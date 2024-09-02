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Культура Потеряли багаж, и наехал самокатчик. Как Орнелла Мути путешествовала по России

Потеряли багаж, и наехал самокатчик. Как Орнелла Мути путешествовала по России

Звезда «Укрощения строптивого» (12+) прилетала в Санкт-Петербург на открытие выставки художника Никаса Сафронова

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9 комментариев

Вернисаж прошел в Инженерном корпусе Петропавловской крепости. Никас Сафронов назвал выставку «Большая Любовь к Петербургу» и пригласил Орнеллу Мути. Корреспонденты «Фонтанки» следовали за итальянской гостьей по пятам.

Сафронов и Мути давно знакомы

Актриса рассказала, что в Петербурге не впервые и, вернувшись, не разочаровалась в городе. С Никасом Сафроновым Мути дружит давно.

— Я немного расстроена, что не говорю на русском, потому что с таким другом можно было бы много говорить и понимать, — улыбнулась актриса.

Кажется, Орнелла Мути чувствовала себя счастливой в Петербурге

Никас Сафронов провел экскурсию по выставке. Показал портреты Никиты Михалкова, патриарха Кирилла, основателя Telegram Павла Дурова, виды Флоренции и Венеции. У картины, написанной в стиле супрематизм, художник остановился:

— Вы знаете «Черный квадрат» Малевича? — спросил он у Мути.

Четкого ответа не получил, но пояснил, что на картине изображена гармония — в виде кусочка неба.

Под конец экскурсии Сафронов подарил Мути ее портрет, где она в юности, на фоне белого цветка. Актриса посчитала, что похожа на себя — даже родинку на носу Сафронов не забыл. Картину Мути увезла с собой в Италию.

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На открытии выступил актер Михаил Боярский. Он исполнил знаменитую песню про мушкетеров, добавив в припев имя итальянской актрисы.

Между тем, не успев оказаться в России, Орнелла Мути, почти что уподобилась героям комедии «Невероятные приключения итальянцев в России».

Едва прилетев в Северную столицу, Мути вышла из аэропорта без багажа. «Фонтанке» стало известно, что ценные вещи потеряли в аэропорту Стамбула, где у актрисы была пересадка.

В чемодане лежал раритет: платок Chanel, в котором Мути познакомилась с легендарным Сальвадором Дали. По словам сына Никаса Сафронова, тоже художника, Луки Затравкина, актриса взяла платок специально для того, чтобы быть в нем на открытии выставки. Также, по данным Telegram-канала Mash, были еще и платья, подаренные Джордио Армани, и сумка Valentino.

— Багажа нет. Это печально. Но, с другой стороны, она приехала не совсем налегке. У нее [вещей] на три дня, на каждый по одному чемодану, — рассказал журналисту «Фонтанки» сын Сафронова.

Позже пресс-служба Пулково сообщила: «ожидается прибытие багажа рейсом из Стамбула».

Позже, когда актриса уже разместилась в отеле, а потом вышла из него, ее чуть не сбил самокатчик. Видео инцидента опубликовал портал 78.RU.

К счастью, это был ребенок, поэтому Орнелла Мути лишь улыбнулась.

Орнелла Мути в начале июля 2024 года в Москве

Орнелла Мути часто летает в Петербург. И это неспроста. Там родились ее дедушка и бабушка.

Актриса неоднократно говорила о желании получить российский паспорт. В начале феврале 2022 года Мути сообщила ТАСС, что учит русский язык и постепенно собирает необходимые документы, но «многое упирается в сложности итальянской бюрократии».

В 2019-м итальянская дива получила в Италии условный срок и штраф за то, что предоставила фальшивую медсправку и пропустила спектакль. Актриса сделала это для того, чтобы слетать в Петербург — на благотворительный ужин в Ледовом дворце с участием российского президента Владимира Путина.

Кстати, зачастила в Россию и дочь Орнеллы Мути. 49-летняя Найке Ривелли — тоже актриса.

Найке Ривелли как две капли воды похожа на мать

Она прилетала в Москву на Неделю моды и, как рассказывал портал MSK1.RU, участвовала в показах. Ходила по подиуму вместе с российскими актрисами.

Орнелла Мути (настоящее имя — Франческа Романа Ривелли) появилась на свет 9 марта 1955 года (69 лет) в Риме. Дед и бабушка родом из Санкт-Петербурга. Оттуда они переехали в Эстонию, и там родилась мать — Илзе Рената Краузе. Отцом стал журналист из Неаполя.

Орнелле было 15 лет, когда она дебютировала в фильме «Самая красивая жена» (16+). Российскому зрителю больше всего известна по ленте «Укрощение строптивого» (12+). Актриса признавалась многим СМИ, что роман с партнером по картине — Адриано Челентано — у нее был. Снималась с Аленом Делоном в фильме «Любовь Свана» (18+), в ленте Григория Чухрая «Жизнь прекрасна» (16+), где сыграла главную героиню Марию.

В 2008 году запустила собственную ювелирную линию, есть бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и Алматы. В 2016 году снялась в клипе Александра Реввы «Как Челентано». В том же году купила квартиру в Москве. Владелица недвижимости в Италии, Франции и Монако, где живет с 1994 года. Была замужем три раза: за итальянским актером Алессио Орано и двумя бизнесменами — Фредерико Фачинетти и Фабрисом Керерве. У Мути две дочери, сын и внук.

Кадр из фильма «Укрощение строптивого» (12+)

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Никас Сафронов Орнелла Мути
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Комментарии
9
Татьяна 53
2 сентября 2024, 20:35
Я не заметила большого сходства между матерью и дочкой
Гость
2 сентября 2024, 20:36
В политике она ничего не понимает.
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