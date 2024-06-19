Пишет песни и отдыхает в Дубае. Что известно о 18-летней возлюбленной Лепса — в одном видео

Аврора Киба позирует с огромными букетами белых роз Источник: avrorakiba / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Григорий Лепс появился на премии МУЗ-ТВ с брюнеткой, которую назвал своей невестой. Ей оказалась 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. По данным СМИ, пара познакомилась в общей компании. 61-летний певец подарил девушке кольцо бренда Graff (стоимость изделий начинается от 200 тысяч рублей и доходит до 10 млн). В видео рассказываем всё, что известно о предполагаемой невесте Лепса.

В феврале этого года Авроре исполнилось 18 лет. Праздник девушка отметила в Дубае. В ее социальных сетях часто мелькают фото из зарубежных стран и снимки роскошных букетов. В Сети считают, что их отправитель — именно Григорий Лепс. Девушка также часто бывает на концертах исполнителя и публикует видео оттуда.

Аврора Киба занимается музыкой и выпускает треки под псевдонимом Avri. Одна из ее песен — «Пьяная дура» — содержит такие строчки:



«Пьяная дура, гнилая натура,



Сколько хочется вылить тебе.



С красивой фигурой пьяная дура



Прикасается нежно к губе».

Источник: Городские порталы

СМИ называют Кибу представительницей «золотой молодежи». Ее мать — светская львица Татьяна Киба, отец — бизнесмен Илья Беляков. По данным «Комсомольской правды», мать девушки сама дала разрешение на брак.

Впрочем, в беседе с MSK1.RU Татьяна Киба назвала публикации в СМИ «сплетнями в извращенном виде» и не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о свадьбе. Бабушка Галина Палилова также высказалась о слухах среди фанатов.

— Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю насчет свадьбы… Должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (речь идет о помолвке. — Прим. ред. «СтарХит»). Я не думаю, что сейчас раз — и сразу свадьба, — сказала она нашим коллегам из «СтарХит».

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



В апреле мы рассказывали, как поклонницы Григория Лепса устроили драку под песню «Рюмка водки на столе» на его концерте.