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Культура «Я — верующий»: как пьющий актер Марат Башаров бил жен, изменял и стал заслуженным артистом

«Я — верующий»: как пьющий актер Марат Башаров бил жен, изменял и стал заслуженным артистом

Звания артиста его требовали лишить, но ничего не вышло

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Марат Башаров — заслуженный артист Татарстана с 2012 года

Марат Башаров известен не только как актер, но и как участник скандалов, в которые не раз попадал. И, несмотря ни на что, «культура отмены» на него как будто не действует. Редакция 116.RU рассказывает, как некогда перспективный актер стал «пьяницей, бьющим своих жен», и как получил звание заслуженного артиста Татарстана, не имея никакого отношения к республике.

Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве в обычной семье. Мать Рауза была поваром, отчим Вафа — слесарем-сантехником. Сам Марат долгое время не знал, что у него есть другой биологический отец — Алимжан, потому что в детстве носил фамилию отчима — Юнисов.

Марат с матерью Раузой

Родители Башарова не смогли быть вместе, потому что отец уже был женат на другой женщине. Первое время матери пришлось растить сына в одиночку, а потом появился мужчина, за которого она вышла замуж, и тот стал воспитывать Марата как родного.

— Когда я учился в классе 6–7-м, случайно залез в какие-то документы. И задумался над тем, почему у меня фамилия Юнисов, а в свидетельстве о рождении написано Марат Алимжанович Башаров. Удивился. И через неделю решился спросить об этом у мамы. Она отвела меня на кухню, усадила и рассказала, что, когда она была молодой, она влюбилась в мужчину и он в нее влюбился, потом родился я, а он ушел. Лет в 5 пришел Вафа и стал моим отцом, — рассказал Башаров в одном из интервью.

В детстве Марат носил фамилию отчима — Юнисов

Впервые Башаров увидел биологического отца, когда был студентом. Встреча была короткой и немногословной. После этого они долго не общались, и только в 2020 году перед смертью Алимжан снова встретился с сыном в шоу «Секрет на миллион».

Встреча Башарова с родным отцом

Марат воспитывался в строгости, был послушным, но в 5 лет стал проявляться бунтарский нрав, и о мальчике заговорили как о настоящем хулигане. Для того, чтобы дать выход неуемной энергии, мама отправила сына на фигурное катание в школу «Спартака». Там он прозанимался два года, а потом попал в хоккейную команду.

— Ездил на тренировки в Сокольники. Сначала — с мамой, затем — один. Рюкзак за спиной, клюшка в руках — и пошел: метро, затем на автобус. Помню, у нас в команде была пара пацанов, которых считали королями, потому что родители довозили их до Дворца спорта на машинах. Тогда автомобиль нам казался чуть ли ни космическим кораблем, — вспоминает актер.

Башаров до сих пор играет в хоккей

Башарову так нравился хоккей, что он даже думал связать свою жизнь со спортом профессионально: он — кандидат в мастера спорта. Но в 13 лет получил травму коленных суставов, и со спортом пришлось попрощаться.


­ — Какое-то время провел в больнице, восстанавливался. А потом решил, что выходить на лед не стоит, — рассказывает Башаров.

Бунтарский нрав будущего актера начал проявляться рано

Башаров решил посвятить освободившееся время учебе и в 1992-м прошел конкурс и поступил на юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В то же время сводный брат, работающий театральным критиком, рассказал о пробах в театр. В «Современнике» искали молодого парня в спектакль «Кентервильское приведение». Роль была небольшая — требовалось сыграть герцога Сесила. Марат согласился, и его сразу же утвердили на два сезона.

Вся актерская изнанка так понравилась Башарову, что в 1993 году он решил отчислиться из МГУ и подать документы в театральное училище имени Щепкина. Желая выделиться, актер принес балалайку и впечатлил приемную комиссию. Так и стал студентом «Щепки».

Военный билет Башарова: там указано, что он КМС по хоккею

Во время учебы, чтобы заработать, начинающий актер снимался в рекламе и подрабатывал сторожем в магазине одежды. А на первом курсе даже снялся у Никиты Михалкова в драме «Утомленные солнцем». Роль была эпизодической, и фамилия Башарова не попала в титры.

— Я пожелал бы каждому актеру поработать с Никитой Сергеевичем, потому что это удивительный актер, режиссер, человек, настоящий мужик. Он, как алмаз, многогранный, много сторон, много блеска. Он — дорогой, он — бесценный, уникальный и единственный. Подержать этот алмаз в руках, считаю, для каждого актера — наслаждение, — расточает похвалы режиссеру Башаров.

В 1998 году Марат окончил училище. Поступило много предложений о работе в театрах, но он решил не идти в какую-либо труппу и остаться независимым. И в том же году Михалков снова позвал его сниматься.

Башаров на съемках «Сибирского цирюльника»

На этот раз роль была гораздо серьезнее — молодой актер сыграл юнкера Полиевского в «Сибирском цирюльнике». Башаров признавался, что в первый съемочный день разволновался и, чтобы успокоить его, Михалков налил ему выпить.

— После вышли на улицу, и всё сразу нормально пошло. Сцена, которая никак не удавалась, была быстро снята, — вспоминает актер.

На съемках «Сибирского цирюльника» Башаров познакомился с Олегом Меньшиковым

В 1999 году актер снялся в «Ворошиловском стрелке» Станислава Говорухина в роли злодея — подонка-насильника Зворыгина. На съемках «Сибирского цирюльника» Башаров подружился с Олегом Меньшиковым и играл в его постановке «Горе от ума», параллельно снимаясь у Говорухина.

В фильме «Ворошиловский стрелок» актеру досталась роль антагониста
После «Сибирского цирюльника» Меньшиков пригласил Башарова в свой спектакль «Горе от ума»

Но настоящая слава пришла к актеру в 2000 году после фильма «Свадьба» и сериала «Граница. Таежный роман». С этими картинами связаны интересные истории.

в «Свадьбе» Башарову сначала досталась роль пьяницы Гаркуши, но ему хотелось сыграть главного героя — простого парня, жениха Мишку Крапивина.

— Я уперся и настоял на пробах. Вцепился в Лунгина (режиссер. — Прим. ред.), что называется, мертвой хваткой. И проб было много. В итоге остался я и еще актер. Тогда пошли к Марии Мироновой, которую уже утвердили на роль главной героини, с кем бы она хотела играть, то есть кто именно больше тянет на Мишку. Она подумала и выбрала меня. Получается, я вырвал эту роль зубами, — рассказывает актер.

Башаров вырвал у Лунгина роль жениха Мишки Крапивина зубами

В «Границе» Александра Митты у Башарова роль лейтенанта Ивана Столбова. На съемках воплотилась в жизнь детская мечта актера: он надел форму, взял в руки настоящее оружие и поиграл в «войнушку».

В «Границе» Башаров сыграл лейтенанта Столбова

Актер стал звездой, его начали приглашать на съемки известные режиссеры. Он снялся у Эльдара Рязанова в «Тихих омутах», у Владимира Хотиненко в «72 метрах» и «1612», у Александра Стриженова в «Юленьке». Кроме того, в 2003 году Марат получил роль Мити Гриднева в «Турецком гамбите». Невероятная популярность сделала Башарова избирательным.

Башаров снимался у Стриженова в страшной картине «Юленька»

— Мужчина не должен сниматься в дерьме. Если нет денег, то лучше идти разгружать вагоны, чем сниматься в ширпотребе. Поэтому в сериалах я сниматься не хочу и не буду, — объясняет свою позицию актер.


Однако, судя по фильмографии, мнение о сериалах, по которым он так прошелся, Башаров всё-таки изменил. Актера можно увидеть в «Назад в СССР», «Индусе», «Пьяной фирме», «Тайне Лилит», «МУР-МУР».

Когда-то Башаров сказал, что в сериалах сниматься не будет, но в его фильмографии их много

После того как к актеру пришла известность, его стали часто звать на телеканалы. Благодаря любви к хоккею Башаров без труда попал во все «ледовые» проекты: в 2006 году выступал в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в «Звездах на льду», два сезона вел «Ледниковый период», а когда случилась третья часть проекта, вновь выступил в роли актера-фигуриста и опять катался с Навкой.

В 2006 году Башаров и Навка победили в шоу «Звёзды на льду»

В 2009 году пришел на место Михаила Пореченкова, стал ведущим шоу «Битвы экстрасенсов», ведет его до сих пор и ревностно относится к тому, когда продюсеров обвиняют в подлоге.

— Я считаю, что экстрасенсы существуют, и не один год, и не десятки, а сотни, тысячи лет. Я сам постоянно сталкиваюсь с ними. Наша программа-то в том и заключается, что мы выясняем, кто шарлатан, а кто человек, который действительно что-то видит и умеет, — говорит Башаров.

Башаров ведет «Битву экстрасенсов» с 2009 года

Среди последних работ актера — роли в фильмах «Батальонъ», «Движение вверх» и в «Мастере и Маргарите», где он сыграл Степана Лиходеева.

— Я играю хозяина нехорошей квартиры. Прекрасный режиссер, прекрасная команда, прекрасная естественная история. Очень боялись, что Михаил Афанасьевич Булгаков нам будет строить козни на съемках, но всё прошло хорошо, — рассказывает актер.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в феврале 2024 года

У Башарова есть несколько государственных наград: в 2002 году российский президент Владимир Путин вручил ему премию в области киноискусства. А в 2012 году Башаров стал заслуженным артистом Татарстана. Такое решение принял глава Республики Рустам Минниханов, потому что актер часто говорит о своих корнях и «ведет за собой».

— Каждый раз приезжаю в Казань как к себе домой. Знаю, что меня тут любят и уважают. И ценю, и люблю этот город. Горжусь, что я — татарин, и счастлив, что есть такой город. Здесь я могу говорить на родном языке, — говорит Башаров.

В 2017 году Башаров приезжал как член приемной комиссии в академии Михалкова в Казанский институт культуры

И в Казани Башарова ждут. В 2017 году он приезжал в местный институт культуры набирать студентов в академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. В том же году еще раз приехал в Татарстан, но уже для съемок в фильме «Мулла».

— Подумалось: я снялся в стольких картинах, а в татарском кино — ни разу. Это несправедливо. И я ехал и радовался — слава Аллаху, наконец-то я еду к родным сниматься в татарском кино, — говорит актер.

На съемках фильма «Мулла»

Личная жизнь актера бьет ключом. Он был трижды женат. С первой супругой — Елизаветой Круцко — познакомился еще в 1994 году на съемках «Утомленных солнцем». Она работала администратором в студии Михалкова «Три Тэ». Пара не была официально расписана, но они прочитали никах.

Никах — брак между мужчиной и женщиной в исламском семейном праве.

Ради этого Елизавета приняла ислам и сменила имя на Лейла. В 2004 году у пары родилась дочка Амели, но даже это не помогло им остаться вместе — они официально расстались в 2009 году.

С первой женой Башаров не был расписан, но они заключили брак по мусульманским обычаям
От первого брака у Башарова старшая дочка — Амели

Причиной разрыва стал роман с фигуристкой Татьяной Навкой. Чувства у актера и спортсменки разгорелись в 2006 году, когда они вместе участвовали в шоу «Звёзды на льду». Однако оба были несвободны: Татьяна — замужем за тренером Александром Жулиным, у Башарова же была Елизавета. Но влюбленных это не остановило.

Жена Башарова знала о его романе, сильно ревновала и любыми способами пыталась удержать мужа в семье, но он всё равно ушел. Вместе с Навкой актер прожил два года, и всё это время им удавалось держать отношения в тайне.

Роман Башарова и Навки начался на съемках шоу «Звёзды на льду»

Но, несмотря на чувства, пара рассталась. Одни считают, что это было связано с тем, что Башаров пристрастился к алкоголю. По мнению других, не сошлись характерами. Однако, как бы то ни было, актер болезненно перенес разрыв:

— Мы были постоянно вместе на льду. А затем гастроли и лед, казавшиеся бесконечными, закончились, и вместе с ними закончилось всё остальное. Мы поняли: придется расстаться, несмотря на то что мы очень любили друг друга.

О романах и браках Марата Башарова рассказываем в видео

В мае 2014 года Марат снова женился. Новой избранницей стала актриса Екатерина Архарова. Счастье пары было не долгим: спустя полгода девушка попала в больницу с сильными ушибами и сотрясением мозга. Через месяц она рассказала о том, что Башаров избил ее и у него проблемы с алкоголем.

У Екатерины до сих пор сохранились фото со свадьбы с Башаровым

Тогда за Екатерину вступилась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она сказала, что не хочет сидеть с Башаровым за одним столом и, если он не извинится, уйдет.

— Я так хочу сказать: тебе, Марат, слово сейчас никто не давал. Честно. Потому что или ты извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине, или я отсюда ухожу, — сказала тогда заслуженный тренер.

Башарову пришлось извиниться, правда, про побои не было ни слова. А прощения он попросил «за всё то, что между ними было, и за то, что где-то не оправдал ее надежд». В 2015 году супруги развелись.

Татьяна Тарасова заставила Башарова извиниться перед женой

Новой спутницей Марата стала Елизавета Шевыркова. Девушка работала в банке и была ярой поклонницей актера. У пары случился мимолетный роман, еще до отношений с Архаровой, а после они официально стали парой. Шевыркова младше Башарова на 13 лет.

В 2016 году у пары родился сын Марсель, а в сентябре 2017 они сыграли свадьбу. Роспись была скромной, в загс позвали только близких друзей актера — Александра и Екатерину Стриженовых.

Марат с третьей женой Елизаветой и сыном Марселем

В браке с Елизаветой Второй (как ее называет сам Башаров) актер начал заботиться о двух детях из Сирии. Оформил опекунство над ними в 2017 году, когда ездил с гуманитарной миссией в Дамаск. 5-летний Ахмад и 8-летняя Асма получают финансовую помощь от актера, а иногда даже приезжают в Россию. Супруги решили не перевозить детей в Москву, потому что у старшей девочки осталась в Дамаске тетя.

— Мы с Елизаветой думали над тем, чтобы стать им приемными родителями, но потом всё-таки приняли решение просто помогать материально, дать им образование и, по возможности, привозить сюда, — рассказал актер.

Башаров взял под опеку двух детей из Сирии

В декабре 2018 году стало известно, что Башаров, будучи в алкогольном опьянении, избил Шевыркову и сломал ей нос, — об этом сообщил ее брат Федор. Позже стало известно, что Елизавета подвергалась не только физическому, но и моральному насилию в браке. В марте 2019-го она развелась с актером.

В отношениях с Маратом Елизавета была 3 года

В одном из интервью Башаров признался, что, «конечно, бил» своих жен. Он не стал отрицать и врать, но не смог ответить на вопрос «Зачем?». После такого заявления в Сети появилась петиция с требованием лишить актера звания «заслуженный артист Татарстана». Башаров ответил:

— Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает. Меня давно наказали. После того инцидента в 2018-м меня лишили очень многих работ. Срок давности уже прошел.

Актер попросил не писать негативные комментариями под фотографиями сына

В 2021 году Марат признался, что у него появилась новая возлюбленная, но он не хочет раскрывать ее личность:

— Не хочу афишировать отношения, потому что счастье любит тишину. Я счастлив, что моя избранница не похожа на предыдущих. И она как раз не хочет вот этой мишуры, яркости, публичности.

Актер больше не хочет афишировать отношения

Однако недавно стало известно, что Башаров в отношениях с актрисой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Девушка окончила ГИТИС, снимается в сериалах и работает в московском «Театре Луны». Пара вместе уже два года и планирует пожениться. Актер рассказывает, что влюбился с первого взгляда.

— Слышу, что музыка играет. Я заглянул и увидел девушку, которая посмотрела в дверную щель и улыбнулась. Я испугался и закрыл дверь обратно. Сказал: «Извините». Пошел на улицу, думаю: «Да ну на фиг, пойду еще раз посмотрю», — вспоминает Башаров.

37-летняя актриса Ася Борисова

Актер исповедует ислам и, если выпадает свободный день, обязательно ходит в мечеть. Дети — Амели и Марсель — также мусульмане.

— Даже вопросов не возникало, какой веры будут дети, поэтому мне не пришлось доказывать, просить, умолять и так далее. Это как бы было само собой. Большинство мусульманских праздников, обычаев мы соблюдаем, — говорит Марат.

Башаров с детьми Амели и Марселем

Однако вероисповедание никак не мешает ему употреблять алкоголь. О зависимости Башарова известно давно — еще со времен романа с Навкой. Из-за чего, собственно, он и попадает в скандалы. Сам же Башаров не открещивается от того, что любит пропустить стаканчик-другой.

— А почему нет? Под пельмешки со сметанкой, или под уху, или борщичок? Пару рюмашек холодненькой запотевшей водочки не выпить — это грех, — с вдохновением говорит Башаров.

Башаров, не стесняясь, признается в том, что любит выпить

Он даже вспомнил, что однажды по пьяни чуть не «подрался» с британским актером Лиамом Нисоном. Они случайно оказались вместе в Праге. Проекты, в которых участвовали актеры, были разные, а паб, где проходили съемки, один и тот же. Ссора случилась во время перекура. Оба вышли затянуться сигареткой одновременно, и, когда возвращались обратно, Башарову не понравилось, что Нисон закрыл дверь прямо перед его носом.

— Он думал, что какой-то чувак с улицы пришел. Я стучу, говорю: «Эй, откройте!» Он говорит: «Давай, иди отсюда», я говорю: «Какой иди отсюда! Мы здесь тоже дринк, вместе, тугеза!» Поорали друг на друга, потолкались, попихались, но драки не было. Какая драка? Лиам в «Списке Шиндлера» играл, сколько евреев он спас! И какой-то татарин. Ну чего? — вспоминает актер.

Башаров остепенился?

Несмотря на все скандалы, Башаров продолжает жить полной жизнью. У него много увлечений: он играет в хоккей за команду «КомАР», иногда — в футбол, порой его смотрит (болеет, кстати, за «Спартак»), ездит на рыбалку, ходит за грибами, а еще любит готовить.

Актер любит играть в футбол и хоккей
Башаров на матче «Спартака» с сыном
Находит время и для рыбалки
Выбирается и по грибы
Не против и шашлычком угоститься

Во время карантина даже завел YouTube-канал «На кухне с Маратом Башаровым», куда выкладывал свои рецепты. За два года снял более 30 видео с рецептами восточной, русской и европейской кухонь. Вести канал прекратил в 2022 году.

Подпишетесь?

В том же 2022 году Башаров забросил и Instagram*, но на него до сих пор подписаны 22,5 тысячи человек. Один из последних постов — фотография с Путиным, и подпись — одно-единственное слово: «Спасибо». Произошло это 24 февраля 2022-го.

Актер и президент

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Марат Башаров Актер Биография Татьяна Навка Битва экстрасенсов
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Комментарии
20
котичек
7 июля 2024, 14:46
"В 1998 году Марат окончил училище." А в военном билете указан 1996 год. И кто врет - корреспондент или официальный документ?.. Кстати, военник выдан только в 2003 году. Почему? Тогда, вроде бы, "откосивших" практически не было, актеры призывались на общих основаниях, вот только служили не как все, а в особых "кинематографических" войсках. "Пара не была официально расписана, но они прочитали никах." "Никах — брак между мужчиной и женщиной в исламском семейном праве. Ради этого Елизавета приняла ислам и сменила имя на Лейла." И чем ей этот самый никах помог? Официально она женщина с ребенком, которая замужем НЕ была... Но не мать-одиночка, потому как, я думаю, Башаров отцом зарегистрирован... "вероисповедание никак не мешает ему употреблять алкоголь." "Сам же Башаров не открещивается от того, что любит пропустить стаканчик-другой. — А почему нет? Под пельмешки со сметанкой, или под уху, или борщичок? Пару рюмашек холодненькой запотевшей водочки не выпить — это грех, — с вдохновением говорит Башаров." У мусульман как раз грех - это выпить алкоголь!!! Это в православии Кагором причащают, а в исламе алкоголь под запретом! Так что или ты верующий, или ты алкаш - третьего не дано...
bla-bla-bla
7 июля 2024, 15:32
Если бабе врезали#Значит заслужила.
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