«Ходили за ручку, все было романтично»: композитор группы «Комбинация» об отношениях с певицей Аленой Апиной

Виталий Окороков и Алена Апина общались довольно близко Источник: предоставлено героем публикации











Помните «Два кусочека колбаски», «Бухгалтера», «Ксюшу», «Американ бой»? В 90-х эти хиты группы «Комбинация» звучали из каждого утюга. А сочинил их Виталий Окороков. Не зря поэта и композитора называют советским и российским хитмейкером. 164.RU поговорил с ним о том, как создавалась «Комбинация», об отношениях с солисткой группы Аленой Апиной, и о том, для каких известных артистов сочинял песни.

— Вы родились в Саратове. Каким помните детство?

— Музыкантов в семье не было: мама — врач скорой помощи — приучала к тому, что я после школы тоже пойду в медицину. Отец — инженер, не спорил. Но в 10 лет я приехал в деревню к дяде, увидел в сельском клубе пианино и «пропал». Возвращаюсь, говорю: «Хочу заниматься музыкой!» Меня пугали тем, что стану «скоморохом», но в итоге сначала была музыкальная школа в Доме офицеров, потом музыкальное училище по классу фортепьяно. Там, кстати, я и познакомился с Аленой Апиной (популярная в 90-х певица. — Прим. ред.), в 15 лет она стала первокурсницей, а я учился курсом старше. Это была первая любовь: ходили за ручку, все было романтично.

Виталий Окороков никогда не мечтал писать эстрадные песни, но жизнь распорядилась иначе Источник: предоставлено героем публикации











— Когда появилась идея с группой «Комбинация»?



— В 1988 году. Мы познакомились с Александром Шишининым (основатель и продюсер группы «Комбинация». — Прим. ред.), ему было лет 25, а я оканчивал консерваторию. Тогда в Саратове был мощный рок-клуб, Шишинин продвигал свою группу, организовывал рок-фестивали, на одном из них я сидел в судейском жюри. Причем он на тот момент работал еще и сотрудником в ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. — Прим. ред.). Все закрутилось, когда он привез группу «Мираж» и говорит: «Давай свою женскую группу создадим», я говорю: «Давай».

— А вы тогда как свое будущее представляли?



— После консерватории — классическим: писать симфонии и оперы.



— Дело, наверное, неприбыльное?



— О деньгах тогда никто не думал. Ну вот привез Шишинин в Саратов «Мираж», и люди чуть ли не стулья ломали, с ума сходили, концерт был потрясающий. И он спросил: «Ну а ты? Не сможешь так песню написать, что ли?» Я ответил, что не знаю. А потом сел и написал: «Белый-белый вечер, белый снег». И стали искать исполнительниц.

Виталий Окороков носит мерч «Комбинации» Источник: предоставлено героем публикации











Дальше Шишинин нашел первую солистку группы «Комбинация» Татьяну Иванову. Увидел на улице и сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. Затем Окороков предложил спеть Апиной, хотя на тот момент они были в ссоре. Но та согласилась — заработок как-никак. Договорились поработать полгода, а потом пошло-поехало.

— Ездили по области, деревням, выступали в ДК. Песни записывали в ресторане на катушечный магнитофон, — вспоминает Окороков. — Это сейчас в студии можно остановиться на любом месте, что-то вырезать, перезаписать. А тогда, если что-то не так, все по новой. В один момент Шишинин сказал: «Надо двигаться дальше». Оказалось, в Волгограде будет большой концерт, продюсер которого — Сергей Лисовский, поют Сергей Минаев, Владимир Маркин. И вот мы едем, без письма, звонка, просто просим послушать. Сначала посмеялись, а потом Лисовский сказал: «Вечером выходите на концерт». И началось. Попали в обойму: сначала — в этот сборный концерт, затем поехали по стране, песни попали в радиоэфир. Слава пришла.

— Вы с «Комбинацией» катались?

— Нет, дома сидел. Я был домашним мальчиком, не тусовочным. Только ездил в Таллин, Прибалтику — интересно было. Вскоре перебрался в Москву, прошел стажировку в консерватории имени Чайковского у Тихона Хренникова. Параллельно работал с «Комбинацией», но после гибели Шишинина в 1993 году эта страница моей жизни закрылась.

Окороков пишет музыку для кино Источник: предоставлено героем публикации











Позже Виталий Окороков сотрудничал со многими эстрадными артистами: Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Александром Буйновым, Татьяной Овсиенко, Ириной Отиевой, Александром Серовым, Викой Цыгановой, группой «Лесоповал» — перечислять можно бесконечно. Долгое время был музыкальным продюсером певицы Екатерины Шавриной. Вся творческая жизнь, по его словам, промелькнула как мгновение. Осталось только книгу написать — предложения от издательств уже есть.

— Помню, как меня Маша Распутина прогоняла, — смеется он. — Я ей начал замечания делать, как песню исполнять. «Маш, — говорю, — здесь не так надо, а вот так». Она мне: «Ты кто, композитор? Деньги получил? Иди в ресторан, гуляй. Я все спою сама, а ты отдыхай».



Сегодня композитору ближе то, что всегда было по душе, — вечная классика, и создание музыки в кино.

Он работает над сериалом для Первого канала «Любовь Советского Союза» (12+) об актрисе Валентине Серовой и «Моментом истины» (18+) — это новая экранизация повести Владимира Богомолова «В августе 44-го...» (12+). В последней ленте снимается и актер Никита Кологривый. Он же сыграл Александра Шишинина в сериале «Комбинация» (18+), премьера которого запланирована на сентябрь.