От отчисленного студента-хулигана до секс-символа: история взлета Владимира Машкова

Актеру уже 60, однако он продолжает активно работать без выходных Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Брутальный красавец Владимир Машков — народный артист, режиссер, худрук «Табакерки», лауреат всевозможных премий. Родился в Туле, затем жил в Бишкеке, после этого — в Новокузнецке и Новосибирске, где и сделал свои первые актерские шаги. NGS42.RU рассказывает, как это было, а также о ролях, которые принесли известность.

Шальная юность

Владимир Машков родился в театральной семье, и в ранние годы ему довелось немало поездить по стране. Будущий актер появился на свет в 1963 году в Туле, вскоре семья переехала в столицу Киргизии Бишкек, а в начале 70-х мальчик вместе с родителями оказался в Новокузнецке.

В прошлом году Машков дал интервью NGS42.RU и ушел от ответа на вопрос о том, какой город считает родным.

— Родина для меня — Россия. Малых родин у меня много. Родился я в Туле, а всю сознательную молодую жизнь провел в Новокузнецке. Новокузнецк — это мое воспитание как человека. Это все части моей большой Родины, — говорил артист.

По воспоминаниям старшего брата, юному Володе непросто давалась учеба в южной столице Кузбасса. Из-за проблем с поведением пришлось поменять школу, а в восьмом классе его и вовсе подозревали в причастности к убийству девушки, тогда как он вместе со сверстниками случайно оказался рядом с квартирой, где нашли ее труп. К счастью, настоящего преступника тогда разыскали и все разрешилось благополучно.

В Новокузнецке мать и отец Машкова работали в театре кукол «Сказ». Наталья была главным режиссером, а Лев — актером. Сын много времени проводил в театре, ездил с родителями на гастроли, помогал устанавливать оборудование и декорации на сцене и по разным мелким вопросам. В «Сказе» случился и актерский дебют. Машков выступил в лагере перед детьми.

Актер неоднократно тепло отзывался о времени, проведенном в кукольном театре. Спустя много лет он помогал ему и фактически стал его куратором. Участвовал в организации крупных фестивалей кукольных театров в Новокузнецке и даже учредил собственную премию для начинающих талантливых актеров.

От биологии к актерскому делу

После школы в конце 70-х Машков уехал учиться в Новосибирск. Поступил в университет, на биологический факультет, однако, проучившись там всего год, перевелся в театральное училище. В 1984 году покинул и его. По одной из версий, отчислили за драку, по другой — за неудачный розыгрыш, сопровождавшийся сбором денег с абитуриентов якобы на ремонт училища.

И Машков отправился в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ. Там начал заниматься в мастерской народного артиста СССР Михаила Тарханова, но надолго не задержался и перешел на курс к Олегу Табакову. Машков быстро нашел с ним общий язык и параллельно с учебой стал выступать в Театре-студии Табакова. И тогда сыграл одну из своих самых известных ролей — Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» (16+).

К Владимиру Машкову непросто подобраться Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Дебютом Машкова в кино считается роль в драме «Зеленый огонь козы» (12+). Фильм вышел в 1989 году. Там актер сыграл главного героя, которому исполняется 25 лет, и он вспоминает детство и переосмысливает настоящее. Популярным Машков стал в 94–95 годах, снявшись в фильмах «Лимита» (12+), «Подмосковные вечера» (16+) и «Американская дочь» (12+).

С тех пор посыпались предложения о съемках как из рога изобилия. Машков сыграл в «Статском советнике» (18+), «Кандагаре» (18+), «Дуэлянте» (18+), «Экипаже» (6+), «Движении вверх» (6+), «Вызове» (12+). Успешными стали и роли в сериалах, особенно в «Идиоте» (16+) и «Ликвидации» (18+).

Став известным российским актером, Машков несколько раз снимался в Голливуде, играл в основном «плохих русских». В послужном списке работы в картинах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (18+) с Томом Крузом, «В тылу врага» (18+) с Оуэном Уилсоном, «Американская рапсодия» (12+) со Скарлетт Йоханссон.

Чем занимается сейчас

В последние годы Машков снимается в кино реже, чем раньше, потому что много работы на руководящих постах.

В 2018 году после ухода из жизни Олега Табакова Машков возглавил его театр, получив должность художественного руководителя, а также одноименную театральную школу. В нее ежегодно набирают талантливых подростков со всей страны, для чего Машков лично приезжает в регионы на вступительные испытания.

Еще больше дел у актера стало с 2023 года, когда он получил пост председателя Союза театральных деятелей РФ. Вдобавок к этому в 2024-м Машкова утвердили в должности директора театра «Современник».

Актер не строит политическую карьеру, но далеким от этой сферы его назвать нельзя. В 2024 году перед выборами президента России он являлся сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина. А еще в 2018-м в преддверии выборов губернатора Кузбасса артист возглавлял общественный штаб Сергея Цивилева.

У Машкова не получается быть вне политики Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Личная жизнь

Владимир Машков предпочитает не распространяться о семье и отношениях. Известно, что актер был четыре раза женат: на Елене Шевченко, Алене Хованской, Ксении Терентьевой и Оксане Шелест.

С первой супругой познакомился еще в юности, когда оба учились в Новосибирском театральном училище. Роман привел к студенческой свадьбе. Но после того, как Машков переехал в Москву, семья распалась.

Второй избранницей стала студентка школы-студии МХАТ Алена Хованская — Машков тогда уже был популярен. Однако долго эти отношения не продержались.

В конце 90-х на фестивале «Кинотавр» в Сочи Машков встретил модельера Ксению Терентьеву. Она поддерживала актера: занималась с ним английским перед съемками в США, помогала с костюмами. Влюбленные не только поженились, но и обвенчались. Однако брак продержался четыре года — и артист встретил американскую актрису украинского происхождения Оксану Шелест.

У нее уже был сын от предыдущего брака, и Машков усыновил его. Говорят, супруги давно расторгли брак, однако ни актер, ни Шелест слухи не комментируют.

За оправдание спецоперации и поддержку действующей власти Машков включен в санкционные списки ЕС, Швейцарии, Украины и других стран Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В браке с Шевченко у Машкова родилась дочь — Мария. Ей 39 лет, она пошла по стопам отца и стала актрисой. Воспитывает двух девочек.



В 2022 году Мария Машкова, которая живет в США и имеет американское гражданство, публично высказалась против спецоперации на Украине. В одном из интервью она сообщила, что отец просил ее вернуться в Россию, извиниться за предательство и поддержать соотечественников. Сам Машков тему размолвки с дочерью не комментировал и в то же время многократно выступал за необходимость проведения СВО.



За оправдание спецоперации и поддержку действующей власти Машков включен в санкционные списки ЕС, Швейцарии, Украины и других стран.



Признание заслуг

На Кузбассе высоко оценили вклад Машкова в развитие культурной сферы и продвижение региона на разных уровнях. В 2023 году актеру присвоили звание почетного гражданина Новокузнецка.

Кроме того, родной для актера театр кукол «Сказ» с этого года носит его имя. А с 2019-го на фасаде одного из домов Новокузнецка красуется огромный граффити-портрет Машкова.