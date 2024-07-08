В группу «Блестящие» взяли художником по костюмам. Как жила и какой была Жанна Фриске. Сегодня ей исполнилось бы 50

Жанна Фриске умерла от рака головного мозга 15 июня 2015 года Источник: Жанна Фриске / Vk.com











8 июля 2024 года популярная певица Жанна Фриске могла бы отпраздновать 50-летний юбилей. Двукратная обладательница премии «Золотой Граммофон», лауреат «Песни года», Glamour Awards и признанный секс-символ российской эстрады, она навсегда в памяти своих близких и поклонников. Жанна ушла из жизни 15 июня 2015 года. Она боролась с онкозаболеванием на протяжении двух лет. Наши коллеги из MSK1.RU вспоминают историю короткой, но яркой жизни артистки.



«Жанна была долгожданным ребенком»

В июле 1974 года в семье Копыловых (фамилия Жанны при рождении) родились близнецы: будущая звезда российской поп-музыки и ее брат. Малыши были недоношенными. Врачи не смогли спасти мальчика, но девочка выжила. Ее доброта и нежность помогла родителям справиться с семейной трагедией.

— Жанна вообще росла очень хорошим ребенком. Обожала нас, родителей. Мы никогда от нее грубого слова не услышали. Всегда обращалась к нам ласково: «Мамочка, папочка», — вспоминает отец певицы Владимир Фриске.

Творческое начало в девочке проявилось с ранних лет. Родные артистки говорят, что она всегда была очень артистичной. Еще в яслях Жанна пела и выразительно читала стихи. А вскоре родители отдали ее заниматься художественной гимнастикой, балетом, акробатикой и спортивными танцами.

Жанна Фриске росла артистичным, творческим ребенком Источник: Жанна Фриске / YouTube.com











По словам Владимира Фриске, в детстве для Жанны всегда устраивались праздники в честь ее дня рождения.



— Когда Жанна была маленькая, она очень любила свой праздник, заранее всех приглашала. Любила настолько, что сразу после того, как праздник заканчивался, она нам говорила: «Мама, папа, я хочу вот такую девочку пригласить в следующий раз», — рассказал корреспонденту MSK1.RU отец певицы.



День рождения Жанны выпадал обычно на поездки в Одессу, куда она приезжала в гости к бабушке. В беседе с MSK1.RU Владимир Фриске вспомнил, что обычно к двум часам домой приходили друзья Жанны. Жанна и ее гости сидели до пяти, а потом шли на море или лиман. Вечером собирались все взрослые.

— Она никогда ничего не просила. Всему, что дарили, она была рада. Даже если без подарков приходили, она никогда не расстраивалась. Жанна у меня обижена не была. В то время у меня была возможность за границу ездить. К тому же я много что покупал у моряков. В Одессе это была не проблема, — рассказал MSK1.RU Владимир Фриске.

Жанна радовалась своим дням рождения и будучи взрослой. По рассказам ее отца, она всегда собирала в этот день своих друзей. График старалась составлять так, чтобы была возможность побыть с родными.

Жанна Фриске с родителями и младшей сестрой. На фото певица протягивает Наталье пирог Источник: Жанна Фриске / Vk.com











В 1984 году у будущей звезды поп-эстрады появилась сестра Наталья. Несмотря на немалую разницу в возрасте, 12 лет, Жанна была с ней очень близка и дружна.

Сердечность Фриске отмечали многие. В интервью «Московскому комсомольцу» одноклассница и подруга певицы подтвердила, что Жанна никогда «не оставалась равнодушной к чужому горю».

— Помню, в седьмом классе мы с ней организовали отряд тимуровцев — ходили по квартирам, искали одиноких бабушек и дедушек, помогали им, убирали в квартире, бегали за продуктами в магазин, просто беседовали и поддерживали пожилых людей словами. Мы это делали сами, без подсказок взрослых, нам нравилось быть полезными, — рассказала Наталья Кречетова.

«Пробовала себя в самых разных ипостасях»

Несмотря на то что тяга к сценическому искусству была у Жанны сильная, после окончания школы девушка поступила на факультет культуроведения МосГУ, а позже перевелась на журфак. Правда, дипломированным специалистом она так и не стала — оставила учебу на третьем курсе. Сама Фриске признавалась, что «раньше легко бросалась в авантюры» и «пробовала себя в самых разных ипостасях».

Некоторое время Жанна занималась продажей офисной мебели. А позже всё-таки вернулась к творчеству и устроилась хореографом в московский Дворец спорта. В 1996 году судьба свела Фриске с продюсером группы «Блестящие» Андреем Грозным. Тот заметил талантливую девушку на одном из выступлений и предложил присоединиться к коллективу. Правда, в качестве наставника по танцам и художника по костюмам. Через год после сотрудничества с «Блестящими» Жанна Фриске вышла из закулисья и стала четвертой участницей музыкальной группы.

Позже, сделав головокружительную карьеру, она еще не раз удивляла всех разными амплуа. Фриске запомнилась не только зажигательными хитами, но и ролями в фильмах (она снялась более чем в 10 кинокартинах), смелым прохождением испытаний в реалити-шоу «Последний герой», яркими выступлениями на льду. Она также вела программу «Каникулы в Мексике», участвовала в «Цирке со звездами» и «Сердце Африки».

В 2008 году Фриске озвучила ласку Вильму в мультфильме «Нико: Путь к звездам». А спустя 3 года ее голосом заговорила спецагент Холли Делюкс в «Тачках 2».

Жанна Фриске участвовала в первом сезоне шоу «Цирк со звездами» на Первом канале Кадр из фильма «О чём говорят мужчины», где Жанна Фриске снялась в роли себя Жанна Фриске озвучила Холли Делюкс в мультфильме «Тачки 2» 1 из 3 Жанна Фриске участвовала в первом сезоне шоу «Цирк со звездами» на Первом канале Источник: Жанна Фриске / Vk.com

Блестящая из «Блестящих»

Группа «Блестящие» дала старт сценической карьере Жанны. В составе музыкального коллектива она продержалась 7 лет и стала его бесспорным лидером. Когда Фриске только пришла в «Блестящие», участницами были Ольга Орлова, Полина Иодис и Ирина Лукьянова. На тот момент Ольга Орлова была основной вокалисткой, остальные, по сути, были на подпевке. Тем не менее Жанна вскоре вышла из тени своей коллеги.

С приходом Фриске «Блестящие» получили большую популярность. Песни «Облака», «Ча-ча-ча» и «Где же ты, где?» из альбома «Просто мечты» стали хитами того времени. Затем вся страна пела «За четыре моря», «А я всё летала». А ремикс на песню «Чао, бамбина!», созданный участником группы «Дискотека Авария», звучал на всех танцплощадках России.

Жанна Фриске на съемках клипа «А я всё летала» Источник: Михаил Богачёв и Дмитрий Новиков / Blest.ru











Состав группы часто менялся. У каждой участницы был разный характер, но тем не менее все вокалистки тепло отзывались о Жанне. Существует стереотип, что в женском коллективе тяжело развиваться: в нём много конкуренции, подковерных игр и интриг. Еще тяжелее, говорят, обрести в нём настоящую дружбу. Жанне Фриске удалось сломать этот стереотип. Именно в «Блестящих» она обрела свою лучшую подругу в лице Ольги Орловой, которая прошла вместе с ней важные этапы в жизни. В 2014 году девушки отметили 20-летие дружбы.

Первые годы их знакомства Орлова вспоминает так:

— Жанна обо мне заботилась. Была такой мамой-наседкой. У нее в сумке всегда были какие-то сырники, которые она брала с собой, чтобы я ни в коем случае не осталась голодной.

Ольга Орлова стала крестной матерью единственного сына Жанны — Платона Источник: Ольга Орлова / Vk.com











Анна Семенович присоединилась к «Блестящим» в 2003 году. Поначалу ей было непросто, но влиться в коллектив ей всё же удалось. И немалую роль в этом сыграла именно Фриске.

— Жанна очень была духовным человеком, она постоянно летала на Бали, медитировала. Практиковала уже тогда. Она была очень цельная, очень духовно напитанная. Она всё принимала в жизни. Очень как-то по-сестрински… Как старшая сестра, нас всех поддерживала максимально, как могла, — рассказала Семенович в YouTube-шоу «Законы жизни».

Сестринское отношение отмечала и Юлия Ковальчук, хотя изначально Жанна показалась девушке «высокомерной и недосягаемой». Ковальчук приходилось непросто, но Фриске поддерживала ее и даже иногда давала носить свои красивые вещи.

— Она мне сразу стала как сестра. Она меня обогревала, когда меня не пускали в общежитие. Я ночевала у нее дома, — рассказывала журналистам Юлия Ковальчук.

Легенда российской популярной музыки

В 2003 году Жанна Фриске покинула группу «Блестящие» и занялась сольной карьерой. Правда, свои песни она выпускала и будучи в составе коллектива. Еще в 2001 году вышла ее первая сольная композиция и клип «Лечу в темноту».

Развиваться в качестве отдельного артиста Жанне Фриске помогал Андрей Грозный, который стал ее личным продюсером. По его словам, решение заняться сольной карьерой было общим.

Жанна была как всплеск, луч. Такая быстрая карьера, и всё получалось — человек фортуны. Андрей Грозный, бывший продюсер Жанны Фриске

В начале Жанна экспериментировала с жанрами. По рассказам Андрея Грозного, они «сначала хотели джазовое что-то, и в первых треках играл наш знаменитый джазмен Игорь Бутман». Но, когда в 2004 году вышла песня «Ла-ла-ла», написанная Андреем Губиным, и завоевала любовь слушателей, они вернулись к поп-музыке.

Многие песни Жанны входили в топ-чарты России и СНГ. В начале 2000-х отовсюду звучали «Где-то летом», «Малинки», «А на море белый песок» и другие хиты. Певица также записала совместные треки с Джиганом, Дмитрием Маликовым, итальянской исполнительницей Ин-Грид.

Кадр из клипа на песню «Ты рядом», записанную с рэпером Джиганом Источник: FriskePressCentre / YouTube.com











Накануне 9-летней годовщины со дня смерти Жанны Фриске, 14 июня, в Москве прошла музыкальная «Премия МУЗ-ТВ — 2024». Для семьи и поклонников творчества певицы организаторы мероприятия подготовили трогательный сюрприз. На сцену вышли участницы из нового и старого состава группы «Блестящие» и спели хит «А на море белый песок».

В трибьюте участвовали Наталья Фриске, Анна Семенович, Юлия Ковальчук, Надежда Ручка, Ксения Новикова, Марина Бережная, Сильвия Золотова и Кристина Илларионова. К вокалисткам присоединилась и сама Жанна — для номера создали голограмму певицы.

После выступления ведущие вручили отцу и сестре Фриске специальную награду — «Легенда российской популярной музыки». Жанна была удостоена премии посмертно.

В 2024 году на премии МУЗ-ТВ почтили память Жанны Фриске трибьютом На сцену премии вышли участницы старого и нового состава группы «Блестящие». Девушки исполнили хит «А на море белый песок» Жанне Фриске посмертно присвоили награду «Легенда российской популярной музыки» 1 из 3 В 2024 году на премии МУЗ-ТВ почтили память Жанны Фриске трибьютом Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«У каждого своя судьба»

Личная жизнь Жанны Фриске на протяжении всей ее творческой карьеры бурно обсуждалась. Жанне приписывали романы с разными мужчинами: фигуристом Виталием Новиковым, актером Дмитрием Дюжевым. В свое время ей делал предложение и продюсер Андрей Грозный — впрочем, ответ на него был отрицательный.

Когда в жизни Жанны появился Дмитрий Шепелев, слухов и сплетен стало еще больше. Телеведущий был моложе Фриске на 10 лет. В то время его карьера только набирала обороты. Певица, кажется, была счастлива в гражданском браке с Дмитрием. Подробностями личных взаимоотношений супруги практически не делились. Придерживались мнения, что счастье любит тишину. В 2013 году у пары родился сын Платон.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев на 34-м Московском Международном кинофестивале Источник: Дмитрий Шепелев / Vk.com











После смерти Жанны Шепелева обвинили в том, что он украл деньги, собранные на лечение жены. По словам Владимира Фриске, телеведущий потратил средства на строительство дома.

Шепелев разорвал отношения с родными певицы и запретил им видеться с Платоном. Дедушка, бабушка, тетя и крестная больше 8 лет не видели мальчика.

О последней воле артистки рассказывала и лучшая подруга Ольга Орлова, и отец Жанны Владимир Фриске. Их мнения разошлись, а правды уже никто не узнает. Сама же певица всегда поступала так, как чувствует.

— Никогда не буду пытаться достучаться до такого человека. Зачем заставлять людей что-то делать — они в панцире, они не хотят. Я и сама всегда действовала по доброй воле, никогда не шла против собственных желаний, — признавалась Жанна Фриске в интервью журналу Grazia.

