024, 19:05
Это не "оторва". Это отвратительное зрелище. Про комбинации и прочие детали женского гардероба лучше вообще помолчать.
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