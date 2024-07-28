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Культура подробности Еще одна идея на выходные: арт-фестиваль «Тужи» пройдет в Забайкалье

Еще одна идея на выходные: арт-фестиваль «Тужи» пройдет в Забайкалье

Огромный природный парк снова приютит любителей современного искусства

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Ленд-арт-парк «Тужи», основанный скульптором Даши Намдаковым, расположен в 140 километрах от Читы

Второй фестиваль современного искусства «Тужи Арт» (12+) пройдет 3 и 4 августа в парке Тужи в Забайкалье. В этом году арт-объекты представят художник, скульптор, живописец из Воронежа Иван Горшков, мастер фигуративной живописи и скульптуры из Кирова Егор Плотников и художник из Нижнего Новгорода Владимир Чернышев.

Актриса и режиссер Алина Насибуллина и драматург Полина Коротыч покажут иммерсивный спектакль, созданный специально для фестиваля, а музыкант Петр Айду представит оперу на бурятском языке.

Первый фестиваль современного искусства «Тужи Арт» прошел год назад. Тогда свои работы готовили художники Ирина Кориная, Иван Плющ и Александр Повзнер. Зрителям представили иммерсивный спектакль, поставленный сценографом и режиссером, лауреатом «Золотой маски» Этель Иошпа и Анастасией Смирницкой, актрисой и режиссером.

Ленд-арт-парк «Тужи» расположен в 140 километрах от Читы. Парк основан в 2021 году художником и скульптором Даши Намдаковым рядом со своим родным селом при поддержке правительства Забайкальского края и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как Даши создает биеннале в глубинке, мы подробно рассказывали в прошлом году в большом интервью с художником.

ПО ТЕМЕ
Чита Забайкальский край Тужи Арт Даши Намдаков Современное искусство Арт-фестиваль
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