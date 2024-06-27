Из Голливуда — в село. Как выглядит русский двойник Ди Каприо и когда покажут фильм с его участием

Источник: Городские порталы

В алтайском селе отсняли фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Главную роль в нем сыграл Александр Ясень — его давно прозвали якутским двойником Ди Каприо. Как он выглядит и каким будет сюжет фильма — смотрите в коротком видео чуть выше.



«Лео, у нас сибирские обстоятельства» — картина в жанре мокьюментари. Он подразумевает нечто среднее между игровым и документальным кино. А для того, чтобы главный актер был больше похож на своего голливудского коллегу, его гримировали по несколько часов.



К работе над проектом привлекли столичного специалиста по DeepFake. Эта технология позволяет наложить одно изображение на другое. Причем не только на фото, но и на видео. Особенно часто ее используют как раз для замены лиц.



— Не исключено, что в итоге мы сделаем два варианта: с этой технологией и без нее. Потому что, например, некоторые фестивали не принимают работы с такой обработкой. Что касается авторского права, о котором нас часто спрашивают. Пока нет ни одного закона, запрещающего использовать искусственный интеллект во время съемок. Тем более мы нигде не используем имя актера, это всё, по сути, ассоциации с ним. Мы очень любим его и не хайпуем на теме Ди Каприо, — рассказал продюсер Юрий Романов.

