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Культура Из Голливуда — в село. Как выглядит русский двойник Ди Каприо и когда покажут фильм с его участием

Из Голливуда — в село. Как выглядит русский двойник Ди Каприо и когда покажут фильм с его участием

Показываем уникальные кадры со съемок

625
1 комментарий

В алтайском селе отсняли фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Главную роль в нем сыграл Александр Ясень — его давно прозвали якутским двойником Ди Каприо. Как он выглядит и каким будет сюжет фильма — смотрите в коротком видео чуть выше.

«Лео, у нас сибирские обстоятельства» — картина в жанре мокьюментари. Он подразумевает нечто среднее между игровым и документальным кино. А для того, чтобы главный актер был больше похож на своего голливудского коллегу, его гримировали по несколько часов.

К работе над проектом привлекли столичного специалиста по DeepFake. Эта технология позволяет наложить одно изображение на другое. Причем не только на фото, но и на видео. Особенно часто ее используют как раз для замены лиц.

— Не исключено, что в итоге мы сделаем два варианта: с этой технологией и без нее. Потому что, например, некоторые фестивали не принимают работы с такой обработкой. Что касается авторского права, о котором нас часто спрашивают. Пока нет ни одного закона, запрещающего использовать искусственный интеллект во время съемок. Тем более мы нигде не используем имя актера, это всё, по сути, ассоциации с ним. Мы очень любим его и не хайпуем на теме Ди Каприо, — рассказал продюсер Юрий Романов.

На съемки отвели всего неделю. Сейчас лента на этапе монтажа. Трейлер обещают собрать уже совсем скоро, а всю ленту (пока версию без DeepFake) — в конце июля.

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Комментарии
1
224274911
27 июня 2024, 18:59
не похож..
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