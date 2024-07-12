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Культура Соревнования, городские проблемы и милые животные: рассматриваем самые эффектные снимки НГС в День фотографа

Соревнования, городские проблемы и милые животные: рассматриваем самые эффектные снимки НГС в День фотографа

Кадры сделали Александр Ощепков и Андрей Бортко

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На фото — лошади, которые служат в конной полиции. НГС писал репортаж об этом подразделении

12 июля отмечают день фотографа. Этот праздник посвящен людям, чья работа — запечатлевать важные события и красоту окружающего мира. К празднику НГС составил подборку из 10 снимков наших фотокорреспондентов — Александра Ощепкова и Андрея Бортко.

Один из впечатляющих кадров удалось сделать в сентябре 2022 года, когда на околоземную орбиту вывели корабль «К. Э. Циолковский». Ракета пролетела над Новосибирской областью, оставив за собой яркий след.

Тот случай, когда фото — просто космос

Летом 2023 года в Новосибирске прошел чемпионат по мотогонкам. На мотодроме ДОСААФ состоялся финал командного чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги. Александру Ощепкову удалось запечатлеть это событие.

На трассе выступали команды из Тольятти, Октябрьска, Стерлитамака, Краснокамска, Балаково и Новосибирска

12 сентября 2023 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в поле в Новосибирской области. Борт летел из Сочи в Омск.

Самолет до сих пор стоит в поле

17 января 2024 года на левом берегу Новосибирска произошел прорыв на теплотрассе. По улицам города потекла горячая вода. Горожанам помог местный грузчик Рза Рзаев. Снимок с героем стал очень популярным, например, фотография попала на страницы одного из британских изданий.

Красный туман — не результат художественной обработки, а пар, подсвеченный отблеском мигалок

Весной 2024 года журналистка НГС Анна Скок рассказала в материале о соседстве с грызунами. На улице Трудовой живут крысы, которые беспокоят жильцов ближайших домов. Судя по снимкам с места, у грызунов очень насыщенная жизнь.

Наблюдать за жизнью большой крысиной семьи местные жители могут каждый день

В июне 2023 года прошли пятидневные военные сборы для 10-классников в селе Медведское. Ночью школьники спали на матрасах, а днем тренировались.

Одновременно с военными сборами в школе проходила летняя смена детского лагеря

В апреле в новосибирском НИИ авиации показали, как испытывается корпус будущего импортозамещенного самолета «Суперджет». Это российский узкофюзеляжный ближнемагистральный самолет, разработка которого началась еще в начале 2000-х годов.

Так выглядит корпус «Суперджета» на испытательном стенде

В апреле корреспонденты НГС посетили окрестности Мертвого озера, которое находится недалеко от Новосибирска. Водоем окружают таблички с предупреждениями о радиоактивности, но дачников это не смущает — совсем недалеко находится СНТ.

В окрестностях озера удалось запечатлеть скора на фоне ярко-голубого неба

5 мая 2024 года в Вознесенском кафедральном соборе прошла пасхальная служба, которую проводил митрополит Никодим. Андрей Бортко побывал на пасхальном крестном ходе и запечатлел его яркие события.

Пасхальную службу проводил митрополит Никодим

Этой весной в Новосибирске у нового ЛДС прошел ежегодный полумарафон «Забег.РФ». Дистанцию преодолели 4000 человек.

Забег стартовал от станции метро «Спортивная»

В конце июня фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил строительную площадку «Сибирского кольцевого источника фотонов». Комплекс позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других науках. Смотрите в фоторепортаже, как сейчас выглядит объект, стоимость которого оценивают в 47 миллиардов.

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Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
12 июля 2024, 09:49
сейчас у каждого телефон в кармане, каждый -фотограф.
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