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Культура обзор Умер звезда сериалов «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия» Владимир Матвеев

Умер звезда сериалов «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия» Владимир Матвеев

Актеру было 72 года

2 612
5 комментариев
О причинах смерти актера пока не известно

Народный артист России, звезда культовых сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Владимир Матвеев умер. Ему было 72 года.

— Мы потеряли родного человека, — сообщили в театре имени Ленсовета, где служил Матвеев с 1974 года.

О дне прощания пообещали объявить позже. Причины смерти артиста пока не сообщаются.

За время своей актерской карьеры он сыграл в десятках спектаклей, а также снялся в многочисленных фильмах. Среди них «Мастер и Маргарита», «Елки 5», «Салют-7», «Конец света», «Чернобыль», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и другие.

В 2001 году Матвеев стал лауреатом высшей петербургской театральной премии «Золотой софит». В 2008 году актер был удостоен звания народного артиста России.

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Владимир Матвеев Актер Умер Улицы разбитых фонарей Театр Фильмы
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Комментарии
5
антимоль
2 июля 2024, 16:41
Жаль конечно,но не повод всех звездами именовать,просто актер.
Гость
2 июля 2024, 16:20
Звёзды только в космосе есть и на кузовах моих авто, запомните!
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