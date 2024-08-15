Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

За 28 лет Виктор Цой успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы натворить и за пару сотен лет. Сегодня исполняется 34 года со дня смерти музыканта, артиста и лидера группы «Кино». И мы решили вспомнить некоторые факты из его биографии и немного истории его музыкального коллектива. Из всего этого получился тест на 13 вопросов. Проверьте, на сколько из них вы сможете ответить.
- «Цыганята и Я с Ильича»
- «Автоматические удовлетворители»
- «Промышленная архитектура»
- «Кооператив ништяк»
- «АВИА» и «The Крыша»
- «Петля Нестерова» и «Банда четырех»
- «Бесполезные советы» и «Проходной двор»
- «Палата № 6» и «Пилигрим»
- «Немного солнца в холодной воде»
- «Знаки препинания»
- «Гарин и гиперболоиды»
- «Нирвана»
- Благодаря вывеске на кинотеатре
- Это аббревиатура: Красивые, Интересные, Новаторские, Обворожительные
- От фразы «Важнейшим из искусств для нас является кино»
- Мало кто знает, но это Виктор Цой придумал фразу «Кино, вино и домино». Соответственно, название «Кино» именно отсюда
- «Время есть, а денег нет»
- «Вася любит диско»
- «Электричка»
- «Я хочу быть кочегаром»
- В честь 45-летия отца Виктора Цоя
- Это общее время звучания альбома
- В общей сложности в песнях альбома использовано 45 слов
- Изначально в него хотели включить 45 треков
- «46»
- «Это не любовь»
- «Начальник Камчатки»
- «Ночь»
- «Ядерный титбит»
- Metro Exodus
- Need for Speed: Most Wanted
- «Петька и Василий Иванович спасают галактику»
- Группа «Ю-Питер» посвятила Виктору Цою альбом «Имя рек»
- Это альбом «Кукушка» группы «Пилот»
- U2 и альбом Songs of Experience
- Группа «Алиса» и альбом «Пульс хранителя дверей лабиринта»
- 25 индонезийских рупий
- 25 российских рублей
- 50 кубинских песо
- 10 фиджийских долларов
- Познакомился со своей последней любовью — Наталией Разлоговой
- Впервые попробовал кокос
- Научился играть на аккордеоне
- Сломал ключицу
- Впал в депрессию
- За ночь написал альбом «Группа крови»
- Его признали лучшим актером 1989 года по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран».
- Бросил работу в кочегарке
- Сцена драки: бить пришлось по-настоящему
- Сцена в больнице, где его герой Моро говорит: «Слушай, он что, тебя трахает? А, че молчишь?»
- Финальная сцена, где Моро бьют ножом