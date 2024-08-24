«Допевала в крови». Татьяна Иванова рассказала о концертах в 90-е и сериале про группу «Комбинация»

Татьяна Иванова: «Бритые товарищи были для меня нормой жизни!» Источник: Наталья Бурухина











Уже в сентябре на онлайн-платформе выйдет сериал о популярной в 90-е «Комбинации». Группа и сегодня гастролирует. Ее солистка — Татьяна Иванова. Она сменила на этом «посту» Алену Апину, которая начала сольную карьеру. Татьяна исполняет частично новый репертуар. NN.RU пообщался с ней и узнал о многих секретах «комбинашек».

«Комбинация» — символ 90-х. Интерес к этой неоднозначной эпохе не угасает, вот и решили снять сериал о группе, которая была популярна тогда. Проект выйдет на онлайн-платформе. Режиссер — Никита Власов (фильм «Мажор в Сочи» (18+), сериал «Лада Голд» (18+)). В центре внимания, конечно, «Комбинация». Зритель увидит историю группы, которую создал бывший сотрудник милиции Александр Шишинин. После рождения дочери он решает круто изменить судьбу и начинает продюсировать музыкальный коллектив — первую в СССР поп-группу, состоящую только из девушек. В сотрудничестве с композитором Виталием Окороковым подбирает солисток буквально на улицах Саратова. Девчонки в ярких нарядах поют про красивую жизнь, заграничных принцев и советский дефицит — и мгновенно завоевывают сердца. Шишинин снимает наивные, но запоминающиеся клипы, и «Комбинация» «выстреливает» на всю страну. Но, как водится, за внешним блеском скрываются тяжелые испытания — как для самих солисток группы, так и для их продюсера, которого однажды находят убитым… Легендарная экс-солистка «Комбинации», певица Алена Апина, играет в сериале эпизодическую роль и обижена на продюсеров картины, так как ее не позвали в команду консультантов.

«В 90-е творилась жуть какая-то!»

— Татьяна, вы с режиссером сериала «Комбинация» Никитой Власовым проговаривали детали, которые помогут лучше передать атмосферу 90-х?



— Знаете, я особо не вникала в эти детали, то есть не настаивала на каких-то моментах. Я, естественно, читала сценарий, консультировала создателей, что-то меня спрашивали, какие-то истории рассказывала из жизни своей и страны, из жизни коллектива. А по атмосфере — нет, не говорили, потому что все-таки это художественное кино, поэтому я в данном вопросе положилась на режиссера.



— В свое время вы рассказывали, как вам и другим девчонкам из «Комбинации» приходилось ради эффектных нарядов «расшивать занавески бусинами»…



— И по нашим нарядам в сериале все более чем прекрасно. Слава богу, теперь расшивали всё уже профессиональные костюмеры. Наряды порадуют!



— А какую-то вещь с тех времен вы сохранили для себя? Просто на память или как талисман.

— Как талисман ничего не храню. Но горжусь тем (это действительно факт!), что мой концертный костюм висит в саратовском краеведческом музее! Так что, если я вдруг заскучаю по своим прежним образам, могу пойти и посмотреть на него!



— Вы говорили, что из всех сериалов о 90-х смотрели только «Бригаду», потому что и сама тема, и «картинка» того времени слишком тяжелые...



— Вру, еще «Бандитский Петербург»! И на этом все. И «Бандитский Петербург», и «Бригада» для меня как документальные фильмы. Вот как всё было, так всё и показали! Весь этот ужас, весь этот кошмар, эти голодные и бандитские годы — там вообще творилась жуть какая-то.



— Казалось бы, с молодыми девчонками-певицами в ту пору могло случиться всё что угодно: и на частных вечеринках с «братками», и на концертах с разудалой, не всегда трезвой публикой. Что вас хранило от неприятностей?



— Во-первых, то, что я родилась и выросла в Заводском районе Саратова, там на самой окраине был рабочий поселок Комсомольский. Жуткое место. Туда днем люди боялись приезжать, чтобы не огрести случайно люлей. Дружила я с такими же бритыми товарищами — других друзей не было, поскольку вокруг были исключительно такие люди. И, наверное, поэтому для меня ничего страшного не происходило. Для меня это была норма жизни. Ничего удивительного не было: я ездила по стране и видела таких же людей в малиновых пиджаках. Для меня они были обычные, нестрашные. Наверное, поэтому неприятностей и не происходило. А, во-вторых, слава богу, язык всегда был на месте. В обиду не привыкла себя давать с детских лет. Отбривались все, кто вздумал приставать, только в путь!



— И чиновники?



— Конечно! А чем они лучше? Все посылались в космос, да и все!



— Историю с гастролей можете припомнить?



— Могу — историю моей «везучести» прекрасной! Наверное, год 89-й или 90-й был. Тогда привлекали к охране концертов солдат внутренних войск. В процессе концерта они тоже радовались, естественно, и приплясывали, потому что любимые же песни поются. И от избытка чувств кидали шапки на сцену. Вот такая тяжелая солдатская шапка попала по моему микрофону и разбила мне в кровь губы! Я, окровавленная, допевала песню. Было вообще потрясающее зрелище!



— Было в 90-е что-то, по чему вы до сих пор скучаете и хотели бы взять в наши дни?



— Там, конечно, было много и хорошего. Прежде всего, то, что я была молода и хороша собой, мои 17 лет, начало «Комбинации»… Папа с мамой молодые… А больше ни по чему сильно не скучаю.

Источник: Наталья Бурухина, Никита Егоров

«При слове "блогер" у меня дергается глаз...»

— Можете раскрыть секреты сохранения хорошей формы?



— Назвать, конечно, могу. Надо найти хорошего пластического хирурга. Точка! На этом всё!



— А спортзал?



— Нет, конечно. Побойтесь бога. Это не про меня история. Я, разумеется, занимаюсь спортом по мере сил. Опять же только из-за того, что это уже нужно. Просто, когда женщина достигает определенного возраста, надо двигаться. Если не будешь двигаться, не будешь ходить. А ходить хочется!



— Модные диеты соблюдаете?



— Это тоже не про меня. Жареная картошка — вот это про меня! Может, она и сказывается на фигуре. Но у меня плюс-минус пять кило «гуляют», и я вообще на это внимание не обращаю.



— Согласны ли вы с утверждением, что человечество помолодело? Даже статья такая выходила «Сорок — это новые двадцать». И в таком случае, как вы ощущаете свои «тридцать»? Появились ли в последнее время увлечения, которых даже от себя не ожидали?

— С определением возраста у меня вообще проблемы большие… Я, чтобы вспомнить, сколько мне лет, спрашиваю с утра, какой сейчас год. Чтобы год рождения из этой даты вычесть… Я считаю, что да, возраст — это просто цифры! Если ты чувствуешь себя на 30 — значит, тебе 30! Хотя бывают такие дни, когда чувствуешь себя на 60… Чего я от себя не ожидала? Например, что мне будет доставлять удовольствие копание в саду. У меня, слава богу, огорода нет. Огород есть у родителей на даче — вот там я вкалываю, как рабсила: перекопать, прополоть, полить… А у меня растут, например, розы, и я их с удовольствием культивирую. И плодовые деревья. Я научилась варить яблочный сок!



Из необычных хобби попробовала, например, плавание на сапе. Первый и последний раз на нём плавала! Много вы знаете людей, которые, плавая на сапе, разбили вдрызг колени? А просто нужно слушать инструктаж внимательно, и исполнять то, что говорит инструктор, и самодеятельностью не заниматься. Оказывается, можно на воде убиться насмерть практически!



— Вы — человек соцсетей? Есть у вас любимые блогеры, на которых вы подписаны?

— Я, когда слышу слово «блогер», глаз дергаться начинает. Просто деваться некуда, сколько у нас развелось блогеров. Поэтому любимых у меня среди них нет. Я читаю новостные паблики в основном. Ну или про котов, или кулинарные блоги, или про цветочки.



— Есть в интернете психолог Вероника Степанова, она делает разборы звезд, говорит про их фобии, патологии. А героев ей подсказывают аудитория, подписчики. Вы не боитесь однажды попасть под такой разбор?

