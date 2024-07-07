«Маленькая дочка осталась без мамы». Родные и близкие Анастасии Заворотнюк пришли на ее могилу на 40-й день после смерти

На могилу актрисы пришли ее близкие и поклонники Источник: Надежда Горшенина / MSK1.RU











Со дня смерти Анастасии Заворотнюк прошло 40 дней. Сегодня, 7 июля, на Троекуровском кладбище собрались родные и поклонники Анастасии, чтобы почтить ее память. Корреспонденты MSK1.RU рассказывают, что происходило у могилы актрисы в поминальный день.

К 9 утра на кладбище уже собралось несколько преданных поклонников — пришли пораньше, пока могилу не обступили журналисты и другие фанаты. Люди молча подходили к кресту, разглядывали цветы и портрет, которые украшают надгробие. Уже немолодая женщина в светлом платье подходит к могиле и долго плачет. Утирая слезы, говорит:



— Нравились ее красота и талант.

Источник: Надежда Горшенина / MSK1.RU











На кладбище пришли поклонницы Шатунова. Они тоже навестили могилу актрисы. Говорят, по пути к своему кумиру всегда останавливаются у Заворотнюк. Крестятся у ее могилы, а когда уходят, прикладывают руки к кресту.

— Тут дело не в «поклонничестве». Такая трагедия: дочка маленькая осталась без мамы. Вся страна надеялась, что Анастасия проживет дольше, — говорит одна из пришедших.

И много было тех, кто приходил, молча оставлял цветы и уходил, растворялся среди других могил.

Источник: Городские порталы

— Я решила прийти, потому что Анастасия Юрьевна была не только талантливой актрисой и хорошим специалистом в своем деле... — говорит Клементина. — Она была в первую очередь очень хорошим человеком. И для меня это очень важно, потому что актеров много, а людей хороших не так много. Поэтому вот эта некая компиляция человечности и артистизма, который в ней был. Она, вы знаете, несмотря на то, что она уже в другом мире, в лучшем мире, я надеюсь. Этот свет она поселила — во мне, например, а я с этим светом иду дальше и хочу его дарить людям. Вот поэтому я здесь.



И остается только верить, что ее труды и духовное величие не пройдут бесследно, говорят фанаты.



Источник: Надежда Горшенина / MSK1.RU











— Я думаю, что жизнь не заканчивается, и она видит нас, и она чувствует, и она нам помогает, и она нам светит, — сказала одна из скорбящих. — Так что и вы тоже не унывайте, всё будет хорошо.



И семья Заворотнюк тоже должна стать примером для многих, говорили собравшиеся. Многие хотели выразить уважение супругу Анастасии — фигуристу Петру Чернышеву.



— Самоотверженно боролся за ее жизнь пять лет, — рассказывает Анна. — Вот, наверное, он пример.

В 10 утра на Троекуровское приехали родственники. Муж и их маленькая дочка в светлом платье, мама и старшие сын и дочь. Близкие и родственники в темных нарядах стояли службу под палящим солнцем. Пришла почтить память Анастасии и ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева.



Источник: Надежда Горшенина / MSK1.RU











Источник: Надежда Горшенина / MSK1.RU











И потом к могиле снова подошли поклонники. Люди всех возрастов в тишине утирали слезы по актрисе.



Источник: Надежда Горшенина / MSK1.RU









