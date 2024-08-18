Скончался актер Ален Делон

Скончался французский актер Ален Делон. Об этом сообщает агентство AFP.
Ему было 88 лет.
Последние годы Алена Делона были наполнены физическими мучениями. У артиста была болезнь Альцгеймера и рак — диффузная лимфома. В 2019 году он пережил двойной инсульт. Делон не раз заявлял, что эвтаназия — лучшее решение для него.
Ален Делон родился в южном пригороде Париже — коммуне Со. После службы в армии он какое-то время работал официантом в столице Франции, но эта роль пришлась ему не по душе.
— Администратор, метрдотель, старший официант — все они орали на меня, рядового официанта. Человеку с моим характером принять эту лакейскую должность было непросто, — рассказывал однажды Ален Делон.
Тогда по совету друзей будущий актер стал околачивать пороги кинорежиссеров, но те отказывали ему один за другим, объясняя это тем, что Делон «слишком красив», и что эта красота помешает ему построить карьеру.
Однако бесконечные отказы не остановили Алена Делона. Он решил любой ценой добиться своей цели, и в результате стал кинозвездой и секс-символом сразу дву десятилетий — он особенно блистал на экране и покорял сурдца зрителей в 1960-х — 1980-х годах.
Наибольшую известность ему принесли фильмы «На ярком солнце» (12+), «Рокко и его братья» (18+), «Леопард» (0+), «Чёрный тюльпан» (12+).
Ален Делон — номинант на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант», обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история», офицер ордена Почётного легиона.
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