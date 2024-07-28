Еще одна идея на выходные: арт-фестиваль «Тужи» пройдет в Забайкалье

Второй фестиваль современного искусства «Тужи Арт» (12+) пройдет 3 и 4 августа в парке Тужи в Забайкалье. В этом году арт-объекты представят художник, скульптор, живописец из Воронежа Иван Горшков, мастер фигуративной живописи и скульптуры из Кирова Егор Плотников и художник из Нижнего Новгорода Владимир Чернышев.
Актриса и режиссер Алина Насибуллина и драматург Полина Коротыч покажут иммерсивный спектакль, созданный специально для фестиваля, а музыкант Петр Айду представит оперу на бурятском языке.
Первый фестиваль современного искусства «Тужи Арт» прошел год назад. Тогда свои работы готовили художники Ирина Кориная, Иван Плющ и Александр Повзнер. Зрителям представили иммерсивный спектакль, поставленный сценографом и режиссером, лауреатом «Золотой маски» Этель Иошпа и Анастасией Смирницкой, актрисой и режиссером.
Ленд-арт-парк «Тужи» расположен в 140 километрах от Читы. Парк основан в 2021 году художником и скульптором Даши Намдаковым рядом со своим родным селом при поддержке правительства Забайкальского края и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как Даши создает биеннале в глубинке, мы подробно рассказывали в прошлом году в большом интервью с художником.