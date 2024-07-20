НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

зап.

 740мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Газовики раскрыли новые детали ЧП на Линейной

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Разоблачили мифы об имплантах
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Культура От отчисленного студента-хулигана до секс-символа: история взлета Владимира Машкова

От отчисленного студента-хулигана до секс-символа: история взлета Владимира Машкова

Артист несколько лет возглавляет театр, основанный его учителем Олегом Табаковым

468
31 комментарий
Актеру уже 60, однако он продолжает активно работать без выходных

Брутальный красавец Владимир Машков — народный артист, режиссер, худрук «Табакерки», лауреат всевозможных премий. Родился в Туле, затем жил в Бишкеке, после этого — в Новокузнецке и Новосибирске, где и сделал свои первые актерские шаги. NGS42.RU рассказывает, как это было, а также о ролях, которые принесли известность.

Шальная юность

Владимир Машков родился в театральной семье, и в ранние годы ему довелось немало поездить по стране. Будущий актер появился на свет в 1963 году в Туле, вскоре семья переехала в столицу Киргизии Бишкек, а в начале 70-х мальчик вместе с родителями оказался в Новокузнецке.

В прошлом году Машков дал интервью NGS42.RU и ушел от ответа на вопрос о том, какой город считает родным.

— Родина для меня — Россия. Малых родин у меня много. Родился я в Туле, а всю сознательную молодую жизнь провел в Новокузнецке. Новокузнецк — это мое воспитание как человека. Это все части моей большой Родины, — говорил артист.

По воспоминаниям старшего брата, юному Володе непросто давалась учеба в южной столице Кузбасса. Из-за проблем с поведением пришлось поменять школу, а в восьмом классе его и вовсе подозревали в причастности к убийству девушки, тогда как он вместе со сверстниками случайно оказался рядом с квартирой, где нашли ее труп. К счастью, настоящего преступника тогда разыскали и все разрешилось благополучно.

В Новокузнецке мать и отец Машкова работали в театре кукол «Сказ». Наталья была главным режиссером, а Лев — актером. Сын много времени проводил в театре, ездил с родителями на гастроли, помогал устанавливать оборудование и декорации на сцене и по разным мелким вопросам. В «Сказе» случился и актерский дебют. Машков выступил в лагере перед детьми.

Актер неоднократно тепло отзывался о времени, проведенном в кукольном театре. Спустя много лет он помогал ему и фактически стал его куратором. Участвовал в организации крупных фестивалей кукольных театров в Новокузнецке и даже учредил собственную премию для начинающих талантливых актеров.

От биологии к актерскому делу

После школы в конце 70-х Машков уехал учиться в Новосибирск. Поступил в университет, на биологический факультет, однако, проучившись там всего год, перевелся в театральное училище. В 1984 году покинул и его. По одной из версий, отчислили за драку, по другой — за неудачный розыгрыш, сопровождавшийся сбором денег с абитуриентов якобы на ремонт училища.

И Машков отправился в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ. Там начал заниматься в мастерской народного артиста СССР Михаила Тарханова, но надолго не задержался и перешел на курс к Олегу Табакову. Машков быстро нашел с ним общий язык и параллельно с учебой стал выступать в Театре-студии Табакова. И тогда сыграл одну из своих самых известных ролей — Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» (16+).

К Владимиру Машкову непросто подобраться

Дебютом Машкова в кино считается роль в драме «Зеленый огонь козы» (12+). Фильм вышел в 1989 году. Там актер сыграл главного героя, которому исполняется 25 лет, и он вспоминает детство и переосмысливает настоящее. Популярным Машков стал в 94–95 годах, снявшись в фильмах «Лимита» (12+), «Подмосковные вечера» (16+) и «Американская дочь» (12+).

С тех пор посыпались предложения о съемках как из рога изобилия. Машков сыграл в «Статском советнике» (18+), «Кандагаре» (18+), «Дуэлянте» (18+), «Экипаже» (6+), «Движении вверх» (6+), «Вызове» (12+). Успешными стали и роли в сериалах, особенно в «Идиоте» (16+) и «Ликвидации» (18+).

Став известным российским актером, Машков несколько раз снимался в Голливуде, играл в основном «плохих русских». В послужном списке работы в картинах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (18+) с Томом Крузом, «В тылу врага» (18+) с Оуэном Уилсоном, «Американская рапсодия» (12+) со Скарлетт Йоханссон.

Чем занимается сейчас

В последние годы Машков снимается в кино реже, чем раньше, потому что много работы на руководящих постах.

В 2018 году после ухода из жизни Олега Табакова Машков возглавил его театр, получив должность художественного руководителя, а также одноименную театральную школу. В нее ежегодно набирают талантливых подростков со всей страны, для чего Машков лично приезжает в регионы на вступительные испытания.

Еще больше дел у актера стало с 2023 года, когда он получил пост председателя Союза театральных деятелей РФ. Вдобавок к этому в 2024-м Машкова утвердили в должности директора театра «Современник».

Актер не строит политическую карьеру, но далеким от этой сферы его назвать нельзя. В 2024 году перед выборами президента России он являлся сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина. А еще в 2018-м в преддверии выборов губернатора Кузбасса артист возглавлял общественный штаб Сергея Цивилева.

У Машкова не получается быть вне политики

Личная жизнь

Владимир Машков предпочитает не распространяться о семье и отношениях. Известно, что актер был четыре раза женат: на Елене Шевченко, Алене Хованской, Ксении Терентьевой и Оксане Шелест.

С первой супругой познакомился еще в юности, когда оба учились в Новосибирском театральном училище. Роман привел к студенческой свадьбе. Но после того, как Машков переехал в Москву, семья распалась.

Второй избранницей стала студентка школы-студии МХАТ Алена Хованская — Машков тогда уже был популярен. Однако долго эти отношения не продержались.

В конце 90-х на фестивале «Кинотавр» в Сочи Машков встретил модельера Ксению Терентьеву. Она поддерживала актера: занималась с ним английским перед съемками в США, помогала с костюмами. Влюбленные не только поженились, но и обвенчались. Однако брак продержался четыре года — и артист встретил американскую актрису украинского происхождения Оксану Шелест.

У нее уже был сын от предыдущего брака, и Машков усыновил его. Говорят, супруги давно расторгли брак, однако ни актер, ни Шелест слухи не комментируют.

За оправдание спецоперации и поддержку действующей власти Машков включен в санкционные списки ЕС, Швейцарии, Украины и других стран

В браке с Шевченко у Машкова родилась дочь — Мария. Ей 39 лет, она пошла по стопам отца и стала актрисой. Воспитывает двух девочек.

В 2022 году Мария Машкова, которая живет в США и имеет американское гражданство, публично высказалась против спецоперации на Украине. В одном из интервью она сообщила, что отец просил ее вернуться в Россию, извиниться за предательство и поддержать соотечественников. Сам Машков тему размолвки с дочерью не комментировал и в то же время многократно выступал за необходимость проведения СВО.

За оправдание спецоперации и поддержку действующей власти Машков включен в санкционные списки ЕС, Швейцарии, Украины и других стран.

Признание заслуг

На Кузбассе высоко оценили вклад Машкова в развитие культурной сферы и продвижение региона на разных уровнях. В 2023 году актеру присвоили звание почетного гражданина Новокузнецка.

Кроме того, родной для актера театр кукол «Сказ» с этого года носит его имя. А с 2019-го на фасаде одного из домов Новокузнецка красуется огромный граффити-портрет Машкова.

Граффити-портрет актера

ПО ТЕМЕ
Биография Актер Артист Владимир Машков Олег Табаков
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
20 июля 2024, 11:23
Продажный.
143779671
20 июля 2024, 11:32
Я бы сказал история падения
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Рекомендуем
Знакомства

Семён,33

Dmit_Ok,33

Андрей,49

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление