Умер звезда сериалов «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия» Владимир Матвеев

О причинах смерти актера пока не известно Источник: Театр им. Ленсовета











Народный артист России, звезда культовых сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Владимир Матвеев умер. Ему было 72 года.



— Мы потеряли родного человека, — сообщили в театре имени Ленсовета, где служил Матвеев с 1974 года.

О дне прощания пообещали объявить позже. Причины смерти артиста пока не сообщаются.

За время своей актерской карьеры он сыграл в десятках спектаклей, а также снялся в многочисленных фильмах. Среди них «Мастер и Маргарита», «Елки 5», «Салют-7», «Конец света», «Чернобыль», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и другие.