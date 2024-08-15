НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

вос.

 744мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,01
EUR 100,31

СРОЧНО

Как необычно отдохнуть на реке в Новосибирске

Сотни незаконных гаражей
Подслушано в чатах родителей
Массово уволились из Толмачёво
Жизнь как в кино
Как в Сибири копируют Европу
Где учатся отличники
Узнаете ядовитый гриб?
Опасный Новосибирск
НГС в Telegram
Культура тест Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

13 вопросов, на которые не каждый найдет ответ

24 374
45 комментариев
В 2024 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 62 года

За 28 лет Виктор Цой успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы натворить и за пару сотен лет. Сегодня исполняется 34 года со дня смерти музыканта, артиста и лидера группы «Кино». И мы решили вспомнить некоторые факты из его биографии и немного истории его музыкального коллектива. Из всего этого получился тест на 13 вопросов. Проверьте, на сколько из них вы сможете ответить.

ТЕСТПройден 297 раз
1 / 13
До появления «Кино» Виктор Цой играл на басу в этой панк-группе
  • «Цыганята и Я с Ильича»
  • «Автоматические удовлетворители»
  • «Промышленная архитектура»
  • «Кооператив ништяк»
2 / 13
А вообще группа «Кино» образовалась из участников этих двух ленинградских групп
  • «АВИА» и «The Крыша»
  • «Петля Нестерова» и «Банда четырех»
  • «Бесполезные советы» и «Проходной двор»
  • «Палата № 6» и «Пилигрим»
3 / 13
Может, еще и первое название группы «Кино» вспомните?
  • «Немного солнца в холодной воде»
  • «Знаки препинания»
  • «Гарин и гиперболоиды»
  • «Нирвана»
4 / 13
А как всё-таки появилось название «Кино»?
  • Благодаря вывеске на кинотеатре
  • Это аббревиатура: Красивые, Интересные, Новаторские, Обворожительные
  • От фразы «Важнейшим из искусств для нас является кино»
  • Мало кто знает, но это Виктор Цой придумал фразу «Кино, вино и домино». Соответственно, название «Кино» именно отсюда
5 / 13
Как называется первая песня, которую написал Виктор Цой?
  • «Время есть, а денег нет»
  • «Вася любит диско»
  • «Электричка»
  • «Я хочу быть кочегаром»
6 / 13
Почему дебютный альбом «45» так называется?
  • В честь 45-летия отца Виктора Цоя
  • Это общее время звучания альбома
  • В общей сложности в песнях альбома использовано 45 слов
  • Изначально в него хотели включить 45 треков
7 / 13
Как называется первый электрический альбом группы «Кино»?
  • «46»
  • «Это не любовь»
  • «Начальник Камчатки»
  • «Ночь»
8 / 13
В какой из этих видеоигр звучат песни группы «Кино»?
  • «Ядерный титбит»
  • Metro Exodus
  • Need for Speed: Most Wanted
  • «Петька и Василий Иванович спасают галактику»
9 / 13
Кто из этих музыкантов посвятил Виктору Цою целый альбом?
  • Группа «Ю-Питер» посвятила Виктору Цою альбом «Имя рек»
  • Это альбом «Кукушка» группы «Пилот»
  • U2 и альбом Songs of Experience
  • Группа «Алиса» и альбом «Пульс хранителя дверей лабиринта»
10 / 13
В 2012 году была выпущена эта памятная монета с изображением Виктора Цоя.
  • 25 индонезийских рупий
  • 25 российских рублей
  • 50 кубинских песо
  • 10 фиджийских долларов
11 / 13
Что случилось с Виктором Цоем на съемках фильма «Асса»?
  • Познакомился со своей последней любовью — Наталией Разлоговой
  • Впервые попробовал кокос
  • Научился играть на аккордеоне
  • Сломал ключицу
12 / 13
Что произошло с Цоем после фильма «Игла»?
  • Впал в депрессию
  • За ночь написал альбом «Группа крови»
  • Его признали лучшим актером 1989 года по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран».
  • Бросил работу в кочегарке
13 / 13
Какая сцена в «Игле» далась Виктору Цою особенно трудно?
  • Сцена драки: бить пришлось по-настоящему
  • Сцена в больнице, где его герой Моро говорит: «Слушай, он что, тебя трахает? А, че молчишь?»
  • Финальная сцена, где Моро бьют ножом

ПО ТЕМЕ
Виктор Цой Музыка Кино Тест Юбилей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
45
238620951
21 июня 2022, 11:01
Я хоть и слушаю Кино всю жизнь, но понятия не имею в какой видеоигре звучат песни группы «Кино» и кто выпустил памятную монету ! Меня интересует вопрос: приезжала ли когда нибудь группа Кино в полном составе в Новосибирск? Цой отдельно приезжал и не раз, а вся группа была?
Обозреватель
21 июня 2022, 14:07
Кино заслушано до дыр, но мне абсолютно пофиг какая песня была первой и кто на ком женился, поэтому вопросы для любителей сплетен.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Даник,28

Vlad_mir,54

Olesya,35

Kate,44

Ya,41

Александр,24

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление