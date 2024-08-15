Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

За 28 лет Виктор Цой успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы натворить и за пару сотен лет. Сегодня исполняется 34 года со дня смерти музыканта, артиста и лидера группы «Кино». И мы решили вспомнить некоторые факты из его биографии и немного истории его музыкального коллектива. Из всего этого получился тест на 13 вопросов. Проверьте, на сколько из них вы сможете ответить.

