«Они творили что-то идиотическое». Японский хореограф оказался в Сибири — он учит жуткому «танцу тьмы»

Сенсей из Японии, Кацура Кан, рассказал сибирякам об основателях буто, философии танца и своем впечатлении о Сибири Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Странные эмоции на лице, непонятные движения и пугающая музыка — нет, это не кадр из фильма ужасов или чего-то подобного. Это часть необычного для нас стиля танца — буто. Хореограф из Японии, сенсей Кацура Кан приехал в Новосибирск, чтобы познакомить жителей города с этим направлением. О прошедшей встрече, истории буто и мнении гостя о Сибири — в материале Арины Суворовой для НГС.



Встреча от первого лица

Обычно волнение накрывает меня только в самые ответственные моменты, когда я понимаю, что вот сейчас точно желательно не начудить, как это часто происходит. Поэтому до места назначения, центра «Сибирь-Хоккайдо», шла немного нервная и со взглядом «не трогайте меня, я очень серьезная».



Но все это быстренько куда-то улетело, как только я оказалась в здании, где должна была пройти лекция. Здесь всегда довольно спокойно: никто не носится по коридорам, люди переговариваются тихо, если хотят обсудить какой-то экспонат, спрятанный в одной из витрин местного музея.

Едва я успела дойти до нужного зала, прибыл гость из Японии — Кацура Кан. Первое действие от него — поклон, как и подобает. Я, хоть и имею девятилетний опыт занятий карате-до и не понаслышке знаю о важности поклонов, повторяю за ним, но как-то неуверенно. Ему рассказывают, кто я такая и зачем пришла, он много кивает и на японском подтверждает, что не против потом ответить на мои вопросы.

У меня не получилось занять место в первом ряду, поэтому любуемся, сидя сбоку и перемещаясь иногда по залу. Источник: Арина Суворова / NGS.RU











Началась встреча со слов Кацура Кана о его родине — городе Киото, где и начался его путь в буто. Там же он обучался в Университете буддизма на факультете японской литературы.



Затем сенсей попросил своего ученика из Москвы, Бориса, представить нам искусство буто. И это было очень странно — в хорошем смысле. Кимоно, веер, пение и танец, который сложно понять в силу того, что не знаешь ничего о нем и его истории, — все это вызывало странную улыбку и множество вопросов.

Это еще довольно простой вариант танца Источник: Арина Суворова / NGS.RU

Видимо, мы все сидели с эмоцией «что здесь происходит» на лице, потому что сенсей сразу спросил нас о познаниях в буто и о том, есть ли у нас какие-то вопросы уже сейчас. Как оказалось, есть, и приличное количество.

Танец тьмы

Буто (яп. 舞踏 — танец тьмы) — авангардный стиль современного танца. Он возник в Японии, но корнями уходит в немецкий экспрессионистский танец.



Основатель буто — Тацуми Хидзиката, который впервые представил свое провокационное шоу в 1959 году. Сооснователь — Кадзуо Оно, прославившийся в Европе благодаря сольному выступлению «Дань Аргентине» в 1977-м.



Именно с рассказа об этих двух первооткрывателях нового направления и начал лекцию Кацура Кан. По словам Кацура Кана, настоящее имя Тацуми Хидзиката — Кунио Йонеяма, родился он в округе Акита в северной Японии в многодетной семье. Как пишут в Интернете, он активно изучал чечетку, джаз, фламенко, балет и тот самый немецкий экспрессивный танец.

На подход к буто повлияла старшая сестра Тацуми Хидзикаты — в этом искусстве перед ним почему-то всплывал ее образ. Но к созданию нового направления в танце его подтолкнул ученик русского хореографа.



Тацуми Хидзиката Источник: vocidellopera.com / Эйко Хосоэ











— В старшей школе он увидел интересный танец на сцене — это был пионер японского танца модерн Баку Иссии, который учился также у русского преподавателя фламенко в Токио. Но это был такой серьезный человек, этот русский, что Баку от него убежал и поехал в Германию, — рассказал Кацура Кан.



Некоторые элементы буто как раз и взялись из нового немецкого танца — модерна. В качестве примера гость из Японии приводит основательницу этого направления — Мэри Вигман. У ее японских учеников занимался второй представитель буто — Кадзуо Оно.

Кадзуо Оно Источник: theguardian.com / Эйко Хосоэ











О нем Кацура Кан рассказал не так много. Родился он на острове Хоккайдо, учился в спортивном колледже и какое-то время преподавал физическую культуру. Его первые танцевальные уроки проходили у Баку Иссии и Такая Эгути, который тоже обучался у Мэри Вигман.

Тацуми Хидзиката и Кадзуо Оно вместе проработали с 1959 по 1986 год. Первый был хореографом, второй — танцовщиком. Но на формирование буто влияли и люди из других творческих сфер: например, художники.

— До появления буто в Японии уже происходил взрыв авангарда. Одна из японских художественных ассоциаций, Гутай, была в топе изобразительного искусства. Например, один из ее представителей — художник, который не хотел рисовать на холсте, Кадзуо Сирага, — сказал Кацура Кан.



Кадзуо Сирага известен своими абстрактными картинами или так называемой «росписью ног». Он наносил масляную краску сначала на бумагу, а затем на холст ногами.



— Многие представители того времени делали что-то абсолютно идиотическое. Например, Сабуро Мураками всегда прорывался через какие-то листы и холсты. То, что он делает, относится к области перформанса. Выглядит глупо, но тридцать лет подряд и после тридцати лет он продолжал делать это и стал легендой, — объяснил сенсей.

Мэри, Вигамн, Кадзуо Сирага, Сабуро Мураками — не единственные, кто оказал влияние на основателей буто. Но они упоминаются чаще всего. Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Кацура Кан после показа видео спрашивает: в чем была цель этих действий? И тут же сам отвечает: никакой философии не было — они стремились сделать то, что никто еще не делал.



— И вот в 1959 году перед зрителями появляется буто. Это было выступление Тацуми Хидзикаты и Йошито Оно. Зрителей было столько же, сколько и здесь, была темная сцена и странные звуки. Один держит в руках курицу и практически убивает ее — примерно 80% людей сразу же ушли. Это понравилось только представителям авангарда, потому что они никогда не видели ничего подобного, — сказал Кацура Кан.



По его словам, все, что потом происходило, было совершенно идиотической работой. Люди пытались постоянно делать что-то новое.



Философия постфактум

Если залезть в Интернет (куда же без него) и загуглить «буто», перед вами появится множество сайтов с информацией об этом танце. На них обязательно будут и целые абзацы, посвященные наличию философии у этого направления.



— Однажды австралийское телевидение приехало в Японию и собирало интервью у танцоров и мастеров. Они спросили у Тацуми Хидзикаты, есть ли в буто какая-то философия, а он ответил: никакой философии нет. Но, возможно, она вырастет позже, — объяснил Кацура Кан.



И, кажется, она действительно выросла. Какой-то конкретной формулировки найти не получается. Одни пишут, что это способ самовыражения, другие — что это способ слияния с природой. Вариантов множество, и, может, так и должно быть: чтобы каждый воспринимал буто по-своему.



В любом случае сенсей Кацура Кан говорит, что точной формулировки нет. Так что представим себя философами и поразмышляем над великой миссией буто самостоятельно.

Мне кажется, если бы у сенсея было больше времени, то он точно добавил бы что-то еще, о чем мы бы с вами поразмышляли Источник: Арина Суворова / NGS.RU











А я пока спрошу у сенсея: буто — для всех? Поддается ли этот танец россиянам?



— Буто собирает вокруг себя тех людей, у которых есть внутренний вопрос по отношению к бытию человеческому и бытию танца. Поэтому, люди, у которых эти вопросы неразрешенные, приходят в это направление. И, возвращаясь к вопросу разницы стилей Тацуми Хидзикаты и Кадзуо Оно, необходимо заметить: Оно на протяжении всей своей деятельности был ближе к импровизации. Оба этих артиста экспериментировали с пластическим искусством. И если Оно продолжил экспериментировать, то Хадзиката разрабатывал из накопленного опыта некую форму, — объяснил Кацура Кан корреспонденту НГС.



«Сибирь — это что-то истинное»

Японский хореограф не впервые в России, побывал во многих городах, поэтому, конечно, интересно было узнать его мнение о Сибири и Новосибирске.



— Я здесь только второй день. Если судить по первому взгляду, то Санкт-Петербург — это что-то светлое и связанное с искусством, Москва — что-то тяжелое из-за сосредоточения политики и бизнеса, Екатеринбург — что-то про танец. А Новосибирск пока сложно оценить. Но я слышал, что тут много талантливых танцоров, и развит драматический театр, — ответил Кацура Кан.



Он добавил, что по первому впечатлению атмосфера в Новосибирске — это именно атмосфера русского города. Можно сказать, в хорошем смысле типичного.



— Мне очень интересна Сибирь. Мне кажется, именно здесь я могу прочувствовать русскую культуру и дух России. Потому что Москва и Санкт-Петербург — это что-то ближе к Европе, а Сибирь — это что-то истинное, показательное. Именно здесь мне бы хотелось поближе познакомиться с людьми, — признался Кацура Кан в беседе с НГС.



По словам замдиректора центра туристских и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» Людмилы Мироновой, этот интерес взаимен. Более того, говорит она, что-то необычное у нас может расцвести. Поэтому и такой странный, на первый взгляд, танец как буто совсем не отпугнет сибирскую публику. Скорее, наоборот — привлечет и даже чему-то научит.

— Русская ментальность какая — мы во всем ищем сакральный смысл. Японская культура же очень физиологичная. Японцы всегда говорят: не надо искать глубокий смысл там, где его может не быть. Он у каждого свой, и ни один мастер самым сокровенным не поделится. Но смысл может быть в движениях, когда не сознание влияет на тело, а тело на сознание. Наверное, именно этому и можно поучиться на танцах буто: понимать телом, — сказала Людмила Миронова.



Помимо лекции, сенсей Кацура Кан проведет в Новосибирске мастер-класс — он запланирован в культурном центре «Юность» на 2 августа.

Ранее мы рассказывали про Кою Акава — японский танцовщик выступает в новосибирском балете. Правда, конечно, в классическом жанре.