Еще одна идея на выходные: арт-фестиваль «Тужи» пройдет в Забайкалье

Ленд-арт-парк «Тужи», основанный скульптором Даши Намдаковым, расположен в 140 километрах от Читы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Второй фестиваль современного искусства «Тужи Арт» (12+) пройдет 3 и 4 августа в парке Тужи в Забайкалье. В этом году арт-объекты представят художник, скульптор, живописец из Воронежа Иван Горшков, мастер фигуративной живописи и скульптуры из Кирова Егор Плотников и художник из Нижнего Новгорода Владимир Чернышев.

Актриса и режиссер Алина Насибуллина и драматург Полина Коротыч покажут иммерсивный спектакль, созданный специально для фестиваля, а музыкант Петр Айду представит оперу на бурятском языке.

Первый фестиваль современного искусства «Тужи Арт» прошел год назад. Тогда свои работы готовили художники Ирина Кориная, Иван Плющ и Александр Повзнер. Зрителям представили иммерсивный спектакль, поставленный сценографом и режиссером, лауреатом «Золотой маски» Этель Иошпа и Анастасией Смирницкой, актрисой и режиссером.

