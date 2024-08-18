Скончался актер Ален Делон

Последние годы Алена Делона были наполнены физическими мучениями Источник: кадр из фильма «С новым годом, Мамы!» (16+), реж. Артём Аксёненко, Сарик Андреасян, Антон Борматов, Enjoy Movies, 2012











Скончался французский актер Ален Делон. Об этом сообщает агентство AFP.

Ему было 88 лет.

Последние годы Алена Делона были наполнены физическими мучениями. У артиста была болезнь Альцгеймера и рак — диффузная лимфома. В 2019 году он пережил двойной инсульт. Делон не раз заявлял, что эвтаназия — лучшее решение для него.

Ален Делон родился в южном пригороде Париже — коммуне Со. После службы в армии он какое-то время работал официантом в столице Франции, но эта роль пришлась ему не по душе.

— Администратор, метрдотель, старший официант — все они орали на меня, рядового официанта. Человеку с моим характером принять эту лакейскую должность было непросто, — рассказывал однажды Ален Делон.

Тогда по совету друзей будущий актер стал околачивать пороги кинорежиссеров, но те отказывали ему один за другим, объясняя это тем, что Делон «слишком красив», и что эта красота помешает ему построить карьеру.

Однако бесконечные отказы не остановили Алена Делона. Он решил любой ценой добиться своей цели, и в результате стал кинозвездой и секс-символом сразу дву десятилетий — он особенно блистал на экране и покорял сурдца зрителей в 1960-х — 1980-х годах.

Наибольшую известность ему принесли фильмы «На ярком солнце» (12+), «Рокко и его братья» (18+), «Леопард» (0+), «Чёрный тюльпан» (12+).

Ален Делон — номинант на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант», обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история», офицер ордена Почётного легиона.