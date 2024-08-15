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Культура Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников работает над сериалом о Москве

Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников работает над сериалом о Москве

Он также рассказал о продолжении нашумевшей криминальной драмы

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4 комментария
Автор сериала «Слово пацана» (18+) Жора Крыжовников анонсировал новый сериал о Москве

Режиссер Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин. — Прим. ред.) вспомнил о нашумевшем криминальном сериале, а также рассказал о том, что снимает сериал о Москве. Об этом MSK1.RU стало известно на пресс-конференции, посвященной Московской международной неделе кино. Она стартует 23 августа. До 28-го числа на разных площадках столицы будут бесплатно показывать российские и зарубежные картины.

Режиссер признался, что для него стал неожиданностью интерес школьников к криминальной драме:

— Мне казалось, что это [«Слово пацана»] аттракцион для людей 40+, которые помнят то время. Думал, поностальгируем, повспоминаем и разойдемся. Не получилось.

Также Жора Крыжовников рассказал о том, что ему по душе советская архитектура в стиле брутализма, и до сих пор, проезжая разные локации в Москве, он задумывается о том, что там можно было бы снимать «Слово пацана». Между тем, над продолжением криминальной драмы режиссер не работает, он трудится над новым сериалом о столице в 1989 году — «Москва слезам не верит».

— Это все исчезающая фактура. Долго ищешь объекты и, как только они попадаются, думаешь: «О, вот, сохранилось. Как здорово!» Хотя это что-то старое, ужасное, разваливающееся. Но включается профессиональная деформация, — говорит он. — Мы так привыкли к тому, что вокруг происходит, даже жалуемся. И я был жалобщиком на то, что происходит с программой «Моя улица», когда они ремонтируют и ремонтируют. Но когда смотришь на фотографиях на Москву 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, — понимаешь, что произошло.

И как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме.

При этом Крыжовников отметил, что в Москве создаются кинокластеры с необходимыми декорациями, поэтому для создания фильмов нужно приезжать в столицу.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в Московской международной неделе кино примут участие представители 47 стран, как «дружественных», так и «недружественных»:

— Мы видим интерес компаний, которые хотят, чтобы мы снимали у них. А они, наоборот, готовы приезжать сюда. Этот опыт уже показал результаты, когда индийские кинокомпании снимали тут фильм. Так появляются возможности продвигать наш город.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин

Директор «Фонда Кино» Федор Соснов отметил, что в России стали снимать больше фильмов и появится еще больше контента, который привлечет зрителей.

— У нас нет дефицита ни в чем: ни в экранном времени в кинотеатрах, ни на онлайн-платформах. Сейчас светлый период, когда мы смело идем вперед, — заявил Соснов.

Директор «Фонда Кино» Федор Соснов

ПО ТЕМЕ
Жора Крыжовников Слово пацана Московская международная неделя кино Департамент культуры Москвы Фурсин Фильмы
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Комментарии
4
Гость
15 августа 2024, 22:23
Не смотрел
Гость
15 августа 2024, 22:26
ого, а я работаю в лахте за 15 р
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